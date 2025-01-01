Инициализация

Предусмотрено несколько способов объявления и инициализации матриц и векторов.

Функция Действие Assign Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием CopyIndicatorBuffer Получает в вектор данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве CopyRates Получает в матрицу или вектор исторические серии структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве CopyTicks Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick CopyTicksRange Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick в указанном диапазоне дат Eye Возвращает матрицу с единицами по диагонали и нулями в остальных местах Identity Создает единичную матрицу указанного размера Ones Создает и возвращает новую матрицу, заполненную единицами Zeros Создает и возвращает новую матрицу, заполненную нулями Full Создает и возвращает новую матрицу, заполненную заданными значениями Tri Создает матрицу с единицами по указанной диагонали и ниже нее и нулями в остальных местах Init Инициализирует матрицу или вектор Fill Заполняет существующую матрицу или вектор заданным значением Random Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.

Объявление без указания размера (без распределения памяти для данных):

matrix matrix_a; // матрица типа double

matrix<double> matrix_a1; // другой способ объявления матрицы типа double, подходит для применения в шаблонах

matrixf matrix_a2; // матрица типа float

matrix<float> matrix_a3; // матрица типа float

vector vector_a; // вектор типа double

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // вектор типа float

vector<float> vector_a3;

Объявление с указанием размера (с распределением памяти для данных, но без какой-либо инициализации):

matrix matrix_a(128,128); // в качестве параметров можно указывать как константы,

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // так и переменные

matrixf matrix_a2(1,128); // аналог горизонтального вектора

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // аналог вертикального вектора

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // функция SomeFunc возвращает число типа ulong, которое используется для задания размера вектора

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // в качестве параметра можно использовать выражение

Объявление с инициализацией (размеры матриц и векторов в данном случае определяются инициализирующей последовательностью):

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // должны быть матрицы одного и того же типа

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // должны быть векторы одного и того же типа

Объявление с инициализацией:

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}





matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // сначала создаётся неинициализированная матрица размером size_m x size_k, затем вызывается функция MatrixArange, с параметрами, перечисленными при инициализации

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // после создания матрицы вызывается функция MatrixArange с параметрами по умолчанию

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // после создания вектора вызывается VectorArange с одним параметром, второй параметр - по умолчанию

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

Необходимо иметь в виду, что размеры матрицы или вектора могут быть изменены, так как память для данных всегда динамическая.

Статические методы

Статические методы создания матриц и векторов указанного размера с инициализацией определённым способом:

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Методы инициализации уже созданных матриц и векторов: