DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosColorGrid 

ColorGrid (Método Get)

Establece el valor de la propiedad "ColorGrid" (color de la cuadrícula).

color  ColorGrid() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorGrid" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorGrid (Método Set)

Establece un valor nuevo para la propiedad "ColorGrid".

bool  ColorGrid(
   color  new_color      // nuevo color de la cuadrícula
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de la cuadrícula.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.