- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriU
Возвращает копию матрицы, заменив все элементы ниже k-й диагонали на нули. Верхнетреугольная матрица.
|
matrix matrix::Triu(
Параметры
ndiag=0
[in] Диагональ, ниже которой элементы заменяются на нули. ndiag = 0 (по умолчанию) — основная диагональ, ndiag < 0 — ниже, а ndiag > 0 — выше основной диагонали.
Пример на MQL5:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Пример на Python:
|
import numpy as np