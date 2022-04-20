골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 24 1...171819202122232425262728293031...100 새 코멘트 Vasiliy Vilkov 2020.03.28 15:28 #231 미국에서는 코로나바이러스 전염병으로 인해 금괴와 동전이 부족하고 딜러들이 매진되거나 일시적으로 문을 닫았다고 월스트리트저널 (WSJ)이 금요일에 썼다. 투자자와 은행가들은 캐나다에 도움을 요청하기도 했습니다. "딜러들이 매진되거나 일시적으로 문을 닫았습니다. 1856년부터 자체적으로 바를 만들어온 Credit Suisse Group AG는 이번 주에 고객들에게 묻지 말라고 말했습니다. 뉴욕의 거래소." 이와 관련하여 금괴 생산량을 늘려 달라는 요청이 캐나다 왕립 조폐국을 강타했습니다. 그 귀금속을 뉴욕으로 보내달라고 요청했다고 출판물이 덧붙입니다. 귀금속 부족을 배경으로 미국의 금 선물 가격이 상승했습니다. 그들의 성장은 9%였습니다. Coronavirus Sparks a Global Gold Rush 2020.03.27Amrith Ramkumarwww.wsj.com Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’ Александр 2020.05.07 17:47 #232 안녕하세요 여러분. 어떻게 생각하나요? Александр 2020.05.07 20:44 #233 거래 종료 [삭제] 2020.05.08 04:30 #234 Александр : 거래 종료 그들은 그것을 헛되이 닫았습니다. 트롤은 무엇입니까? 아마도 오늘 1735가 만질 것입니다. [삭제] 2020.05.08 18:14 #235 Alexsandr San : 그들은 그것을 헛되이 닫았습니다. 트롤은 무엇입니까? 아마도 오늘 1735가 만질 것입니다. 그래서 여기에 간다 Александр 2020.05.09 20:23 #236 나는 트롤과 함께 일하지 않는다! [삭제] 2020.05.15 17:10 #237 Alexsandr San : 그래서 여기에 간다 나는 방향으로 추측하지 않았다 Александр 2020.05.27 20:27 #238 + [삭제] 2020.05.27 20:50 #239 오래전에 선을 그어 본 것 같아 마치 시키는 대로 Edgar Akhmadeev 2020.05.27 21:30 #240 그리고 나는 일찍 떠났고 아마 일찍 들어갔을 것이다. 그러나 여전히 가방에 없습니다. 1...171819202122232425262728293031...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
