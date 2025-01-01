DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici PrezziColorCandleBear 

ColorCandleBear (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "ColorCandleBear" (colore del corpo della candela bearish).

color  ColorCandleBear() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "ColorCandleBear" del chart assegnato alla istanza della classe. Se non sono disponibili chart assegnati, restituisce CLR_NONE.

ColorCandleBear (Metodo Set)

Imposta il nuovo valore per la proprietà "ColorCandleBear".

bool  ColorCandleBear(
   color  new_color      // colore
   )

Parametri

new_color

[in] Nuovo colore del corpo della candela bearish.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.