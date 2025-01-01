Assign

Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием.

bool matrix::Assign(

const matrix<T> &mat

);

bool matrix::Assign(

const void &array[]

);

bool vector::Assign(

const vector<T> &vec

);

bool vector::Assign(

const void &array[]

);



Параметры

m, v или array

[in] Матрица, вектор или массив, откуда копируются значения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

В отличие от Copy, метод Assign позволяет копировать еще и массивы. При этом происходит автоматическое приведение типа, а результирующая матрица или вектор подстраивается под размеры копируемого массива.

Пример:

//--- копирование матриц

matrix a= {{2, 2}, {3, 3}, {4, 4}};

matrix b=a+2;

matrix c;

Print("matrix a

", a);

Print("matrix b

", b);

c.Assign(b);

Print("matrix c

", a);



//--- копирование массива в матрицу

matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14);

Print("double_matrix before Assign()

", double_matrix);

int int_arr[5][5]= {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};

Print("int_arr: ");

ArrayPrint(int_arr);

double_matrix.Assign(int_arr);

Print("double_matrix after Assign(int_arr)

", double_matrix);

/*

matrix a

[[2,2]

[3,3]

[4,4]]

matrix b

[[4,4]

[5,5]

[6,6]]

matrix c

[[2,2]

[3,3]

[4,4]]



double_matrix before Assign()

[[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]

[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]]



int_arr:

[,0][,1][,2][,3][,4]

[0,] 1 2 0 0 0

[1,] 3 4 0 0 0

[2,] 5 6 0 0 0

[3,] 0 0 0 0 0

[4,] 0 0 0 0 0



double_matrix after Assign(int_arr)

[[1,2,0,0,0]

[3,4,0,0,0]

[5,6,0,0,0]

[0,0,0,0,0]

[0,0,0,0,0]]



*/

Смотри также

Copy