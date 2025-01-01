DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 > Biblioteca estándar > Gráficos de precios > ColorCandleBear 

ColorCandleBear (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorCandleBear" (color del cuerpo de la vela bajista).

color  ColorCandleBear() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorCandleBear" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorCandleBear (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorBarBear".

bool  ColorCandleBear(
   color  new_color      // nuevo color del cuerpo de la vela bajista
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color del cuerpo de la vela bajista.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.