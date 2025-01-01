Derivative

Вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу.

bool vector::Derivative(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Параметры

vect_out/matrix_out

[out] Вектор или матрица для получения вычисленных значений производной активационной функции.

activation

[in] Функция активации из перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).

...

[in] Дополнительные параметры, такие же, как у функций активации. Только некоторые функции активации принимают дополнительные параметры. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Производные функций позволяют эффективно обновлять параметры модели на основании полученной в процессе обучения ошибки при обратном распространении ошибки.