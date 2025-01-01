MatMul

Метод MatMul для выполнения произведения матриц и векторов имеет несколько перегрузок.

Умножение матрицы на матрицу: matrix[M][K] * matrix[K][N] = matrix[M][N]

matrix matrix::MatMul(

const matrix& b

);

Умножение вектора на матрицу: horizontal vector[K] * matrix[K][N] = horizontal vector[N]

vector vector::MatMul(

const matrix& b

);

Умножение матрицы на вектор: matrix[M][K] * vertical vector[K] = vertical vector[M]

vector matrix::MatMul(

const vector& b

);

Скалярное умножение векторов: horizontal vector * vertical vector = dot value

scalar vector::MatMul(

const vector& b

);

Параметры

b

[in] Матрица или вектор.

Возвращаемое значение

Матрица, вектор или скаляр в зависимости от используемого метода.

Примечание

Перемножаемые матрицы должны быть совместимы, количество столбцов первой матрицы должно быть равно количеству строк второй матрицы. Перемножение матриц некоммутативно, умножение первой матрицы на вторую в общем случае не равно умножению второй матрицы на первую.

Произведение матриц состоит из всех возможных комбинаций скалярных произведений вектор-строк первой матрицы и вектор-столбцов второй матрицы.

При скалярном умножении векторов их длины должны совпадать.

При умножении вектора и матрицы длина вектора должна точно соответствовать количеству столбцов матрицы.

Наивный алгоритм перемножения матриц на MQL5:

matrix MatrixProduct(const matrix& matrix_a, const matrix& matrix_b)

{

matrix matrix_c;



if(matrix_a.Cols()!=matrix_b.Rows())

return(matrix_c);



ulong M=matrix_a.Rows();

ulong K=matrix_a.Cols();

ulong N=matrix_b.Cols();

matrix_c=matrix::Zeros(M,N);



for(ulong m=0; m<M; m++)

for(ulong k=0; k<K; k++)

for(ulong n=0; n<N; n++)

matrix_c[m][n]+=matrix_a[m][k]*matrix_b[k][n];



return(matrix_c);

}

Пример умножения матриц

matrix a={{1, 0, 0},

{0, 1, 0}};

matrix b={{4, 1},

{2, 2},

{1, 3}};

matrix c1=a.MatMul(b);

matrix c2=b.MatMul(a);

Print("c1 =

", c1);

Print("c2 =

", c2);

/*

c1 =

[[4,1]

[2,2]]

c2 =

[[4,1,0]

[2,2,0]

[1,3,0]]

*/

Пример умножения горизонтального вектора на матрицу

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- создадим матрицу 3x5

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

vector v3 = {1, 2, 3};

Print("Произведение горизонтального вектора v на матрицу m[3,5]");

Print("Слева вектор v3 = ", v3);

Print("Справа матрица m35 =

", m35);

Print("v3.MatMul(m35) = горизонтальный вектор v[5]

", v3.MatMul(m35));



/* Результат

Произведение горизонтального вектора v3 на матрицу m[3,5]

Слева вектор v3 = [1,2,3]

Справа матрица m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

v3.MatMul(m35) = горизонтальный вектор v[5]

[40,46,52,58,64]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Заполнение матрицы нарастающими значениями |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

Пример умножения матрицы на вертикальный вектор

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- создадим матрицу 3x5

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

Print("Произведение матрицы m[3,5] на вертикальный вектор v[5]");

vector v5 = {1,2,3,4,5};

Print("Слева m35 =

",m35);

Print("Справа v5 = ",v5);

Print("m35.MatMul(v5) = вертикальный вектор v[3]

",m35.MatMul(v5));



/* Результат

Произведение матрицы m[3,5] на вертикальный вектор v[5]

Слева m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

Справа v5 = [1,2,3,4,5]

m35.MatMul(v5) = вертикальный вектор v[3]

[40,115,190]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Заполнение матрицы нарастающими значениями |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

Пример скалярного умножения векторов

void OnStart()

{

//--- скалярное умножение горизонтального и вертикального векторов

vector a= {1, 2, 3}; // горизонтальный вектор

vector b= {4, 5, 6}; // вертикальный вектор

Print("a = ", a);

Print("b = ", b);

Print("1) a.MatMul(b) = ", a.MatMul(b));

//--- покажем, что метод Dot дает такой же результат

Print("2) a.Dot(b) = ", a.Dot(b));



/* Результат

a = [1,2,3]

b = [4,5,6]

1) a.MatMul(b) = 32.0

2) a.Dot(b) = 32.0

*/

}

Смотри также

Dot, GeMM