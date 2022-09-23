Работа с матрицами и векторами в MQL5
Для решения большого класса математических задач в язык MQL5 были добавлены специальные типы данных — матрицы и векторы. Новые типы имеют встроенные методы для написания краткого и понятного кода, который близок к математической записи. В этой статье мы дадим краткое описание встроенных методов из раздела справки "Методы матриц и векторов".
Содержание
- Типы матриц и векторов
- Создание и инициализация
- Копирование матриц и массивов
- Копирование таймсерий в матрицу или вектор
- Операции над матрицами и векторами
- Манипуляции
- Произведения
- Преобразования
- Статистика
- Характеристики
- Решение уравнений
- Методы машинного обучения
- Улучшения в OpenCL
- Будущее MQL5 в Machine Learning
В каждом языке программирования существуют такие типы данных, как массивы, которые позволяют хранить наборы числовых типов — int, double и так далее. Доступ к элементам массива осуществляется по индексу, это позволяет производить операции над массивами с помощью циклов. Чаще всего используются одномерные и двумерные массивы:
int a[50]; // Одномерный массив из 50 целых чисел double m[7][50]; // Двумерный массив из 7 подмассивов, каждый из которых состоит из 50 чисел MyTime t[100]; // Массив, содержащий элементы типа MyTime
Для относительно простых задач хранения и обработки данных возможностей массивов обычно хватает. Но когда дело доходит до комплексных математических задач, из-за большого количества вложенных циклов работа с массивами становится сложной в плане как программирования, так и чтения кода. Даже самые простые операции линейной алгебры требуют большого количества кода и хорошего понимания математики.
Современные технологии работы с данными, такие как машинное обучение, нейронные сети и 3D-графика, широко используют решения задач из линейной алгебры, в которой применяются понятия векторов и матриц. Именно поэтому в MQL5 для нативной работы с такими объектами были добавлены новые типы данных — матрицы и векторы. Это избавляет от множества рутинных операций программирования и улучшает качество кода.
Типы матриц и векторов
Если кратко, то вектор — это одномерный массив типа double, матрица — двумерный массив типа double. Векторы бывают вертикальные и горизонтальные, но в MQL5 они не разделяются.
Матрицы можно представить как массив горизонтальных векторов, где первый индекс матрицы означает номер строки, а второй индекс — номер столбца.
Только нумерация строк и столбцов, в отличие от линейной алгебры, начинается с нуля, как и в массивах.
Помимо типов matrix и vector, которые содержат тип данных double, есть еще 4 типа для работы с соответствующими типами данных:
- matrixf — матрица, содержащая элементы типа float
- matrixc — матрица, содержащая элементы типа complex
- vectorf — вектор, содержащий элементы типа float
- vectorc — вектор, содержащий элементы типа complex
На момент написания статьи работа над типами matrixc и vectorc ещё не закончена, использовать эти типы во встроенных методах пока нельзя.
Для применения в шаблонных функциях можно использовать запись matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> вместо соответствующих типов.
vectorf v_f1= {0, 1, 2, 3,}; vector<float> v_f2=v_f1; Print("v_f2 = ", v_f2); /* v_f2 = [0,1,2,3] */
Создание и инициализация
Методы матрицы и векторов разделены на девять категорий по своему назначению. Предусмотрено несколько способов объявления и инициализации матриц и векторов.
Самый простой метод создания — это объявление без указания размера, то есть без распределения памяти для данных. Просто пишем тип данных и имя переменной:
matrix matrix_a; // матрица типа double matrix<double> matrix_a1; // другой способ объявления матрицы типа double, подходит для применения в шаблонах matrix<float> matrix_a3; // матрица типа float vector vector_a; // вектор типа double vector<double> vector_a1; // другая запись создания вектора типа double vector<float> vector_a3; // вектор типа float
Далее вы можете изменить размер созданных объектов и заполнить нужными значениями. Также их можно использовать во встроенных методах матриц для получения результатов вычислений.
Можно объявить матрицу или вектор с указанием размера, то есть с распределением памяти для данных, но без какой-либо инициализации. Для этого после имени переменной в круглых скобках задаем размер(ы):
matrix matrix_a(128,128); // в качестве параметров можно указывать как константы, matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // так и переменные matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // аналог вертикального вектора vector vector_a(256); vector<double> vector_a1(InpSize); vector<float> vector_a3(InpSize+16); // в качестве параметра можно использовать выражение
Третий способ создания объектов — объявление с инициализацией. Размеры матриц и векторов в этом случае определяются инициализирующей последовательностью, указанной в фигурных скобках:
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}}; matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // должны быть матрицы одного и того же типа matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}}; vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5}; vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3}; vector<float> vector_a3=vector_a2; // должны быть векторы одного и того же типа
Существуют также статические методы создания матриц и векторов указанного размера с инициализацией определённым способом:
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1); matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI); matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5); matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5); matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1); vector vector_a =vector::Ones(256); vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16); vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);
Кроме того, существуют нестатические методы для инициализации матрицы/вектора заданными значениями — Init и Fill:
matrix m(2, 2); m.Fill(10); Print("matrix m \n", m); /* matrix m [[10,10] [10,10]] */ m.Init(4, 6); Print("matrix m \n", m); /* matrix m [[10,10,10,10,0.0078125,32.00000762939453] [0,0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0,0]] */
В данном примере метод Init был использован для изменения размеров уже инициализированной матрицы, что привело к заполнению новых элементов случайными значениями.
Важным достоинством метода Init является возможность указать в параметрах инициализирующую функцию для заполнения элементов матрицы/вектора по заданному закону. Например:
void OnStart() { //--- matrix init(3, 6, MatrixSetValues); Print("init = \n", init); /* Результат выполнения init = [[1,2,4,8,16,32] [64,128,256,512,1024,2048] [4096,8192,16384,32768,65536,131072]] */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| Заполняет матрицу степенями числа | //+------------------------------------------------------------------+ void MatrixSetValues(matrix& m, double initial=1) { double value=initial; for(ulong r=0; r<m.Rows(); r++) { for(ulong c=0; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=value; value*=2; } } }
Копирование матриц и массивов
Для копирования матриц и векторов предназначен метод Copy. Но есть и более простой и привычный способ копирование через оператор присвоения "=". Также существует метод Assign.
//--- копирование матриц matrix a= {{2, 2}, {3, 3}, {4, 4}}; matrix b=a+2; matrix c; Print("matrix a \n", a); Print("matrix b \n", b); c.Assign(b); Print("matrix c \n", c); /* matrix a [[2,2] [3,3] [4,4]] matrix b [[4,4] [5,5] [6,6]] matrix c [[4,4] [5,5] [6,6]] */
Отличие метода Assign от Copy в том, что он позволяет копировать не только матрицы, но и массивы. Пример ниже показывает, как целочисленный массив int_arr копируется в матрицу типа double. При этом результирующая матрица автоматически подстраивается под размеры копируемого массива.
//--- копирование массива в матрицу matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14); Print("double_matrix before Assign() \n", double_matrix); int int_arr[5][5]= {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}; Print("int_arr: "); ArrayPrint(int_arr); double_matrix.Assign(int_arr); Print("double_matrix after Assign(int_arr) \n", double_matrix); /* double_matrix before Assign() [[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14] [3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]] int_arr: [,0][,1][,2][,3][,4] [0,] 1 2 0 0 0 [1,] 3 4 0 0 0 [2,] 5 6 0 0 0 [3,] 0 0 0 0 0 [4,] 0 0 0 0 0 double_matrix after Assign(int_arr) [[1,2,0,0,0] [3,4,0,0,0] [5,6,0,0,0] [0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0]] */ }
Таким образом, метод Assign позволяет бесшовно переходить в коде от массивов к матрицам с автоматическим приведением размера и типа.
Копирование таймсерий в матрицу или вектор
Для анализа ценовых графиков требуется получать и обрабатывать массивы соответствующих структур MqlRates. Но теперь появился еще один способ работы с ними.
Метод CopyRates копирует исторические серии структуры MqlRates прямо в матрицу или вектор. Вам не нужно получать необходимые таймсерии с помощью функций раздела "Доступ к таймсериям и индикаторам" в соответствующие массивы. Кроме того, теперь их не нужно перекладывать в матрицу или вектор. Котировки можно получить в матрицу или вектор за один вызов. Покажем на примере, как вычислить матрицу корреляций для списка символов: вычислим эти значения двумя способами и сравним полученные результаты.
input int InBars=100; input ENUM_TIMEFRAMES InTF=PERIOD_H1; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- список символов для вычисления string symbols[]= {"EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY", "USDCAD", "USDCHF"}; int size=ArraySize(symbols); //--- матрица и вектор для получения цен Close matrix rates(InBars, size); vector close; for(int i=0; i<size; i++) { //--- получим цены Close в вектор if(close.CopyRates(symbols[i], InTF, COPY_RATES_CLOSE, 1, InBars)) { //--- вставим вектор в матрицу таймсерий rates.Col(close, i); PrintFormat("%d. %s: %d цен Close добавлено в матрицу", i+1, symbols[i], close.Size()); //--- выведем для отладки первые 20 значений вектора int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbols[i], SYMBOL_DIGITS); Print(VectorToString(close, 20, digits)); } else { Print("vector.CopyRates(%d,COPY_RATES_CLOSE) failed. Error ", symbols[i], GetLastError()); return; } } /* 1. EURUSD: 100 цен Close добавлено в матрицу 0.99561 0.99550 0.99674 0.99855 0.99695 0.99555 0.99732 1.00305 1.00121 1.069 0.99936 1.027 1.00130 1.00129 1.00123 1.00201 1.00222 1.00111 1.079 1.030 ... 2. GBPUSD: 100 цен Close добавлено в матрицу 1.13733 1.13708 1.13777 1.14045 1.13985 1.13783 1.13945 1.14315 1.14172 1.13974 1.13868 1.14116 1.14239 1.14230 1.14160 1.14281 1.14338 1.14242 1.14147 1.14069 ... 3. USDJPY: 100 цен Close добавлено в матрицу 143.451 143.356 143.310 143.202 143.079 143.294 143.146 142.963 143.039 143.032 143.039 142.957 142.904 142.956 142.920 142.837 142.756 142.928 143.130 143.069 ... 4. USDCAD: 100 цен Close добавлено в матрицу 1.32840 1.32877 1.32838 1.32660 1.32780 1.33068 1.33001 1.32798 1.32730 1.32782 1.32951 1.32868 1.32716 1.32663 1.32629 1.32614 1.32586 1.32578 1.32650 1.32789 ... 5. USDCHF: 100 цен Close добавлено в матрицу 0.96395 0.96440 0.96315 0.96161 0.96197 0.96337 0.96358 0.96228 0.96474 0.96529 0.96529 0.96502 0.96463 0.96429 0.96378 0.96377 0.96314 0.96428 0.96483 0.96509 ... */ //--- подготовим матрицу корреляций между символами matrix corr_from_vector=matrix::Zeros(size, size); Print("Вычислим попарные коэффициенты корреляции"); for(int i=0; i<size; i++) { for(int k=i; k<size; k++) { vector v1=rates.Col(i); vector v2=rates.Col(k); double coeff = v1.CorrCoef(v2); PrintFormat("corr(%s,%s) = %.3f", symbols[i], symbols[k], coeff); corr_from_vector[i][k]=coeff; } } Print("Матрица корреляций на векторах: \n", corr_from_vector); /* Вычислим попарные коэффициенты корреляции corr(EURUSD,EURUSD) = 1.000 corr(EURUSD,GBPUSD) = 0.974 corr(EURUSD,USDJPY) = -0.713 corr(EURUSD,USDCAD) = -0.950 corr(EURUSD,USDCHF) = -0.397 corr(GBPUSD,GBPUSD) = 1.000 corr(GBPUSD,USDJPY) = -0.744 