ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートColorCandleBear 

ColorCandleBear（Get メソッド）

「ColorCandleBear」（弱気ローソク足の色）プロパティの値を取得します。

color  ColorCandleBear() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの「ColorCandleBear」プロパティの値(割り当てられたチャートが存在しない場合は CLR_NONE

ColorCandleBear（Set メソッド）

「ColorCandleBear」プロパティの新しい値を設定します。

bool  ColorCandleBear(
  color  new_color      // 弱気ローソク足の新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  強気ローソク足の新しい色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false