Справочник MQL5Методы матриц и векторовМанипуляцииClip 

Clip

Ограничивает элементы матрицы/вектора указанным интервалом допустимых значений.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // минимальное значение
  const double  max_value      // максимальное значение
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // минимальное значение
  const double  max_value      // максимальное значение
   );

Параметры

min_value

[in]  Минимальное значение.

max_value

[in]  Максимальное значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Матрица (или вектор) обрабатывается по месту. Никаких копий не создаётся.

 

Пример:

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */