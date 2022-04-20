골드, 골드 및 XAUUSD
여기요!
1130에 금을 사야합니까?
코네쉬
어떤 수치로 이익을 수정합니까?
충전
어느 쪽이든 오른쪽으로 간다.
여기 프로그래머만 있나요?
아무도 거래하지 않는 것은 무엇입니까?
포지션을 종료하는 가격은 얼마입니까?
나는 연간 3640%가 꽤 괜찮은 수익이라는 점을 고려할 때 1140.8 에서 포지션을 마감했습니다 .
축하합니다!
어떻게 든 증권 거래소에서 잘 작동하지 않습니다. Forex의 많은 것들이 거기에서 작동하지 않는 것 같습니다. 예를 들어, 거친 추세는 리베이트 없이 발생합니다.
나는 원래 여러 가지 이유로 질문을 했습니다.
1. 금은 몇 년 동안 가격이 하락하고 있는 반면, 다양한 출처에서 생산 및 정제 비용(최대 99.99%)
트로이 온스당 $1000 - $1100로 정의됩니다.
"어디로 더 떨어질까?"
2. 하지만 USD_INDEX를 보면 강세와 상승여력을 보기 어렵지 않습니다.
미국 경제의 성장, 중동의 완전한 패배, 유럽의 굴곡에 대한 트럼프의 발언에 대한 높은 기대.
3. 골드 통계
오늘날 세계가 구매한 금의 46%는 투자(36%)와 정부 예비 목적(10%)에 사용됩니다.
그리고 세계 매장량에서 금의 34%가 자중입니다.
이것은 금에 대한 투자를 중단하면 금에 대한 수요가 절반으로 감소한다는 것을 의미합니다.
투자 주식의 판매는 수년 동안 시장 요구를 충족시킬 수 있습니다.
그러나 그것이 전부는 아닙니다. 소비되는 금의 37%는 채굴되지 않고 가공을 통해 얻습니다.
( 오늘날 2차 금값은 온스당 $600-650를 넘지 않는다 )
따라서 금의 "압축" 수준은 비용을 훨씬 능가하는 것으로 나타났습니다.
개인적으로 트로이 온스당 $750 - $800 정도라고 생각합니다.
당신의 의견 것입니다?
나는 연간 3640%가 꽤 괜찮은 수익이라는 점을 고려할 때 1140.8 에서 포지션을 마감했습니다 .
