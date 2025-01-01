- HasNan
Clip
Ограничивает элементы матрицы/вектора указанным интервалом допустимых значений.
|
bool matrix::Clip(
Параметры
min_value
[in] Минимальное значение.
max_value
[in] Максимальное значение.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Матрица (или вектор) обрабатывается по месту. Никаких копий не создаётся.
Пример:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};