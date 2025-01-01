ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートColorBarUp 

ColorBarUp（Get メソッド）

「ColorBarUp」プロパティの（強気バーの色と影の色とローソク足のアウトラインの色）値を取得します。

color  ColorBarUp() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの「ColorBarUp」プロパティの値(割り当てられたチャートが存在しない場合は CLR_NONE

ColorBarUp（Set メソッド）

「ColorBarUp」プロパティの新しい値を設定します。

bool  ColorBarUp(
  color  new_color      // 強気バーの新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  強気バーの新しい色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false