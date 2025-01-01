- Activation
Вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу.
|
bool vector::Derivative(
Параметры
vect_out/matrix_out
[out] Вектор или матрица для получения вычисленных значений производной активационной функции.
activation
[in] Функция активации из перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).
...
[in] Дополнительные параметры, такие же, как у функций активации. Только некоторые функции активации принимают дополнительные параметры. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Производные функций позволяют эффективно обновлять параметры модели на основании полученной в процессе обучения ошибки при обратном распространении ошибки.