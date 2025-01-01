ДокументацияРазделы
Возвращает количество NaN значений в матрице/векторе.

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

Возвращаемое значение

Количество элементов матрицы/вектора, которые содержат значение NaN.

Примечание

Методы Compare и CompareByDigits при сравнении соответствующей пары элементов, имеющих значения NaN, считают эти элементы равными, тогда как при обычном сравнении чисел с плавающей точкой NaN != NaN.

Пример:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Результат:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

Смотри также

