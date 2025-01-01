TriU

Возвращает копию матрицы, заменив все элементы ниже k-й диагонали на нули. Верхнетреугольная матрица.

matrix matrix::Triu(

const int ndiag=0

);

Параметры

ndiag=0

[in] Диагональ, ниже которой элементы заменяются на нули. ndiag = 0 (по умолчанию) — основная диагональ, ndiag < 0 — ниже, а ndiag > 0 — выше основной диагонали.

Пример на MQL5:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriU(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix b

[[1,2,3]

[4,5,6]

[0,8,9]

[0,0,12]]

*/

Пример на Python: