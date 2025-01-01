Инициализация
Предусмотрено несколько способов объявления и инициализации матриц и векторов.
|
Функция
|
Действие
|
Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием
|
Получает в вектор данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве
|
Получает в матрицу или вектор исторические серии структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве
|
Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick
|
Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick в указанном диапазоне дат
|
Возвращает матрицу с единицами по диагонали и нулями в остальных местах
|
Создает единичную матрицу указанного размера
|
Создает и возвращает новую матрицу, заполненную единицами
|
Создает и возвращает новую матрицу, заполненную нулями
|
Создает и возвращает новую матрицу, заполненную заданными значениями
|
Создает матрицу с единицами по указанной диагонали и ниже нее и нулями в остальных местах
|
Инициализирует матрицу или вектор
|
Заполняет существующую матрицу или вектор заданным значением
|
Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.
Объявление без указания размера (без распределения памяти для данных):
|
matrix matrix_a; // матрица типа double
Объявление с указанием размера (с распределением памяти для данных, но без какой-либо инициализации):
|
matrix matrix_a(128,128); // в качестве параметров можно указывать как константы,
Объявление с инициализацией (размеры матриц и векторов в данном случае определяются инициализирующей последовательностью):
|
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Объявление с инициализацией:
|
template<typename T>
Необходимо иметь в виду, что размеры матрицы или вектора могут быть изменены, так как память для данных всегда динамическая.
Статические методы
Статические методы создания матриц и векторов указанного размера с инициализацией определённым способом:
|
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Методы инициализации уже созданных матриц и векторов:
|
matrix matrix_a;