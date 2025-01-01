DocumentationSections
ColorCandleBear (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBear" (couleur du corps des bougies baissières).

color  ColorCandleBear() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ColorCandleBear" du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne CLR_NONE.

ColorCandleBear (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur pour la propriété "ColorCandleBear".

bool  ColorCandleBear(
   color  new_color      // nouvelle couleur du corps des bougies baissières
   )

Paramètres

new_color

[in]  Nouvelle couleur du corps des bougies baissières.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur n'a pas été changé.