corr(GBPUSD,USDCAD) = -0.953 corr(GBPUSD,USDCHF) = -0.362 corr(USDJPY,USDJPY) = 1.000 corr(USDJPY,USDCAD) = 0.736 corr(USDJPY,USDCHF) = 0.083 corr(USDCAD,USDCAD) = 1.000 corr(USDCAD,USDCHF) = 0.425 corr(USDCHF,USDCHF) = 1.000 Матрица корреляций на векторах: [[1,0.9736363791537366,-0.7126365191640618,-0.9503129578410202,-0.3968181226230434] [0,1,-0.7440448047501974,-0.9525190338388175,-0.3617774666815978] [0,0,1,0.7360546499847362,0.08314381248168941] [0,0,0,0.9999999999999999,0.4247042496841555] [0,0,0,0,1]] */ //--- теперь покажем, как вычислить матрицу корреляций в одну строчку matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef(false); // false означает, что векторы находятся в столбцах матрицы Print("Матрица корреляций rates.CorrCoef(false): \n", corr_from_matrix.TriU()); //--- сравним полученные матрицы на расхождения Print("Cколько ошибок расхождения между матрицами результатов?"); ulong errors=corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix.TriU(), (float)1e-12); Print("corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=", errors); /* Матрица корреляций rates.CorrCoef(false): [[1,0.9736363791537366,-0.7126365191640618,-0.9503129578410202,-0.3968181226230434] [0,1,-0.7440448047501974,-0.9525190338388175,-0.3617774666815978] [0,0,1,0.7360546499847362,0.08314381248168941] [0,0,0,1,0.4247042496841555] [0,0,0,0,1]] Cколько ошибок расхождения между матрицами результатов? corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=0 */ //--- сделаем красивый вывод матрицы корреляций Print("Выведем матрицу корреляций с заголовками"); string header=" "; // заголовок for(int i=0; i<size; i++) header+=" "+symbols[i]; Print(header); //--- теперь строки for(int i=0; i<size; i++) { string line=symbols[i]+" "; line+=VectorToString(corr_from_vector.Row(i), size, 3, 8); Print(line); } /* Выведем матрицу корреляций с заголовками EURUSD GBPUSD USDJPY USDCAD USDCHF EURUSD 1.0 0.974 -0.713 -0.950 -0.397 GBPUSD 0.0 1.0 -0.744 -0.953 -0.362 USDJPY 0.0 0.0 1.0 0.736 0.083 USDCAD 0.0 0.0 0.0 1.0 0.425 USDCHF 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает строку со значениями вектора | //+------------------------------------------------------------------+ string VectorToString(const vector &v, int length=20, int digits=5, int width=8) { ulong size=(ulong)MathMin(20, v.Size()); //--- cоставляем строку string line=""; for(ulong i=0; i<size; i++) { string value=DoubleToString(v[i], digits); StringReplace(value, ".000", ".0"); line+=Indent(width-StringLen(value))+value; } //--- добавим хвост, если длина вектора превышает заданный размер if(v.Size()>size) line+=" ..."; //--- return(line); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает строку с указанным количеством пробелов | //+------------------------------------------------------------------+ string Indent(int number) { string indent=""; for(int i=0; i<number; i++) indent+=" "; return(indent); }
В примере показано, как можно:
- получить цены Close c помощью CopyRates
- вставить в матрицу вектор с помощью метода Col
- вычислить коэффициент корреляции между двумя векторами с помощью CorrCoef
- с помощью CorrCoef вычислить матрицу корреляций над матрицей с векторами значений
- привести матрицу к верхнетреугольному виду с помощью метода TriU
- сравнить 2 матрицы на расхождение с помощью Compare
Операции над матрицами и векторами
Над матрицами и векторами можно поэлементно производить математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление. Для этого оба объекта должны быть одного и того же типа и должны иметь одинаковые размеры. Каждый член матрицы/вектора оперирует с соответствующим элементом второй матрицы/вектора.
В качестве второго слагаемого (множителя, вычитаемого, делителя) можно также использовать скаляр соответствующего типа (double, float или complex). В этом случае каждый элемент матрицы или вектора будет оперировать с указанным скаляром.
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}}; matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // произведение Адамара (Hadamard product) matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+1; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a*M_PI; matrix_c4=matrix_b/0.1; //--- возможны операции по месту matrix_a+=matrix_b; matrix_a/=2;
Кроме того, матрицы и векторы можно передавать в качестве параметра в большинство математических функций — MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. В этом случае матрица или вектор обрабатываются почленно. Пример:
//--- matrix a= {{1, 4}, {9, 16}}; Print("matrix a=\n",a); a=MathSqrt(a); Print("MatrSqrt(a)=\n",a); /* matrix a= [[1,4] [9,16]] MatrSqrt(a)= [[1,2] [3,4]] */
В случае MathMod и MathPow в качестве второго параметра может быть использован как скаляр, так и матрица или вектор соответствующего размера.
