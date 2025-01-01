ColorCandleBear (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorCandleBear" (color del cuerpo de la vela bajista).

color ColorCandleBear() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorCandleBear" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorCandleBear (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorBarBear".

bool ColorCandleBear(

color new_color

)

Parámetros

new_color

[in] Nuevo color del cuerpo de la vela bajista.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.