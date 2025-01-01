DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosColorBarUp 

ColorBarUp (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorBarUp" (color de las barras alcistas, sombra y contorno del cuerpo de la vela).

color  ColorBarUp() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorBarUp" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorBarUp (Método Set)

Establece un valor nuevo para la propiedad "ColorBarUp".

bool  ColorBarUp(
   color  new_color      // nuevo color de las barras alcistas
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de las barras alcistas.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.