matrix<T> mat1(128,128); matrix<T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols()); ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols(); ... mat2=MathPow(mat1,(T)1.9); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(mat1.Flat(n),(T)1.9); if(res!=mat2.Flat(n)) errors++; } mat2=MathPow(mat1,mat3); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(mat1.Flat(n),mat3.Flat(n)); if(res!=mat2.Flat(n)) errors++; } ... vector<T> vec1(16384); vector<T> vec3(vec1.Size()); ulong n,size=vec1.Size(); ... vec2=MathPow(vec1,(T)1.9); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(vec1[n],(T)1.9); if(res!=vec2[n]) errors++; } vec2=MathPow(vec1,vec3); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(vec1[n],vec3[n]); if(res!=vec2[n]) errors++; }
Манипуляции
При работе с матрицами и векторами доступны базовые манипуляции без проведения каких-либо вычислений:
- транспонирование
- извлечение строк, столбцов и диагонали
- изменение размера и формы матрицы
- перестановка местами указанных строк и столбцов
- копирование в новый объект
- сравнение двух объектов
- разделение матрицы на несколько подматриц
- сортировка
matrix a= {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}}; Print("matrix a \n", a); Print("a.Transpose() \n", a.Transpose()); /* matrix a [[0,1,2] [3,4,5]] a.Transpose() [[0,3] [1,4] [2,5]] */
Несколько примеров установки и извлечения диагонали методом Diag:
vector v1={1,2,3}; matrix m1; m1.Diag(v1); Print("m1\n",m1); /* m1 [[1,0,0] [0,2,0] [0,0,3]] m2 */ matrix m2; m2.Diag(v1,-1); Print("m2\n",m2); /* m2 [[0,0,0] [1,0,0] [0,2,0] [0,0,3]] */ matrix m3; m3.Diag(v1,1); Print("m3\n",m3); /* m3 [[0,1,0,0] [0,0,2,0] [0,0,0,3]] */ matrix m4=matrix::Full(4,5,9); m4.Diag(v1,1); Print("m4\n",m4); Print("diag -1 - ",m4.Diag(-1)); Print("diag 0 - ",m4.Diag()); Print("diag 1 - ",m4.Diag(1)); /* m4 [[9,1,9,9,9] [9,9,2,9,9] [9,9,9,3,9] [9,9,9,9,9]] diag -1 - [9,9,9] diag 0 - [9,9,9,9] diag 1 - [1,2,3,9] */
Изменение размера матрицы методом Reshape:
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); /* matrix_a [[1,2,3] [4,5,6] [7,8,9] [10,11,12]] */ matrix_a.Reshape(2,6); Print("Reshape(2,6)\n",matrix_a); /* Reshape(2,6) [[1,2,3,4,5,6] [7,8,9,10,11,12]] */ matrix_a.Reshape(3,5); Print("Reshape(3,5)\n",matrix_a); /* Reshape(3,5) [[1,2,3,4,5] [6,7,8,9,10] [11,12,0,3,0]] */ matrix_a.Reshape(2,4); Print("Reshape(2,4)\n",matrix_a); /* Reshape(2,4) [[1,2,3,4] [5,6,7,8]] */
Примеры вертикального разделения матрицы методом Vsplit:
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6}, { 7, 8, 9,10,11,12}, {13,14,15,16,17,18}}; matrix splitted[]; ulong parts[]={2,3}; matrix_a.Vsplit(2,splitted); for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++) Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]); /* splitted 0 [[1,2,3] [7,8,9] [13,14,15]] splitted 1 [[4,5,6] [10,11,12] [16,17,18]] */ matrix_a.Vsplit(3,splitted); for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++) Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]); /* splitted 0 [[1,2] [7,8] [13,14]] splitted 1 [[3,4] [9,10] [15,16]] splitted 2 [[5,6] [11,12] [17,18]] */ matrix_a.Vsplit(parts,splitted); for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++) Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]); /* splitted 0 [[1,2] [7,8] [13,14]] splitted 1 [[3,4,5] [9,10,11] [15,16,17]] splitted 2 [[6] [12] [18]] */
Методы Col и Row позволяют не только получать соответствующие элементы матрицы, но и вставлять элементы в нераспределенные матрицы, то есть матрицы без заданных размеров. Покажем это на примере:
vector v1={1,2,3}; matrix m1; m1.Col(v1,1); Print("m1\n",m1); /* m1 [[0,1] [0,2] [0,3]] */ matrix m2=matrix::Full(4,5,8); m2.Col(v1,2); Print("m2\n",m2); /* m2 [[8,8,1,8,8] [8,8,2,8,8] [8,8,3,8,8] [8,8,8,8,8]] */ Print("col 1 - ",m2.Col(1)); /* col 1 - [8,8,8,8] */ Print("col 2 - ",m2.Col(2)); /* col 1 - [8,8,8,8] col 2 - [1,2,3,8] */
Произведения
Умножение матриц является одним из базовых алгоритмов, который широко применяется в различных численных методах. Многие реализации прямого и обратного распространения сигнала в сверточных слоях нейронной сети базируются на этой операции. Зачастую до 90-95% всего времени, затрачиваемого на машинное обучение, приходится именно на эту операцию. Все методы произведений приведены в разделе справки "Произведения матриц и векторов".
