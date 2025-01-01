Scale (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Scale".

int Scale() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Scale" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

Scale (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "Scale".

bool Scale(

int scale

)

Parámetros

scale

[in] Nuevo valor de la propiedad "Scale".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.