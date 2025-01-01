DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosScale 

Scale (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Scale".

int  Scale() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Scale" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

Scale (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "Scale".

bool  Scale(
   int  scale      // valor nuevo
   )

Parámetros

scale

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Scale".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.