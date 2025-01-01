Std
Вычисляет среднеквадратичное (стандартное) отклонение значений элементов матрицы/вектора или указанной оси.
double vector::Std();
Параметры
axis
[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom”: параметр, определяющий, на сколько уменьшается число степеней свободы. Делитель в формуле будет равен N - ddof, где N — число наблюдений. По умолчанию ddof = 0.
Возвращаемое значение
Стандартное отклонение: скалярное или векторное.
Примечание
Стандартное отклонение представляет собой корень квадратный из среднего значения квадратов отклонений от среднего, т. е. std = sqrt(mean(x)), где x = abs(a - a.mean())**2.
Среднеквадратичное отклонение обычно рассчитывается как x.sum() / N, где N = len(x).
Выражение с ddof=0 иногда называют "дисперсией генеральной совокупности". Если ddof > 0 (чаще всего используется значение 1), полученная величина называется "выборочной дисперсией".
Пример:
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};