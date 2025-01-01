ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

Инициализация

Предусмотрено несколько способов объявления и инициализации матриц и векторов.

Функция

Действие

Assign

Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием

CopyIndicatorBuffer

Получает в вектор данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве

CopyRates

Получает в матрицу или вектор исторические серии структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве

CopyTicks

Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick

CopyTicksRange

Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick в указанном диапазоне дат

Eye

Возвращает матрицу с единицами по диагонали и нулями в остальных местах

Identity

Создает единичную матрицу указанного размера

Ones

Создает и возвращает новую матрицу, заполненную единицами

Zeros

Создает и возвращает новую матрицу, заполненную нулями

Full

Создает и возвращает новую матрицу, заполненную заданными значениями

Tri

Создает матрицу с единицами по указанной диагонали и ниже нее и нулями в остальных местах

Init

Инициализирует матрицу или вектор

Fill

Заполняет существующую матрицу или вектор заданным значением

Random

Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.

Объявление без указания размера (без распределения памяти для данных):

  matrix         matrix_a;   // матрица типа double
  matrix<doublematrix_a1;  // другой способ объявления матрицы типа double, подходит для применения в шаблонах
  matrixf        matrix_a2;  // матрица типа float
  matrix<float>  matrix_a3;  // матрица типа float
  vector         vector_a;   // вектор типа double
  vector<doublevector_a1;
  vectorf        vector_a2;  // вектор типа float
  vector<float>  vector_a3;

 

Объявление с указанием размера (с распределением памяти для данных, но без какой-либо инициализации):

  matrix         matrix_a(128,128);           // в качестве параметров можно указывать как константы,
  matrix<doublematrix_a1(InpRows,InpCols);  // так и переменные
  matrixf        matrix_a2(1,128);            // аналог горизонтального вектора
  matrix<float>  matrix_a3(InpRows,1);        // аналог вертикального вектора
  vector         vector_a(256);
  vector<doublevector_a1(InpSize);
  vectorf        vector_a2(SomeFunc());       // функция SomeFunc возвращает число типа ulong, которое используется для задания размера вектора
  vector<float>  vector_a3(InpSize+16);       // в качестве параметра можно использовать выражение

 

Объявление с инициализацией (размеры матриц и векторов в данном случае определяются инициализирующей последовательностью):

  matrix         matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
  matrix<doublematrix_a1=matrix_a;                      // должны быть матрицы одного и того же типа
  matrixf        matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};
  matrix<float>  matrix_a3={{1,2},{3,4}};
  vector         vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};
  vector<doublevector_a1={1,5,2.4,3.3};
  vectorf        vector_a2={0,1,2,3};
  vector<float>  vector_a3=vector_a2;                     // должны быть векторы одного и того же типа

 

Объявление с инициализацией:

template<typename T>
void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<mat.Rows(); i++)
     {
      for(ulong j=0j<mat.Cols(); j++,value+=step)
         mat[i][j]=value;
     }
  }
template<typename T>
void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<vec.Size(); i++,value+=step)
      vec[i]=value;
  }
...
 
  matrix  matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // сначала создаётся неинициализированная матрица размером size_m x size_k, затем вызывается функция MatrixArange, с параметрами, перечисленными при инициализации
  matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange);                  // после создания матрицы вызывается функция MatrixArange с параметрами по умолчанию
  vector  vector_a(size,VectorArange,-10.0);              // после создания вектора вызывается VectorArange с одним параметром, второй параметр - по умолчанию
  vectorf vector_a1(128,VectorArange);

 

Необходимо иметь в виду, что размеры матрицы или вектора могут быть изменены, так как память для данных всегда динамическая.

Статические методы

Статические методы создания матриц и векторов указанного размера с инициализацией определённым способом:

  matrix         matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
  matrix<doublematrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);
  matrixf        matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);
  matrixf<floatmatrix_a3=matrixf::Ones(5,5);
  matrix         matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);
  vector         vector_a =vector::Ones(256);
  vectorf        vector_a1=vector<float>::Zeros(16);
  vector<float>  vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

 

Методы инициализации уже созданных матриц и векторов:

  matrix  matrix_a;
  matrix_a.Init(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1);
  matrixf matrix_a1(3,4);
  matrix_a1.Init(10,20,MatrixArange);
  vector  vector_a;
  vector_a.Init(128,VectorArange);
  vectorf vector_a1(10);
  vector_a1.Init(vector_size,VectorArange,start_value,step);
 
  matrix_a.Fill(double_value);
  vector_a1.Fill(FLT_MIN);
  matrix_a1.Identity();

 

 

 