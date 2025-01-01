- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
Возвращает количество NaN значений в матрице/векторе.
|
ulong vector::HasNan();
Возвращаемое значение
Количество элементов матрицы/вектора, которые содержат значение NaN.
Примечание
Методы Compare и CompareByDigits при сравнении соответствующей пары элементов, имеющих значения NaN, считают эти элементы равными, тогда как при обычном сравнении чисел с плавающей точкой NaN != NaN.
Пример:
|
void OnStart(void)
Смотри также
MathClassify, Compare, CompareByDigits