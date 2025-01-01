Activation

Вычисляет значения функции активации и записывает в переданный вектор/матрицу.

bool vector::Activation(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Параметры

vect_out/matrix_out

[out] Вектор или матрица для получения вычисленных значений функции активации.

activation

[in] Функция активации из перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).

...

[in] Дополнительные параметры, необходимые для некоторых функций активации. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Дополнительные параметры

Некоторые функции активации принимают дополнительные параметры. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию

AF_ELU (Exponential Linear Unit)

double alpha=1.0



Функция активации: if(x>=0) f(x) = x

else f(x) = alpha * (exp(x)-1)





AF_LINEAR

double alpha=1.0

double beta=0.0



Функция активации: f(x) = alpha*x + beta





AF_LRELU (Leaky REctified Linear Unit)

double alpha=0.3



Функция активации: if(x>=0) f(x)=x

else f(x) = alpha*x





AF_RELU (REctified Linear Unit)

double alpha=0.0

double max_value=0.0

double treshold=0.0



Функция активации: if(alpha==0) f(x) = max(x,0)

else if(x>max_value) f(x) = x

else f(x) = alpha*(x - treshold)





AF_SWISH

double beta=1.0



Функция активации: f(x) = x / (1+exp(-x*beta))





AF_TRELU (Thresholded REctified Linear Unit)

double theta=1.0



Функция активации: if(x>theta) f(x) = x

else f(x) = 0





AF_PRELU (Parametric REctified Linear Unit)

double alpha[] - learned array of coeefficients



Функция активации: if(x[i]>=0) f(x)[i] = x[i]

else f(x)[i] = alpha[i] * x[i]

Примечание

В искусственных нейронных сетях функция активации нейрона определяет выходной сигнал, который определяется входным сигналом или набором входных сигналов. Выбор функции активации имеет большое влияние на возможности и производительность нейронной сети. В разных частях модели (слоях) могут использоваться различные функции активации.

Примеры использования дополнительных параметров: