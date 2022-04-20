골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 22

Mikhail Simakov :

금이 저평가된다면 플래티넘은 어떻습니까? 일반적으로 항상 금보다 가치가 높았으며 지금은 3배 저렴합니다.

가격이 아니라 적용이 중요합니다.

 
Alexsandr San :

그것은 무엇입니까 - 운이 없습니다. 그리고 어떻게 대처해야 할지...

- 나는 잊혀졌다

그래서 구매) 당신은 운이 좋을 수 있습니다))

 
Александр :

좋은 아침. 나는 나만의 전략을 세우고 있다. 저녁에는 더 자세히 설명하겠습니다. 실행 해야 합니다. 좋은 하루 되세요.

Александр :

이것은 내가 H1에서 사용하는 전략의 일부입니다.


가격이 일일 수준을 벗어나 H1에서 진입점을 형성하면 공매도를 보충하는 옵션을 고려할 것입니다. 가격이 일일 수준 이상으로 돌파하고 통합되면 구매 입력 옵션을 고려할 것입니다.

이 같은 )

 
Александр :

가격이 일일 수준을 벗어나 H1에서 진입점을 형성하면 공매도를 보충하는 옵션을 고려할 것입니다. 가격이 일일 수준 이상으로 돌파하고 통합되면 구매 입력 옵션을 고려할 것입니다.

이 같은 )

오랜 역사에서 전략을 테스트했습니까?

수정 후 가격이 다시 하락하기 시작한다고 가정합니다
 
R2 - Taken - 이제 생각해야 합니다.

---------------------- 모퉁이를 돌면 리바운드

XAUUSDH2

Alexsandr San :

R2 - Taken - 이제 생각해야 합니다.

---------------------- 모퉁이를 돌면 리바운드


제공하지 않음 - 브로커가 제공하지 않음

주지마

 
Alexsandr San :

R2 - Taken - 이제 생각해야 합니다.

---------------------- 모퉁이를 돌면 리바운드


당신은 30-40핍의 범위로 2-5일 동안, 말하자면, 앉아 있고, 옆으로 정렬해야 합니다.

 
Alexsandr San :

제공하지 않음 - 브로커가 제공하지 않음

그것이 그들이주지 않는 이유입니다