Пример матричного произведения двух матриц с помощью метода MatMul:
matrix a={{1, 0, 0}, {0, 1, 0}}; matrix b={{4, 1}, {2, 2}, {1, 3}}; matrix c1=a.MatMul(b); matrix c2=b.MatMul(a); Print("c1 = \n", c1); Print("c2 = \n", c2); /* c1 = [[4,1] [2,2]] c2 = [[4,1,0] [2,2,0] [1,3,0]] */
Пример произведения Кронекера для двух матриц, а также матрицы и вектора методом Kron:
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}}; matrix b=matrix::Identity(2,2); vector v={1,2}; Print(a.Kron(b)); Print(a.Kron(v)); /* [[1,0,2,0,3,0] [0,1,0,2,0,3] [4,0,5,0,6,0] [0,4,0,5,0,6]] [[1,2,2,4,3,6] [4,8,5,10,6,12]] */
Еще больше примеров из статьи "Матрицы и векторы в MQL5":
//--- инициализируем матрицы matrix m35, m52; m35.Init(3,5,Arange); m52.Init(5,2,Arange); //--- Print("1. Произведение горизонтального вектора v[3] на матрицу m[3,5]"); vector v3 = {1,2,3}; Print("Слева v3 = ",v3); Print("Справа m35 = \n",m35); Print("v3.MatMul(m35) = горизонтальный вектор v[5] \n",v3.MatMul(m35)); /* 1. Произведение горизонтального вектора v[3] на матрицу m[3,5] Слева v3 = [1,2,3] Справа m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] v3.MatMul(m35) = горизонтальный вектор v[5] [40,46,52,58,64] */ //--- покажем, что это действительно горизонтальный вектор Print("\n2. Произведение матрицы m[1,3] на матрицу m[3,5]"); matrix m13; m13.Init(1,3,Arange,1); Print("Слева m13 = \n",m13); Print("Справа m35 = \n",m35); Print("m13.MatMul(m35) = матрица m[1,5] \n",m13.MatMul(m35)); /* 2. Произведение матрицы m[1,3] на матрицу m[3,5] Слева m13 = [[1,2,3]] Справа m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] m13.MatMul(m35) = матрица m[1,5] [[40,46,52,58,64]] */ Print("\n3. Произведение матрицы m[3,5] на вертикальный вектор v[5]"); vector v5 = {1,2,3,4,5}; Print("Слева m35 = \n",m35); Print("Справа v5 = ",v5); Print("m35.MatMul(v5) = вертикальный вектор v[3] \n",m35.MatMul(v5)); /* 3. Произведение матрицы m[3,5] на вертикальный вектор v[5] Слева m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] Справа v5 = [1,2,3,4,5] m35.MatMul(v5) = вертикальный вектор v[3] [40,115,190] */ //--- покажем, что это действительно вертикальный вектор Print("\n4. Произведение матрицы m[3,5] на матрицу m[5,1]"); matrix m51; m51.Init(5,1,Arange,1); Print("Слева m35 = \n",m35); Print("Справа m51 = \n",m51); Print("m35.MatMul(m51) = матрица v[3] \n",m35.MatMul(m51)); /* 4. Произведение матрицы m[3,5] на матрицу m[5,1] Слева m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] Справа m51 = [[1] [2] [3] [4] [5]] m35.MatMul(m51) = матрица v[3] [[40] [115] [190]] */ Print("\n5. Произведение матрицы m[3,5] на матрицу m[5,2]"); Print("Слева m35 = \n",m35); Print("Справа m52 = \n",m52); Print("m35.MatMul(m52) = матрица m[3,2] \n",m35.MatMul(m52)); /* 5. Произведение матрицы m[3,5] на матрицу m[5,2] Слева m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] Справа m52 = [[0,1] [2,3] [4,5] [6,7] [8,9]] m35.MatMul(m52) = матрица m[3,2] [[60,70] [160,195] [260,320]] */ Print("\n6. Произведение горизонтального вектора v[5] на матрицу m[5,2]"); Print("Слева v5 = \n",v5); Print("Справа m52 = \n",m52); Print("v5.MatMul(m52) = горизонтальный вектор v[2] \n",v5.MatMul(m52)); /* 6. Произведение горизонтального вектора v[5] на матрицу m[5,2] Слева v5 = [1,2,3,4,5] Справа m52 = [[0,1] [2,3] [4,5] [6,7] [8,9]] v5.MatMul(m52) = горизонтальный вектор v[2] [80,95] */ Print("\n7. Произведение Outer() горизонтального вектора v[5] на вертикальный вектор v[3]"); Print("Слева v5 = \n",v5); Print("Справа v3 = \n",v3); Print("v5.Outer(v3) = матрица m[5,3] \n",v5.Outer(v3)); /* 7. Произведение Outer() горизонтального вектора v[5] на вертикальный вектор v[3] Слева v5 = [1,2,3,4,5] Справа v3 = [1,2,3] v5.Outer(v3) = матрица m[5,3] [[1,2,3] [2,4,6] [3,6,9] [4,8,12] [5,10,15]] */
Преобразования
Преобразования матриц являются наиболее востребованными операциями при работе с данными. При этом многие сложные матричные операции не могут быть решены эффективно или со стабильностью, используя ограниченную точность компьютеров.
Матричные преобразования (или по-другому, декомпозиции) — это методы, которые сокращают матрицу на составные части, что облегчает вычисление более сложных матричных операций. Методы матричной декомпозиции, также называемые методами матричной факторизации, являются основой линейной алгебры в компьютерах даже для базовых операций, таких как решение систем линейных уравнений, вычисление обратного и вычисление определителя матрицы.
В машинном обучении широко используется сингулярное разложение (Singular Values Decomposition, SVD), которое позволяет представить исходную матрицу как произведение трех других матриц. SVD-разложение используется при решении самых разных задач — от приближения методом наименьших квадратов до сжатия и распознавания изображений.
