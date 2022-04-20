골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 24

새 코멘트
 
미국에서는 코로나바이러스 전염병으로 인해 금괴와 동전이 부족하고 딜러들이 매진되거나 일시적으로 문을 닫았다고 월스트리트저널 (WSJ)이 금요일에 썼다.
투자자와 은행가들은 캐나다에 도움을 요청하기도 했습니다.
"딜러들이 매진되거나 일시적으로 문을 닫았습니다. 1856년부터 자체적으로 바를 만들어온 Credit Suisse Group AG는 이번 주에 고객들에게 묻지 말라고 말했습니다. 뉴욕의 거래소."
이와 관련하여 금괴 생산량을 늘려 달라는 요청이 캐나다 왕립 조폐국을 강타했습니다. 그 귀금속을 뉴욕으로 보내달라고 요청했다고 출판물이 덧붙입니다.
귀금속 부족을 배경으로 미국의 금 선물 가격이 상승했습니다. 그들의 성장은 9%였습니다.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

안녕하세요 여러분. 어떻게 생각하나요?


 

거래 종료

[삭제]  
Александр :

거래 종료

그들은 그것을 헛되이 닫았습니다. 트롤은 무엇입니까? 아마도 오늘 1735가 만질 것입니다.

XAUUSDH2

[삭제]  
Alexsandr San :

그들은 그것을 헛되이 닫았습니다. 트롤은 무엇입니까? 아마도 오늘 1735가 만질 것입니다.


그래서 여기에 간다

XAUUSDH2

 

나는 트롤과 함께 일하지 않는다!

[삭제]  
Alexsandr San :

그래서 여기에 간다


나는 방향으로 추측하지 않았다

XAUUSDH2

 
+
[삭제]  

오래전에 선을 그어 본 것 같아 마치 시키는 대로

XAUUSDH2

 

그리고 나는 일찍 떠났고 아마 일찍 들어갔을 것이다. 그러나 여전히 가방에 없습니다.


1...171819202122232425262728293031...100
새 코멘트