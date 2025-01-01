SLogDet

Вычисляет знак и логарифм определителя матрицы.

double matrix::SLogDet(

int& sign

);

Параметры

sign

[out] Знак определителя (детерминанта). Если значение sign чётное, то детерминант положительный.

Возвращаемое значение

Число, представляющее знак определителя.

Примечание

Определитель считается методом Гаусса путём приведения матрицы к верхнетреугольному виду. Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению членов главной диагонали. Логарифм произведения равен сумме логарифмов. Поэтому в случае переполнения при вычислении детерминанта можно воспользоваться методом SLogDet.

