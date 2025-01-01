- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Изменяет форму матрицы без изменения его данных.
|
void Reshape(
Параметры
rows
[in] Новое количество строк.
cols
[in] Новое количество столбцов.
Примечание
Матрица обрабатывается по месту. Никаких копий не создаётся. Можно задавать любые размеры, то есть rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. При увеличении буфера матрицы "лишние" значения неопределены.
Пример:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};