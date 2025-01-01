ДокументацияРазделы
Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием.

bool matrix::Assign(
  const matrix<T>  &mat     // копируемая матрица
   );
bool matrix::Assign(
  const void       &array[] // копируемый массив
   );
bool vector::Assign(
  const vector<T>  &vec     // копируемый вектор
   );
bool vector::Assign(
  const void       &array[] // копируемый массив
   );
 

Параметры

m, v или array

[in]  Матрица, вектор или массив, откуда копируются значения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

В отличие от Copy, метод Assign позволяет копировать еще и массивы. При этом происходит автоматическое приведение типа, а результирующая матрица или вектор подстраивается под размеры копируемого массива.

Пример:

//--- копирование матриц
  matrix a= {{22}, {33}, {44}};
  matrix b=a+2;
  matrix c;
  Print("matrix a \n"a);
  Print("matrix b \n"b);
  c.Assign(b);
  Print("matrix c \n"a);
 
//--- копирование массива в матрицу
  matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14);
  Print("double_matrix before Assign() \n"double_matrix);
  int int_arr[5][5]= {{12}, {34}, {56}};
  Print("int_arr: ");
  ArrayPrint(int_arr);
  double_matrix.Assign(int_arr);
  Print("double_matrix after Assign(int_arr) \n"double_matrix);  
  /*
   matrix a
   [[2,2]
    [3,3]
    [4,4]]
   matrix b
   [[4,4]
    [5,5]
    [6,6]]
   matrix c
   [[2,2]
    [3,3]
    [4,4]]
 
   double_matrix before Assign() 
   [[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]
    [3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]]
    
   int_arr
       [,0][,1][,2][,3][,4]
   [0,]   1   2   0   0   0
   [1,]   3   4   0   0   0
   [2,]   5   6   0   0   0
   [3,]   0   0   0   0   0
   [4,]   0   0   0   0   0
   
   double_matrix after Assign(int_arr
   [[1,2,0,0,0]
    [3,4,0,0,0]
    [5,6,0,0,0]
    [0,0,0,0,0]
    [0,0,0,0,0]]
 
  */

Смотри также

Copy