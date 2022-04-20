골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 60

새 코멘트
 
denis.eremin :

어제 제약 회사에는 강한 성장이 없었습니다. 그들은 오래전 여름에 성장했습니다.

월요일 화이자는 8.7%, 바이오엔텍은 9.8% 올랐다.

반면 영화관 체인 은 AMC 엔터테인먼트가 44%, 시네마크가 35% 상승하는 등 강한 성장세를 보였다.

우리는 아직 생산이 시작되지 않은 백신에 대해 매우 낙관적이었습니다. 많은 것이 여전히 변할 수 있습니다.

 
VVT :

우리는 아직 생산이 시작되지 않은 백신에 대해 매우 낙관적이었습니다. 많은 것이 여전히 변할 수 있습니다.

백신은 30,000명 이상의 지원자를 사용하여 3단계에서 테스트되었습니다.

화이자, 올해 말까지 5000만 도즈 출시 계획

 
팔고 싶은 사람이 없는 것 같다.
[삭제]  
VVT :
팔고 싶은 사람이 없는 것 같다.
1865, Take 1950에서 구입했습니다.
 
Vladimir Baskakov :
1865, Take 1950에서 구입했습니다.

정류장이 어디입니까? 위험은 무엇입니까? 보증금 전액?

[삭제]  
Sergey Lazarenko :

정류장이 어디입니까? 위험은 무엇입니까? 보증금 전액?

왜 필요해, 20포인트 뒤로 이동, boo
 
Vladimir Baskakov :
왜 필요해, 20포인트 뒤로 이동, boo

거래의 위험/보상이 무엇인지 궁금합니다.

[삭제]  
Sergey Lazarenko :

거래의 위험/보상이 무엇인지 궁금합니다.

30~40포인트의 무료 자금을 남깁니다
 

미러 레벨 근처에 금이 갇혔습니다.


 

분명히 누군가가 구매하고 있습니까?

1...535455565758596061626364656667...100
새 코멘트