Пример сингулярного разложения методом SVD:
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}; a=a-4; Print("matrix a \n", a); a.Reshape(3, 3); matrix b=a; Print("matrix b \n", b); //--- сделаем SVD-разложение matrix U, V; vector singular_values; b.SVD(U, V, singular_values); Print("U \n", U); Print("V \n", V); Print("singular_values = ", singular_values); // блок проверки //--- U * singular diagonal * V = A matrix matrix_s; matrix_s.Diag(singular_values); Print("matrix_s \n", matrix_s); matrix matrix_vt=V.Transpose(); Print("matrix_vt \n", matrix_vt); matrix matrix_usvt=(U.MatMul(matrix_s)).MatMul(matrix_vt); Print("matrix_usvt \n", matrix_usvt); ulong errors=(int)b.Compare(matrix_usvt, 1e-9); double res=(errors==0); Print("errors=", errors); //---- еще проверка matrix U_Ut=U.MatMul(U.Transpose()); Print("U_Ut \n", U_Ut); Print("Ut_U \n", (U.Transpose()).MatMul(U)); matrix vt_V=matrix_vt.MatMul(V); Print("vt_V \n", vt_V); Print("V_vt \n", V.MatMul(matrix_vt)); /* matrix a [[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]] matrix b [[-4,-3,-2] [-1,0,1] [2,3,4]] U [[-0.7071067811865474,0.5773502691896254,0.408248290463863] [-6.827109697437648e-17,0.5773502691896253,-0.8164965809277256] [0.7071067811865472,0.5773502691896255,0.4082482904638627]] V [[0.5773502691896258,-0.7071067811865474,-0.408248290463863] [0.5773502691896258,1.779939029415334e-16,0.8164965809277258] [0.5773502691896256,0.7071067811865474,-0.408248290463863]] singular_values = [7.348469228349533,2.449489742783175,3.277709923350408e-17] matrix_s [[7.348469228349533,0,0] [0,2.449489742783175,0] [0,0,3.277709923350408e-17]] matrix_vt [[0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896256] [-0.7071067811865474,1.779939029415334e-16,0.7071067811865474] [-0.408248290463863,0.8164965809277258,-0.408248290463863]] matrix_usvt [[-3.999999999999997,-2.999999999999999,-2] [-0.9999999999999981,-5.977974170712231e-17,0.9999999999999974] [2,2.999999999999999,3.999999999999996]] errors=0 U_Ut [[0.9999999999999993,-1.665334536937735e-16,-1.665334536937735e-16] [-1.665334536937735e-16,0.9999999999999987,-5.551115123125783e-17] [-1.665334536937735e-16,-5.551115123125783e-17,0.999999999999999]] Ut_U [[0.9999999999999993,-5.551115123125783e-17,-1.110223024625157e-16] [-5.551115123125783e-17,0.9999999999999987,2.498001805406602e-16] [-1.110223024625157e-16,2.498001805406602e-16,0.999999999999999]] vt_V [[1,-5.551115123125783e-17,0] [-5.551115123125783e-17,0.9999999999999996,1.110223024625157e-16] [0,1.110223024625157e-16,0.9999999999999996]] V_vt [[0.9999999999999999,1.110223024625157e-16,1.942890293094024e-16] [1.110223024625157e-16,0.9999999999999998,1.665334536937735e-16] [1.942890293094024e-16,1.665334536937735e-16,0.9999999999999996] */ }
Еще одним часто используемым преобразованием является разложение Холецкого, которое может применяться для решения системы линейных уравнений Ax=b, если матрица A симметрична и положительно определена.
В MQL5 разложение Холецкого выполняется методом Cholesky:
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}}; matrix matrix_l; Print("matrix_a\n", matrix_a); matrix_a.Cholesky(matrix_l); Print("matrix_l\n", matrix_l); Print("check\n", matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose())); /* matrix_a [[5.7998084,-2.1825367] [-2.1825367,9.85910595]] matrix_l [[2.408279136645086,0] [-0.9062640068544704,3.006291985133859]] check [[5.7998084,-2.1825367] [-2.1825367,9.85910595]] */
Список доступных методов представлен в таблице:
|
Функция
|
Действие
|
Вычисляет декомпозицию Холецкого
|
Вычисляет собственные значения и правые собственные векторы квадратной матрицы
|
Вычисляет собственные значения общей матрицы
|
Выполняет LU-факторизацию матрицы как произведения нижнетреугольной матрицы и верхнетреугольной матрицы
|
Выполняет LUP-факторизацию с частичным поворотом, которая является LU-факторизацией только с перестановками строк: PA=LU
|
Вычисляет qr-факторизацию матрицы
|
Вычисляет разложение по сингулярным значениям
Получение статистики
- максимальное и минимальное значения и их индексы в матрице/векторе
- сумму и произведение элементов, а также кумулятивные сумму и произведение
- медиану, среднее, среднеарифметическое и взвешенное среднее арифметическое значений матрицы/вектора
- стандартное отклонение и дисперсию элементов
- перцентили и квантили
- регрессионную метрику как ошибку отклонения от линии регрессии, построенной на указанном массиве данных
Пример вычисления стандартного отклонения методом Std:
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vectorf cols_std=matrix_a.Std(0); vectorf rows_std=matrix_a.Std(1); float matrix_std=matrix_a.Std(); Print("cols_std ",cols_std); Print("rows_std ",rows_std); Print("std value ",matrix_std); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449] rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932] std value 3.452052593231201 */
Пример вычисления квантилей методом Quantile:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile(50,0); vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile(50,1); float matrix_percentile=matrix_a.Percentile(50); Print("cols_percentile ",cols_percentile); Print("rows_percentile ",rows_percentile); Print("percentile value ",matrix_percentile); /* matrix_a [[1,2,3] [4,5,6] [7,8,9] [10,11,12]] cols_percentile [5.5,6.5,7.5] rows_percentile [2,5,8,11] percentile value 6.5 */
Характеристики матриц
Методы из раздела "Характеристики" позволяют получать следующие значения:
- количество строк и столбцов в матрице
- норму и число обусловленности
- детерминант, ранг, след и спектр матрицы
Пример вычисления ранга матрицы методом Rank:
matrix a=matrix::Eye(4, 4);; Print("matrix a \n", a); Print("a.Rank()=", a.Rank()); matrix I=matrix::Eye(4, 4); I[3, 3] = 0.; // дефицит матрицы Print("I \n", I); Print("I.Rank()=", I.Rank()); matrix b=matrix::Ones(1, 4); Print("b \n", b); Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 размерность - ранг 1, если только не все "0" matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1); Print("zeros \n", zeros); Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank()); /* matrix a [[1,0,0,0] [0,1,0,0] [0,0,1,0] [0,0,0,1]] a.Rank()=4 I [[1,0,0,0] [0,1,0,0] [0,0,1,0] [0,0,0,0]] I.Rank()=3 b [[1,1,1,1]] b.Rank()=1 zeros [[0] [0] [0] [0]] zeros.Rank()=0 */
Пример вычисления нормы матрицы методом Norm:
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}; a=a-4; Print("matrix a \n", a); a.Reshape(3, 3); matrix b=a; Print("matrix b \n", b); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_INF)", b.Norm(MATRIX_NORM_INF)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)", b.Norm(MATRIX_NORM_P1)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_P2)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)); /* matrix a [[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]] matrix b [[-4,-3,-2] [-1,0,1] [2,3,4]] b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.745966692414834 b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=7.745966692414834 b.Norm(MATRIX_NORM_INF)9.0 b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)2.0 b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)7.0 b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=6.0 b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.348469228349533 b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=1.857033188519056e-16 */
Решение уравнений
В методах машинного обучения и задачах оптимизации часто требуется найти решение системы линейных уравнений. Раздел "Решения" содержит 4 метода, которые позволяют решать такие уравнения в зависимости от типа матрицы.
