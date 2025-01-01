Типы матриц и векторов

matrix и vector — это специальные типы данных в MQL5, предназначенные для выполнения операций из линейной алгебры. Существуют следующие типы данных:

matrix — матрица, содержащая элементы типа double

matrixf — матрица, содержащая элементы типа float

matrixc — матрица, содержащая элементы типа complex.

vector — вектор, содержащий элементы типа double

vectorf — вектор, содержащий элементы типа float

vectorc — вектор, содержащий элементы типа complex

Для применения в шаблонных функциях можно использовать запись matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> вместо соответствующих типов.

В MQL5 реализована поддержка передачи матриц и векторов в DLL. Это позволяет импортировать функции, использующие этот тип данных, из внешних библиотек.

Матрицы и векторы передаются в DLL в виде указателя на буфер. Например, для передачи матрицы типа float, соответствующий параметр экспортируемой из DLL-функции должен принимать указатель на буфер с типом float.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Для правильной обработки матриц и векторов, кроме их буферов, следует передавать их размеры.

Методы инициализации матриц и векторов