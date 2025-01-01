SLogDet
Вычисляет знак и логарифм определителя матрицы.
double matrix::SLogDet(
Параметры
sign
[out] Знак определителя (детерминанта). Если значение sign чётное, то детерминант положительный.
Возвращаемое значение
Число, представляющее знак определителя.
Примечание
Определитель считается методом Гаусса путём приведения матрицы к верхнетреугольному виду. Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению членов главной диагонали. Логарифм произведения равен сумме логарифмов. Поэтому в случае переполнения при вычислении детерминанта можно воспользоваться методом SLogDet.
Если значение sign чётное, то детерминант положительный.
Пример:
