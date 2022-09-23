Работа с матрицами и векторами в MQL5

Для решения большого класса математических задач в язык MQL5 были добавлены специальные типы данных — матрицы и векторы. Новые типы имеют встроенные методы для написания краткого и понятного кода, который близок к математической записи. В этой статье мы дадим краткое описание встроенных методов из раздела справки "Методы матриц и векторов".





Содержание





В каждом языке программирования существуют такие типы данных, как массивы, которые позволяют хранить наборы числовых типов — int, double и так далее. Доступ к элементам массива осуществляется по индексу, это позволяет производить операции над массивами с помощью циклов. Чаще всего используются одномерные и двумерные массивы:



int a[ 50 ]; double m[ 7 ][ 50 ]; MyTime t[ 100 ];

Для относительно простых задач хранения и обработки данных возможностей массивов обычно хватает. Но когда дело доходит до комплексных математических задач, из-за большого количества вложенных циклов работа с массивами становится сложной в плане как программирования, так и чтения кода. Даже самые простые операции линейной алгебры требуют большого количества кода и хорошего понимания математики.



Современные технологии работы с данными, такие как машинное обучение, нейронные сети и 3D-графика, широко используют решения задач из линейной алгебры, в которой применяются понятия векторов и матриц. Именно поэтому в MQL5 для нативной работы с такими объектами были добавлены новые типы данных — матрицы и векторы. Это избавляет от множества рутинных операций программирования и улучшает качество кода.







Типы матриц и векторов



Если кратко, то вектор — это одномерный массив типа double, матрица — двумерный массив типа double. Векторы бывают вертикальные и горизонтальные, но в MQL5 они не разделяются.



Матрицы можно представить как массив горизонтальных векторов, где первый индекс матрицы означает номер строки, а второй индекс — номер столбца.







Только нумерация строк и столбцов, в отличие от линейной алгебры, начинается с нуля, как и в массивах.

Помимо типов matrix и vector, которые содержат тип данных double, есть еще 4 типа для работы с соответствующими типами данных:



matrixf — матрица, содержащая элементы типа float



matrixc — матрица, содержащая элементы типа complex



vectorf — вектор, содержащий элементы типа float

vectorc — вектор, содержащий элементы типа complex

На момент написания статьи работа над типами matrixc и vectorc ещё не закончена, использовать эти типы во встроенных методах пока нельзя.

Для применения в шаблонных функциях можно использовать запись matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> вместо соответствующих типов.



vectorf v_f1= { 0 , 1 , 2 , 3 ,}; vector < float > v_f2=v_f1; Print ( "v_f2 = " , v_f2);





Создание и инициализация

Методы матрицы и векторов разделены на девять категорий по своему назначению. Предусмотрено несколько способов объявления и инициализации матриц и векторов.



Самый простой метод создания — это объявление без указания размера, то есть без распределения памяти для данных. Просто пишем тип данных и имя переменной:

matrix matrix_a; matrix < double > matrix_a1; matrix < float > matrix_a3; vector vector_a; vector < double > vector_a1; vector < float > vector_a3;

Далее вы можете изменить размер созданных объектов и заполнить нужными значениями. Также их можно использовать во встроенных методах матриц для получения результатов вычислений.

Можно объявить матрицу или вектор с указанием размера, то есть с распределением памяти для данных, но без какой-либо инициализации. Для этого после имени переменной в круглых скобках задаем размер(ы):



matrix matrix_a( 128 , 128 ); matrix < double > matrix_a1(InpRows,InpCols); matrix < float > matrix_a3(InpRows, 1 ); vector vector_a( 256 ); vector < double > vector_a1(InpSize); vector < float > vector_a3(InpSize+ 16 );

Третий способ создания объектов — объявление с инициализацией. Размеры матриц и векторов в этом случае определяются инициализирующей последовательностью, указанной в фигурных скобках:

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix < double > matrix_a1=matrix_a; matrix < float > matrix_a3={{ 1 , 2 },{ 3 , 4 }}; vector vector_a={- 5 ,- 4 ,- 3 ,- 2 ,- 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; vector < double > vector_a1={ 1 , 5 , 2.4 , 3.3 }; vector < float > vector_a3=vector_a2;





Существуют также статические методы создания матриц и векторов указанного размера с инициализацией определённым способом:



matrix matrix_a = matrix ::Eye( 4 , 5 , 1 ); matrix < double > matrix_a1= matrix ::Full( 3 , 4 , M_PI ); matrixf matrix_a2=matrixf::Identity( 5 , 5 ); matrixf< float > matrix_a3=matrixf::Ones( 5 , 5 ); matrix matrix_a4= matrix ::Tri( 4 , 5 ,- 1 ); vector vector_a = vector ::Ones( 256 ); vectorf vector_a1= vector < float >::Zeros( 16 ); vector < float > vector_a2=vectorf::Full( 128 ,float_value);

Кроме того, существуют нестатические методы для инициализации матрицы/вектора заданными значениями — Init и Fill:



matrix m( 2 , 2 ); m.Fill( 10 ); Print ( "matrix m

" , m); m.Init( 4 , 6 ); Print ( "matrix m

" , m);

В данном примере метод Init был использован для изменения размеров уже инициализированной матрицы, что привело к заполнению новых элементов случайными значениями.

Важным достоинством метода Init является возможность указать в параметрах инициализирующую функцию для заполнения элементов матрицы/вектора по заданному закону. Например:



void OnStart () { matrix init( 3 , 6 , MatrixSetValues); Print ( "init =

" , init); } void MatrixSetValues( matrix & m, double initial= 1 ) { double value=initial; for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=value; value*= 2 ; } } }





Копирование матриц и массивов



Для копирования матриц и векторов предназначен метод Copy. Но есть и более простой и привычный способ копирование через оператор присвоения "=". Также существует метод Assign.



matrix a= {{ 2 , 2 }, { 3 , 3 }, { 4 , 4 }}; matrix b=a+ 2 ; matrix c; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "matrix b

" , b); c.Assign(b); Print ( "matrix c

" , c);

Отличие метода Assign от Copy в том, что он позволяет копировать не только матрицы, но и массивы. Пример ниже показывает, как целочисленный массив int_arr копируется в матрицу типа double. При этом результирующая матрица автоматически подстраивается под размеры копируемого массива.

matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14); Print ( "double_matrix before Assign()

" , double_matrix); int int_arr[ 5 ][ 5 ]= {{ 1 , 2 }, { 3 , 4 }, { 5 , 6 }}; Print ( "int_arr: " ); ArrayPrint (int_arr); double_matrix.Assign(int_arr); Print ( "double_matrix after Assign(int_arr)

" , double_matrix); }

Таким образом, метод Assign позволяет бесшовно переходить в коде от массивов к матрицам с автоматическим приведением размера и типа.







Копирование таймсерий в матрицу или вектор

Для анализа ценовых графиков требуется получать и обрабатывать массивы соответствующих структур MqlRates. Но теперь появился еще один способ работы с ними.



Метод CopyRates копирует исторические серии структуры MqlRates прямо в матрицу или вектор. Вам не нужно получать необходимые таймсерии с помощью функций раздела "Доступ к таймсериям и индикаторам" в соответствующие массивы. Кроме того, теперь их не нужно перекладывать в матрицу или вектор. Котировки можно получить в матрицу или вектор за один вызов. Покажем на примере, как вычислить матрицу корреляций для списка символов: вычислим эти значения двумя способами и сравним полученные результаты.



input int InBars = 100 ; input ENUM_TIMEFRAMES InTF = PERIOD_H1 ; void OnStart () { string symbols[]= { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCAD" , "USDCHF" }; int size= ArraySize (symbols); matrix rates(InBars, size); vector close; for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (close. CopyRates (symbols[i], InTF , COPY_RATES_CLOSE , 1 , InBars )) { rates.Col(close, i); PrintFormat ( "%d. %s: %d цен Close добавлено в матрицу" , i+ 1 , symbols[i], close.Size()); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbols[i], SYMBOL_DIGITS ); Print (VectorToString(close, 20 , digits)); } else { Print ( "vector.CopyRates(%d,COPY_RATES_CLOSE) failed. Error " , symbols[i], GetLastError ()); return ; } } matrix corr_from_vector= matrix ::Zeros(size, size); Print ( "Вычислим попарные коэффициенты корреляции" ); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { for ( int k=i; k<size; k++) { vector v1=rates.Col(i); vector v2=rates.Col(k); double coeff = v1.CorrCoef(v2); PrintFormat ( "corr(%s,%s) = %.3f" , symbols[i], symbols[k], coeff); corr_from_vector[i][k]=coeff; } } Print ( "Матрица корреляций на векторах:

" , corr_from_vector); matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef( false ); Print ( "Матрица корреляций rates.CorrCoef(false):

" , corr_from_matrix.TriU()); Print ( "Cколько ошибок расхождения между матрицами результатов?" ); ulong errors=corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix.TriU(), ( float ) 1 e- 12 ); Print ( "corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=" , errors); Print ( "Выведем матрицу корреляций с заголовками" ); string header= " " ; for ( int i= 0 ; i<size; i++) header+= " " +symbols[i]; Print (header); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { string line=symbols[i]+ " " ; line+=VectorToString(corr_from_vector.Row(i), size, 3 , 8 ); Print (line); } } string VectorToString( const vector &v, int length= 20 , int digits= 5 , int width= 8 ) { ulong size=( ulong ) MathMin ( 20 , v.Size()); string line= "" ; for ( ulong i= 0 ; i<size; i++) { string value= DoubleToString (v[i], digits); StringReplace (value, ".000" , ".0" ); line+=Indent(width- StringLen (value))+value; } if (v.Size()>size) line+= " ..." ; return (line); } string Indent( int number) { string indent= "" ; for ( int i= 0 ; i<number; i++) indent+= " " ; return (indent); }

В примере показано, как можно:

получить цены Close c помощью CopyRates

вставить в матрицу вектор с помощью метода Col



вычислить коэффициент корреляции между двумя векторами с помощью CorrCoef

с помощью CorrCoef вычислить матрицу корреляций над матрицей с векторами значений

привести матрицу к верхнетреугольному виду с помощью метода TriU



сравнить 2 матрицы на расхождение с помощью Compare





Операции над матрицами и векторами

Над матрицами и векторами можно поэлементно производить математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление. Для этого оба объекта должны быть одного и того же типа и должны иметь одинаковые размеры. Каждый член матрицы/вектора оперирует с соответствующим элементом второй матрицы/вектора.



В качестве второго слагаемого (множителя, вычитаемого, делителя) можно также использовать скаляр соответствующего типа (double, float или complex). В этом случае каждый элемент матрицы или вектора будет оперировать с указанным скаляром.

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix matrix_b={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+ 1 ; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a* M_PI ; matrix_c4=matrix_b/ 0.1 ; matrix_a+=matrix_b; matrix_a/= 2 ;

Кроме того, матрицы и векторы можно передавать в качестве параметра в большинство математических функций — MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. В этом случае матрица или вектор обрабатываются почленно. Пример:



matrix a= {{ 1 , 4 }, { 9 , 16 }}; Print ( "matrix a=

" ,a); a= MathSqrt (a); Print ( "MatrSqrt(a)=

" ,a);

В случае MathMod и MathPow в качестве второго параметра может быть использован как скаляр, так и матрица или вектор соответствующего размера.



matrix <T> mat1( 128 , 128 ); matrix <T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols()); ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols(); ... mat2= MathPow (mat1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),(T) 1.9 ); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } mat2= MathPow (mat1,mat3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),mat3.Flat(n)); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } ... vector <T> vec1( 16384 ); vector <T> vec3(vec1.Size()); ulong n,size=vec1.Size(); ... vec2= MathPow (vec1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],(T) 1.9 ); if (res!=vec2[n]) errors++; } vec2= MathPow (vec1,vec3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],vec3[n]); if (res!=vec2[n]) errors++; }





Манипуляции



При работе с матрицами и векторами доступны базовые манипуляции без проведения каких-либо вычислений:

транспонирование

извлечение строк, столбцов и диагонали

изменение размера и формы матрицы



перестановка местами указанных строк и столбцов



копирование в новый объект



сравнение двух объектов



разделение матрицы на несколько подматриц

сортировка



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 }, { 3 , 4 , 5 }}; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Transpose()

" , a.Transpose());

Пример транспонирования методом Transpose

Несколько примеров установки и извлечения диагонали методом Diag:

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Diag(v1); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2; m2.Diag(v1,- 1 ); Print ( "m2

" ,m2); matrix m3; m3.Diag(v1, 1 ); Print ( "m3

" ,m3); matrix m4= matrix ::Full( 4 , 5 , 9 ); m4.Diag(v1, 1 ); Print ( "m4

" ,m4); Print ( "diag -1 - " ,m4.Diag(- 1 )); Print ( "diag 0 - " ,m4.Diag()); Print ( "diag 1 - " ,m4.Diag( 1 ));

Изменение размера матрицы методом Reshape:

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 6 ); Print ( "Reshape(2,6)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 3 , 5 ); Print ( "Reshape(3,5)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 4 ); Print ( "Reshape(2,4)

" ,matrix_a);

Примеры вертикального разделения матрицы методом Vsplit:

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }, { 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 }}; matrix splitted[]; ulong parts[]={ 2 , 3 }; matrix_a.Vsplit( 2 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit( 3 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit(parts,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]);

Методы Col и Row позволяют не только получать соответствующие элементы матрицы, но и вставлять элементы в нераспределенные матрицы, то есть матрицы без заданных размеров. Покажем это на примере:

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Col(v1, 1 ); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2= matrix ::Full( 4 , 5 , 8 ); m2.Col(v1, 2 ); Print ( "m2

" ,m2); Print ( "col 1 - " ,m2.Col( 1 )); Print ( "col 2 - " ,m2.Col( 2 ));





Произведения



Умножение матриц является одним из базовых алгоритмов, который широко применяется в различных численных методах. Многие реализации прямого и обратного распространения сигнала в сверточных слоях нейронной сети базируются на этой операции. Зачастую до 90-95% всего времени, затрачиваемого на машинное обучение, приходится именно на эту операцию. Все методы произведений приведены в разделе справки "Произведения матриц и векторов".



Пример матричного произведения двух матриц с помощью метода MatMul:

matrix a={{ 1 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 0 }}; matrix b={{ 4 , 1 }, { 2 , 2 }, { 1 , 3 }}; matrix c1=a.MatMul(b); matrix c2=b.MatMul(a); Print ( "c1 =

" , c1); Print ( "c2 =

" , c2);

Пример произведения Кронекера для двух матриц, а также матрицы и вектора методом Kron:

matrix a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix b= matrix ::Identity( 2 , 2 ); vector v={ 1 , 2 }; Print (a.Kron(b)); Print (a.Kron(v));

Еще больше примеров из статьи "Матрицы и векторы в MQL5":

matrix m35, m52; m35.Init( 3 , 5 ,Arange); m52.Init( 5 , 2 ,Arange); Print ( "1. Произведение горизонтального вектора v[3] на матрицу m[3,5]" ); vector v3 = { 1 , 2 , 3 }; Print ( "Слева v3 = " ,v3); Print ( "Справа m35 =

" ,m35); Print ( "v3.MatMul(m35) = горизонтальный вектор v[5]

" ,v3.MatMul(m35)); Print ( "

2. Произведение матрицы m[1,3] на матрицу m[3,5]" ); matrix m13; m13.Init( 1 , 3 ,Arange, 1 ); Print ( "Слева m13 =

" ,m13); Print ( "Справа m35 =

" ,m35); Print ( "m13.MatMul(m35) = матрица m[1,5]

" ,m13.MatMul(m35)); Print ( "

3. Произведение матрицы m[3,5] на вертикальный вектор v[5]" ); vector v5 = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; Print ( "Слева m35 =

" ,m35); Print ( "Справа v5 = " ,v5); Print ( "m35.MatMul(v5) = вертикальный вектор v[3]

" ,m35.MatMul(v5)); Print ( "

4. Произведение матрицы m[3,5] на матрицу m[5,1]" ); matrix m51; m51.Init( 5 , 1 ,Arange, 1 ); Print ( "Слева m35 =

" ,m35); Print ( "Справа m51 =

" ,m51); Print ( "m35.MatMul(m51) = матрица v[3]

" ,m35.MatMul(m51)); Print ( "

5. Произведение матрицы m[3,5] на матрицу m[5,2]" ); Print ( "Слева m35 =

" ,m35); Print ( "Справа m52 =

" ,m52); Print ( "m35.MatMul(m52) = матрица m[3,2]

" ,m35.MatMul(m52)); Print ( "

6. Произведение горизонтального вектора v[5] на матрицу m[5,2]" ); Print ( "Слева v5 =

" ,v5); Print ( "Справа m52 =

" ,m52); Print ( "v5.MatMul(m52) = горизонтальный вектор v[2]

" ,v5.MatMul(m52)); Print ( "

7. Произведение Outer() горизонтального вектора v[5] на вертикальный вектор v[3]" ); Print ( "Слева v5 =

" ,v5); Print ( "Справа v3 =

" ,v3); Print ( "v5.Outer(v3) = матрица m[5,3]

" ,v5.Outer(v3));





Преобразования



Преобразования матриц являются наиболее востребованными операциями при работе с данными. При этом многие сложные матричные операции не могут быть решены эффективно или со стабильностью, используя ограниченную точность компьютеров.



Матричные преобразования (или по-другому, декомпозиции) — это методы, которые сокращают матрицу на составные части, что облегчает вычисление более сложных матричных операций. Методы матричной декомпозиции, также называемые методами матричной факторизации, являются основой линейной алгебры в компьютерах даже для базовых операций, таких как решение систем линейных уравнений, вычисление обратного и вычисление определителя матрицы.



В машинном обучении широко используется сингулярное разложение (Singular Values Decomposition, SVD), которое позволяет представить исходную матрицу как произведение трех других матриц. SVD-разложение используется при решении самых разных задач — от приближения методом наименьших квадратов до сжатия и распознавания изображений.

Пример сингулярного разложения методом SVD:



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); matrix U, V; vector singular_values; b.SVD(U, V, singular_values); Print ( "U

" , U); Print ( "V

" , V); Print ( "singular_values = " , singular_values); matrix matrix_s; matrix_s.Diag(singular_values); Print ( "matrix_s

" , matrix_s); matrix matrix_vt=V.Transpose(); Print ( "matrix_vt

" , matrix_vt); matrix matrix_usvt=(U.MatMul(matrix_s)).MatMul(matrix_vt); Print ( "matrix_usvt

" , matrix_usvt); ulong errors=( int )b.Compare(matrix_usvt, 1 e- 9 ); double res=(errors== 0 ); Print ( "errors=" , errors); matrix U_Ut=U.MatMul(U.Transpose()); Print ( "U_Ut

" , U_Ut); Print ( "Ut_U

" , (U.Transpose()).MatMul(U)); matrix vt_V=matrix_vt.MatMul(V); Print ( "vt_V

" , vt_V); Print ( "V_vt

" , V.MatMul(matrix_vt)); }

Еще одним часто используемым преобразованием является разложение Холецкого, которое может применяться для решения системы линейных уравнений Ax=b, если матрица A симметрична и положительно определена.

В MQL5 разложение Холецкого выполняется методом Cholesky:

matrix matrix_a= {{ 5.7998084 , - 2.1825367 }, {- 2.1825367 , 9.85910595 }}; matrix matrix_l; Print ( "matrix_a

" , matrix_a); matrix_a.Cholesky(matrix_l); Print ( "matrix_l

" , matrix_l); Print ( "check

" , matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));

Список доступных методов представлен в таблице:



Функция Действие Cholesky Вычисляет декомпозицию Холецкого Eig Вычисляет собственные значения и правые собственные векторы квадратной матрицы EigVals Вычисляет собственные значения общей матрицы LU Выполняет LU-факторизацию матрицы как произведения нижнетреугольной матрицы и верхнетреугольной матрицы LUP Выполняет LUP-факторизацию с частичным поворотом, которая является LU-факторизацией только с перестановками строк: PA=LU QR Вычисляет qr-факторизацию матрицы SVD Вычисляет разложение по сингулярным значениям



Получение статистики

максимальное и минимальное значения и их индексы в матрице/векторе

сумму и произведение элементов, а также кумулятивные сумму и произведение

медиану, среднее, среднеарифметическое и взвешенное среднее арифметическое значений матрицы/вектора

стандартное отклонение и дисперсию элементов

перцентили и квантили

регрессионную метрику как ошибку отклонения от линии регрессии, построенной на указанном массиве данных

Для получения описательной статистики матриц и векторов предназначены методы из раздела " Статистика ". Они позволяют получить:

Пример вычисления стандартного отклонения методом Std:



matrixf matrix_a={{ 10 , 3 , 2 },{ 1 , 8 , 12 },{ 6 , 5 , 4 },{ 7 , 11 , 9 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_std=matrix_a.Std( 0 ); vectorf rows_std=matrix_a.Std( 1 ); float matrix_std=matrix_a.Std(); Print ( "cols_std " ,cols_std); Print ( "rows_std " ,rows_std); Print ( "std value " ,matrix_std);

Пример вычисления квантилей методом Quantile:

matrixf matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 0 ); vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 1 ); float matrix_percentile=matrix_a.Percentile( 50 ); Print ( "cols_percentile " ,cols_percentile); Print ( "rows_percentile " ,rows_percentile); Print ( "percentile value " ,matrix_percentile);





Характеристики матриц

Методы из раздела "Характеристики" позволяют получать следующие значения: количество строк и столбцов в матрице



норму и число обусловленности

детерминант, ранг, след и спектр матрицы



Пример вычисления ранга матрицы методом Rank:

matrix a= matrix ::Eye( 4 , 4 );; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Rank()=" , a.Rank()); matrix I= matrix ::Eye( 4 , 4 ); I[ 3 , 3 ] = 0 .; Print ( "I

" , I); Print ( "I.Rank()=" , I.Rank()); matrix b= matrix ::Ones( 1 , 4 ); Print ( "b

" , b); Print ( "b.Rank()=" , b.Rank());; matrix zeros= matrix ::Zeros( 4 , 1 ); Print ( "zeros

" , zeros); Print ( "zeros.Rank()=" , zeros.Rank()); Пример вычисления нормы матрицы методом Norm:

matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)" , b.Norm( MATRIX_NORM_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_P2 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P2 ));

Решение уравнений

В методах машинного обучения и задачах оптимизации часто требуется найти решение системы линейных уравнений. Раздел "Решения" содержит 4 метода, которые позволяют решать такие уравнения в зависимости от типа матрицы. Функция Действие Solve Решает линейное матричное уравнение или систему линейных алгебраических уравнений LstSq Решает систему линейных алгебраических уравнений приблизительно (для неквадратных или вырожденных матриц) Inv Вычисляет мультипликативную обратную матрицу по отношению к квадратной невырожденной матрице методом Жордана-Гаусса PInv Вычисляет псевдообратную матрицу методом Мура-Пенроуза Рассмотрим пример решения уравнения A*x=b.

Необходимо найти вектор решений x. Матрица A не является квадратной и поэтому здесь не подходит метод Solve. В данном случае используем метод

В данном случае используем метод LstSq , который предназначен для приблизительного решения неквадратных или вырожденных матриц. matrix a={{ 3 , 2 }, { 4 ,- 5 }, { 3 , 3 }}; vector b={ 7 , 40 , 3 }; vector x=a.LstSq(b); Print ( "x=" , x); vector b1=a.MatMul(x); Print ( "b11=" ,b1); Проверка показала, что найденный вектор x является решением данной системы уравнений.



Методы машинного обучения

Для матриц и векторов предусмотрено 3 метода для использования в машинном обучении.

Функция Действие Activation Вычисляет значения функции активации и записывает в переданный вектор/матрицу Derivative Вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу Loss Вычисляет значения функции потерь и записывает в переданный вектор/матрицу Функции активации используются в нейронных сетях для получения выходного значения в зависимости от результата взвешенной суммы входов. Выбор функции активации имеет большое влияние на возможности и производительность нейронной сети.

Наиболее известная функция активации — это сигмоид.





Встроенный метод Activation с помощью перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION позволяет задать один из пятнадцати видов функций активации.

Идентификатор Описание AF_ELU Экспоненциальная линейная единица AF_EXP Экспоненциальная AF_GELU Линейная единица ошибки Гаусса AF_HARD_SIGMOID Жесткий сигмоид AF_LINEAR Линейная AF_LRELU Линейный выпрямитель с "утечкой" (Leaky ReLU) AF_RELU Усеченное линейное преобразование ReLU AF_SELU Масштабированная экспоненциальная линейная функция (Scaled ELU) AF_SIGMOID Сигмоид AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish-функция AF_TANH Гиперболический тангенс AF_TRELU Линейный выпрямитель с порогом

Задача обучения нейронной сети заключается в поиске алгоритма, минимизирующего ошибку на обучающей выборке, для чего используется функция потерь (loss function). Для вычисления отклонения используется метод Loss, который позволяет указать один из видов перечисления ENUM_LOSS_FUNCTION.

Полученные значения отклонений затем используются для уточнений параметров нейронной сети — это делается с помощью метода Derivative, который вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу. Визуально представить процесс обучения сети можно с помощью анимации из статьи "Пишем глубокую нейронную сеть с нуля на языке MQL".



Улучшения в OpenCL



Мы также добавили поддержку матриц и векторов в функции CLBufferWrite и CLBufferRead. Для этих функций появились соответствующие перегрузки, например, для матрицы:



Записывает значения из матрицы в буфер и возвращает true в случае успеха.

uint CLBufferWrite ( int buffer, uint buffer_offset, matrix <T> &mat );

Читает буфер OpenCL в матрицу и возвращает true в случае успеха.

uint CLBufferRead ( int buffer, uint buffer_offset, const matrix & mat, ulong rows=- 1 , ulong cols=- 1 );

Покажем использование новых перегрузок на примере матричного произведение двух матриц. Выполним расчеты тремя методами:

наивный метод, который иллюстрирует сам алгоритм умножения матриц

встроенный метод MatMul



параллельные вычисления в OpenCL

Полученные матрицы проверим с помощью метода Compare, который сравнивает элементы двух матриц с заданной точностью.

#define M 3000 #define K 2000 #define N 3000 const string clSrc= "#define N " + IntegerToString (N)+ " \r

