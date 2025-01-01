- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Activation
Вычисляет значения функции активации и записывает в переданный вектор/матрицу.
|
bool vector::Activation(
Параметры
vect_out/matrix_out
[out] Вектор или матрица для получения вычисленных значений функции активации.
activation
[in] Функция активации из перечисления ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).
...
[in] Дополнительные параметры, необходимые для некоторых функций активации. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Дополнительные параметры
Некоторые функции активации принимают дополнительные параметры. Если параметры не указаны, то используются значения по умолчанию
|
AF_ELU (Exponential Linear Unit)
Примечание
В искусственных нейронных сетях функция активации нейрона определяет выходной сигнал, который определяется входным сигналом или набором входных сигналов. Выбор функции активации имеет большое влияние на возможности и производительность нейронной сети. В разных частях модели (слоях) могут использоваться различные функции активации.
Примеры использования дополнительных параметров:
|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};