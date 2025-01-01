DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosFixedMin 

FixedMin (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "FixedMin" (precio mínimo fijo).

double  FixedMin() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "FixedMin" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

FixedMin (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "FixedMin".

bool  FixedMax(
   double  min      // nuevo mínimo fijo
   )

Parámetros

max

[in]  Nuevo valor de la propiedad "FixedMin".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.