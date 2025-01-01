ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовМашинное обучениеDerivative 

Derivative

Вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу.

bool vector::Derivative(
  vector&                   vect_out,      // вектор для получения значений
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // функция активации
   ...                                     // дополнительные параметры
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // матрица для получения значений
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // функция активации
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // матрица для получения значений
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // функция активации
  ENUM_MATRIX_AXIS          axis,          // ось
   ...                                     // дополнительные параметры
   );

Параметры

vect_out/matrix_out

 [out]  Вектор или матрица для получения вычисленных значений производной активационной функции.

activation

[in]  Функция активации из перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in]  Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).

...

[in]  Дополнительные параметры, такие же, как у функций активации. Только некоторые функции активации принимают дополнительные параметры. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Производные функций позволяют эффективно обновлять параметры модели на основании полученной в процессе обучения ошибки при обратном распространении ошибки.