|
Функция
|
Действие
|
Решает линейное матричное уравнение или систему линейных алгебраических уравнений
|
Решает систему линейных алгебраических уравнений приблизительно (для неквадратных или вырожденных матриц)
|
Вычисляет мультипликативную обратную матрицу по отношению к квадратной невырожденной матрице методом Жордана-Гаусса
|
Вычисляет псевдообратную матрицу методом Мура-Пенроуза
Рассмотрим пример решения уравнения A*x=b.
Необходимо найти вектор решений x. Матрица A не является квадратной и поэтому здесь не подходит метод Solve.В данном случае используем метод LstSq, который предназначен для приблизительного решения неквадратных или вырожденных матриц.
matrix a={{3, 2}, {4,-5}, {3, 3}}; vector b={7,40,3}; //--- решаем систему A*x = b vector x=a.LstSq(b); //--- проверка решения, x должно быть равно [5, -4] Print("x=", x); /* x=[5.00000000,-4] */ //--- проверка A*x = b1, полученный вектор должен быть [7, 40, 3] vector b1=a.MatMul(x); Print("b11=",b1); /* b1=[7.0000000,40.0000000,3.00000000] */
Проверка показала, что найденный вектор x является решением данной системы уравнений.
Методы машинного обучения
Для матриц и векторов предусмотрено 3 метода для использования в машинном обучении.
|
Функция
|
Действие
|
Вычисляет значения функции активации и записывает в переданный вектор/матрицу
|
Вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу
|
Вычисляет значения функции потерь и записывает в переданный вектор/матрицу
Функции активации используются в нейронных сетях для получения выходного значения в зависимости от результата взвешенной суммы входов. Выбор функции активации имеет большое влияние на возможности и производительность нейронной сети.
Наиболее известная функция активации — это сигмоид.
Встроенный метод Activation с помощью перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION позволяет задать один из пятнадцати видов функций активации.
|
Идентификатор
|
Описание
|
AF_ELU
|
Экспоненциальная линейная единица
|
AF_EXP
|
Экспоненциальная
|
AF_GELU
|
Линейная единица ошибки Гаусса
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Жесткий сигмоид
|
AF_LINEAR
|
Линейная
|
AF_LRELU
|
Линейный выпрямитель с "утечкой" (Leaky ReLU)
|
AF_RELU
|
Усеченное линейное преобразование ReLU
|
AF_SELU
|
Масштабированная экспоненциальная линейная функция (Scaled ELU)
|
AF_SIGMOID
|
Сигмоид
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish-функция
|
AF_TANH
|
Гиперболический тангенс
|
AF_TRELU
|
Линейный выпрямитель с порогом
Задача обучения нейронной сети заключается в поиске алгоритма, минимизирующего ошибку на обучающей выборке, для чего используется функция потерь (loss function). Для вычисления отклонения используется метод Loss, который позволяет указать один из видов перечисления ENUM_LOSS_FUNCTION.
Полученные значения отклонений затем используются для уточнений параметров нейронной сети — это делается с помощью метода Derivative, который вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу. Визуально представить процесс обучения сети можно с помощью анимации из статьи "Пишем глубокую нейронную сеть с нуля на языке MQL".
Улучшения в OpenCL
Мы также добавили поддержку матриц и векторов в функции CLBufferWrite и CLBufferRead. Для этих функций появились соответствующие перегрузки, например, для матрицы:
Записывает значения из матрицы в буфер и возвращает true в случае успеха.
uint CLBufferWrite( int buffer, // хэндл на буфер OpenCL uint buffer_offset, // смещение в OpenCL буфере в байтах matrix<T> &mat // матрица значений для записи в буфер );
Читает буфер OpenCL в матрицу и возвращает true в случае успеха.
uint CLBufferRead( int buffer, // хэндл на буфер OpenCL uint buffer_offset, // смещение в OpenCL буфере в байтах const matrix& mat, // матрица для получения значений из буфера ulong rows=-1, // количество строк в матрице ulong cols=-1 // количество столбцов в матрице );
Покажем использование новых перегрузок на примере матричного произведение двух матриц. Выполним расчеты тремя методами:
- наивный метод, который иллюстрирует сам алгоритм умножения матриц
- встроенный метод MatMul
- параллельные вычисления в OpenCL
Полученные матрицы проверим с помощью метода Compare, который сравнивает элементы двух матриц с заданной точностью.