" "#define K " + IntegerToString (K)+ " \r

" " \r

" "__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r

" " __global float *in2, \r

" " __global float *out ) \r

" "{ \r

" " int m = get_global_id( 0 ); \r

" " int n = get_global_id( 1 ); \r

" " float sum = 0.0; \r

" " for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r

" " sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r

" " out[ m * N + n ] = sum; \r

" "} \r

" ; void OnStart () { MathSrand (( int ) TimeCurrent ()); matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); uint start= GetTickCount (); matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N); for ( int m= 0 ; m<M; m++) for ( int k= 0 ; k<K; k++) for ( int n= 0 ; n<N; n++) matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n]; uint time_naive= GetTickCount ()-start; start= GetTickCount (); matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2); uint time_matmul= GetTickCount ()-start; matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N); int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate ( CL_USE_GPU_ONLY ))== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OpenCL не найдено, выходим" ); return ; } int cl_prg; int cl_krn; int cl_mem_in1; int cl_mem_in2; int cl_mem_out; cl_prg = CLProgramCreate (cl_ctx, clSrc); cl_krn = CLKernelCreate (cl_prg, "matricesMul" ); cl_mem_in1= CLBufferCreate (cl_ctx, M*K* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_in2= CLBufferCreate (cl_ctx, K*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_out= CLBufferCreate (cl_ctx, M*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 0 , cl_mem_in1); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 1 , cl_mem_in2); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 2 , cl_mem_out); CLBufferWrite (cl_mem_in1, 0 , mat1); CLBufferWrite (cl_mem_in2, 0 , mat2); CLBufferWrite (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl); start= GetTickCount (); uint offs[ 2 ] = { 0 , 0 }; uint works[ 2 ] = {M, N}; start= GetTickCount (); bool ex= CLExecute (cl_krn, 2 , offs, works); if ( CLBufferRead (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl)) PrintFormat ( "Прочитана матрица [%d x %d] " , matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols()); else Print ( "CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl failed. Error " , GetLastError ()); uint time_opencl= GetTickCount ()-start; Print ( "Сравним время вычислений каждым методом" ); PrintFormat ( "Naive product time = %d ms" ,time_naive); PrintFormat ( "MatMul product time = %d ms" ,time_matmul); PrintFormat ( "OpenCl product time = %d ms" ,time_opencl); CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out); Print ( "Cколько ошибок расхождения между матрицами результатов?" ); ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,( float ) 1 e- 12 ); Print ( "matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=" ,errors); errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl, float ( 1 e- 12 )); Print ( "matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=" ,errors); } void MatrixRandom(matrixf& m) { for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=( float )(( MathRand ()- 16383.5 )/ 32767 .); } } } void CLFreeAll( int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn, int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out) { CLBufferFree (cl_mem_in1); CLBufferFree (cl_mem_in2); CLBufferFree (cl_mem_out); CLKernelFree (cl_krn); CLProgramFree (cl_prg); CLContextFree (cl_ctx); }

Детальное объяснение OpenCL-кода из данного примера приведено в статье "OpenCL: от наивного кодирования - к более осмысленному".







Еще немного улучшений



В 3390 билде мы также сняли два ограничения при работе с OpenCL, которые могли затруднять использование GPU.







int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate (CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print ( "OpenCL not found" ); return ; }

Теперь максимальное количество объектов OpenCL может достигать 65536, ранее было ограничение в 256. Хэндлы на OpenCL-объекты в MQL5-программе создаются с помощью функций CLContextCreate CLProgramCreate . Прежнее ограничение в 256 хэндлов не позволяло эффективно работать в методах машинного обучения.Также теперь разрешено использование OpenCL на картах без поддержки double. Ранее в MQL5-программах безусловно использовались только GPU с поддержкой double, хотя множество задач допускают и предназначены для расчетов с использованием float. Тип float изначально считается родным для проведения параллельных вычислений, так как занимает меньше места. Теперь это требование убрано.Если для решения задачи требуется использовать только GPU с поддержкой double, то это можно явно указать при вызове CLContextCreate с помощью нового значения CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY (разрешается использовать только устройства, которые поддерживают вычисления с типом double).

Хотя данные изменения по работе с OpenCL не связаны напрямую с матрицами и векторами, но они также являются результатом наших усилий по развитию языка MQL5 под нужды машинного обучения.







Будущее MQL5 в машинном обучении



За последние годы мы сделали многое по внедрению передовых технологий в язык MQL5:

Портировали библиотеку численных методов ALGLIB на MQL5



Добавили математическую библиотеку с нечеткой логикой и статистическими функциями



Реализовали графическую библиотеку как аналог функции plot



Сделали интеграцию с Python — теперь питоновские скрипты можно запускать прямо в терминале



Добавили DirectX-функции для создания 3D-графики



Внедрили нативную поддержку SQLite для работы с базами данных

Добавили новые типы данных — матрицы и векторы — с реализацией всех необходимых методов

Язык MQL5 будет продолжать развиваться, и приоритетным направлением является машинное обучение. У нас большие планы, и мы не останавливаемся на достигнутом. Оставайтесь с нами, поддерживайте нас и учитесь новому вместе с нами.