골드, 골드 및 XAUUSD

새 코멘트
 

여기요!

1130에 금을 사야합니까?

 
단순 상인 :

여기요!

1130에 금을 사야합니까?

코네쉬
 
단순 상인 :

여기요!

1130에 금을 사야합니까?

일찍
 
칭기즈 가브류슈카예프 :
코네쉬

어떤 수치로 이익을 수정합니까?

 

충전

어느 쪽이든 오른쪽으로 간다.

 

여기 프로그래머만 있나요?

아무도 거래하지 않는 것은 무엇입니까?

포지션을 종료하는 가격은 얼마입니까?

 
나는 연간 3640%가 꽤 괜찮은 수익이라는 점을 고려할 때 1140.8 에서 포지션을 마감했습니다 .
 
단순 상인 :
나는 연간 3640%가 꽤 괜찮은 수익이라는 점을 고려할 때 1140.8 에서 포지션을 마감했습니다 .

축하합니다!

어떻게 든 증권 거래소에서 잘 작동하지 않습니다. Forex의 많은 것들이 거기에서 작동하지 않는 것 같습니다. 예를 들어, 거친 추세는 리베이트 없이 발생합니다.

 

나는 원래 여러 가지 이유로 질문을 했습니다.

1. 금은 몇 년 동안 가격이 하락하고 있는 반면, 다양한 출처에서 생산 및 정제 비용(최대 99.99%)

트로이 온스당 $1000 - $1100로 정의됩니다.

"어디로 더 떨어질까?"

2. 하지만 USD_INDEX를 보면 강세와 상승여력을 보기 어렵지 않습니다.

미국 경제의 성장, 중동의 완전한 패배, 유럽의 굴곡에 대한 트럼프의 발언에 대한 높은 기대.

3. 골드 통계

오늘날 세계가 구매한 금의 46%는 투자(36%)와 정부 예비 목적(10%)에 사용됩니다.

그리고 세계 매장량에서 금의 34%가 자중입니다.

이것은 금에 대한 투자를 중단하면 금에 대한 수요가 절반으로 감소한다는 것을 의미합니다.

투자 주식의 판매는 수년 동안 시장 요구를 충족시킬 수 있습니다.

그러나 그것이 전부는 아닙니다. 소비되는 금의 37%는 채굴되지 않고 가공을 통해 얻습니다.

( 오늘날 2차 금값은 온스당 $600-650를 넘지 않는다 )

따라서 금의 "압축" 수준은 비용을 훨씬 능가하는 것으로 나타났습니다.

개인적으로 트로이 온스당 $750 - $800 정도라고 생각합니다.

당신의 의견 것입니다?

 
단순 상인 :

처음에는 여러 가지 이유로 질문을 했습니다.

1. 금은 몇 년 동안 가격이 하락하고 있는 반면, 다양한 출처에서 생산 및 정제 비용(최대 99.99%)

트로이 온스당 $1000 - $1100로 정의됩니다.

"어디로 더 떨어질까?"

2. 하지만 USD_INDEX를 보면 강세와 상승여력을 보기 어렵지 않습니다.

미국 경제의 성장, 중동의 완전한 패배, 유럽의 굴곡에 대한 트럼프의 발언에 대한 높은 기대.

3. 골드 통계

오늘날 세계가 구매한 금의 46%는 투자(36%)와 정부 예비 목적(10%)에 사용됩니다.

그리고 세계 매장량에서 금의 34%는 자중입니다.

이것은 금에 대한 투자를 중단하면 금에 대한 수요가 절반으로 감소한다는 것을 의미합니다.

투자 주식의 판매는 수년 동안 시장의 요구를 충족시킬 수 있습니다.

그러나 그것이 전부는 아닙니다. 소비되는 금의 37%는 채굴되지 않고 가공을 통해 얻습니다.

( 오늘날 2차 금 가격은 온스당 600~650달러를 넘지 않는다 )

따라서 금의 "압축" 수준은 비용을 훨씬 능가하는 것으로 나타났습니다.

개인적으로 트로이 온스당 $750 - $800 정도라고 생각합니다.

당신의 의견 것입니다?

제 생각에는 성장의 전제 조건이 없다는 것입니다. 가격이 하락할 것이라고 생각합니다. 아마도 금 가격 상승의 계절적 특성이 적용되는 1월, 2월에 성장이 있을 것입니다.
 
단순 상인 :
나는 연간 3640%가 꽤 괜찮은 수익이라는 점을 고려할 때 1140.8 에서 포지션을 마감했습니다 .
1달러가 있었는데 36이 되었다...멋지다
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
새 코멘트