#define M 3000 // число строк в первой матрице #define K 2000 // число столбцов в первой матрице равно числу строк во второй #define N 3000 // число столбцов во второй матрице //+------------------------------------------------------------------+ const string clSrc= "#define N "+IntegerToString(N)+" \r\n" "#define K "+IntegerToString(K)+" \r\n" " \r\n" "__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r\n" " __global float *in2, \r\n" " __global float *out ) \r\n" "{ \r\n" " int m = get_global_id( 0 ); \r\n" " int n = get_global_id( 1 ); \r\n" " float sum = 0.0; \r\n" " for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r\n" " sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r\n" " out[ m * N + n ] = sum; \r\n" "} \r\n"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- инициализируем генератор случайных чисел MathSrand((int)TimeCurrent()); //--- заполним матрицы заданного размера случайными значениями matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; // первая матрица matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); // вторая матрица //--- посчитаем произведение матриц наивным способом uint start=GetTickCount(); matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N);// сюда запишем результат умножения двух матриц for(int m=0; m<M; m++) for(int k=0; k<K; k++) for(int n=0; n<N; n++) matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n]; uint time_naive=GetTickCount()-start; //--- посчитаем произведение матриц через MatMull start=GetTickCount(); matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2); uint time_matmul=GetTickCount()-start; //--- посчитаем произведение матриц в OpenCL matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N); int cl_ctx; // хэндл контекста if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_GPU_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print("OpenCL не найдено, выходим"); return; } int cl_prg; // хэндл программы int cl_krn; // хэндл кернела int cl_mem_in1; // хэндл первого буфера (входного) int cl_mem_in2; // хэндл второго буфера (входного) int cl_mem_out; // хэндл третьего буфера (выходного) //--- создаем программу и кернел cl_prg = CLProgramCreate(cl_ctx, clSrc); cl_krn = CLKernelCreate(cl_prg, "matricesMul"); //--- создаем все три буфера для трех матриц cl_mem_in1=CLBufferCreate(cl_ctx, M*K*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE); cl_mem_in2=CLBufferCreate(cl_ctx, K*N*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE); //--- третья матрица - выходная cl_mem_out=CLBufferCreate(cl_ctx, M*N*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE); //--- устанавливаем аргументы кернела CLSetKernelArgMem(cl_krn, 0, cl_mem_in1); CLSetKernelArgMem(cl_krn, 1, cl_mem_in2); CLSetKernelArgMem(cl_krn, 2, cl_mem_out); //--- пишем матрицы в буферы девайса CLBufferWrite(cl_mem_in1, 0, mat1); CLBufferWrite(cl_mem_in2, 0, mat2); CLBufferWrite(cl_mem_out, 0, matrix_opencl); //--- старт времени исполнения кода OpenCL start=GetTickCount(); //--- устанавливаем параметры рабочего пространства задачи и исполняем программу OpenCL uint offs[2] = {0, 0}; uint works[2] = {M, N}; start=GetTickCount(); bool ex=CLExecute(cl_krn, 2, offs, works); //--- считываем результат в матрицу if(CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl)) PrintFormat("Прочитана матрица [%d x %d] ", matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols()); else Print("CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl failed. Error ",GetLastError()); uint time_opencl=GetTickCount()-start; Print("Сравним время вычислений каждым методом"); PrintFormat("Naive product time = %d ms",time_naive); PrintFormat("MatMul product time = %d ms",time_matmul); PrintFormat("OpenCl product time = %d ms",time_opencl); //--- освободим все OpenCL контексты CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out); //--- сравним все полученные матрицы результатов между собой Print("Cколько ошибок расхождения между матрицами результатов?"); ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,(float)1e-12); Print("matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=",errors); errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,float(1e-12)); Print("matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=",errors); /* Результат: Прочитана матрица [3000 x 3000] Сравним время вычислений каждым методом Naive product time = 54750 ms MatMul product time = 4578 ms OpenCl product time = 922 ms Cколько ошибок расхождения между матрицами результатов? matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=0 matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=0 */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| Заполняет матрицу случайными значениями | //+------------------------------------------------------------------+ void MatrixRandom(matrixf& m) { for(ulong r=0; r<m.Rows(); r++) { for(ulong c=0; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=(float)((MathRand()-16383.5)/32767.); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Освободим все OpenCL контексты | //+------------------------------------------------------------------+ void CLFreeAll(int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn, int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out) { //--- удаляем в обратной последовательности все созданные OpenCL контексты CLBufferFree(cl_mem_in1); CLBufferFree(cl_mem_in2); CLBufferFree(cl_mem_out); CLKernelFree(cl_krn); CLProgramFree(cl_prg); CLContextFree(cl_ctx); }
Детальное объяснение OpenCL-кода из данного примера приведено в статье "OpenCL: от наивного кодирования - к более осмысленному".
Еще немного улучшений
В 3390 билде мы также сняли два ограничения при работе с OpenCL, которые могли затруднять использование GPU.
Если для решения задачи требуется использовать только GPU с поддержкой double, то это можно явно указать при вызове CLContextCreate с помощью нового значения CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY (разрешается использовать только устройства, которые поддерживают вычисления с типом double).
int cl_ctx; //--- инициализация OpenCL контекста if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print("OpenCL not found"); return; }
Хотя данные изменения по работе с OpenCL не связаны напрямую с матрицами и векторами, но они также являются результатом наших усилий по развитию языка MQL5 под нужды машинного обучения.
Будущее MQL5 в машинном обучении
За последние годы мы сделали многое по внедрению передовых технологий в язык MQL5:
- Портировали библиотеку численных методов ALGLIB на MQL5
- Добавили математическую библиотеку с нечеткой логикой и статистическими функциями
- Реализовали графическую библиотеку как аналог функции plot
- Сделали интеграцию с Python — теперь питоновские скрипты можно запускать прямо в терминале
- Добавили DirectX-функции для создания 3D-графики
- Внедрили нативную поддержку SQLite для работы с базами данных
- Добавили новые типы данных — матрицы и векторы — с реализацией всех необходимых методов
Язык MQL5 будет продолжать развиваться, и приоритетным направлением является машинное обучение. У нас большие планы, и мы не останавливаемся на достигнутом. Оставайтесь с нами, поддерживайте нас и учитесь новому вместе с нами.
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Прошу разъяснить, как скопировать столбец из одной матрицы в другую!
Пример через копирования в вектор не понимаю.
Вот кусок моего кода
Получаю ошибку
Это из другой оперы:
V_Data_calc.Cov(m_Data_calc,0);
Наверное нужно как-то так:
Это из другой оперы:
Наверное нужно как-то так:
Спасибо! А как можно было догадаться, что делать нужно именно так?
Спасибо! А как можно было догадаться, что делать нужно именно так?
Я тоже не могу понять, как может вычисление ковариации помочь в копировании - Cov
Я тоже не могу понять, как может вычисление ковариации помочь в копировании - Cov
Вроде понятно, что я описался на форуме - ведь код из справки привёл верно.