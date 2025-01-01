Assign
Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием.
|
bool matrix::Assign(
Параметры
m, v или array
[in] Матрица, вектор или массив, откуда копируются значения.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
В отличие от Copy, метод Assign позволяет копировать еще и массивы. При этом происходит автоматическое приведение типа, а результирующая матрица или вектор подстраивается под размеры копируемого массива.
Пример:
|
//--- копирование матриц
Смотри также