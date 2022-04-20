골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 60 1...535455565758596061626364656667...100 새 코멘트 VVT 2020.11.10 15:23 #591 denis.eremin : 어제 제약 회사에는 강한 성장이 없었습니다. 그들은 오래전 여름에 성장했습니다. 월요일 화이자는 8.7%, 바이오엔텍은 9.8% 올랐다. 반면 영화관 체인 은 AMC 엔터테인먼트가 44%, 시네마크가 35% 상승하는 등 강한 성장세를 보였다. 우리는 아직 생산이 시작되지 않은 백신에 대해 매우 낙관적이었습니다. 많은 것이 여전히 변할 수 있습니다. denis.eremin 2020.11.10 15:33 #592 VVT : 우리는 아직 생산이 시작되지 않은 백신에 대해 매우 낙관적이었습니다. 많은 것이 여전히 변할 수 있습니다. 백신은 30,000명 이상의 지원자를 사용하여 3단계에서 테스트되었습니다. 화이자, 올해 말까지 5000만 도즈 출시 계획 VVT 2020.11.12 10:33 #593 팔고 싶은 사람이 없는 것 같다. [삭제] 2020.11.12 10:44 #594 VVT : 팔고 싶은 사람이 없는 것 같다. 1865, Take 1950에서 구입했습니다. Sergey Lazarenko 2020.11.12 11:28 #595 Vladimir Baskakov : 1865, Take 1950에서 구입했습니다. 정류장이 어디입니까? 위험은 무엇입니까? 보증금 전액? [삭제] 2020.11.12 11:37 #596 Sergey Lazarenko : 정류장이 어디입니까? 위험은 무엇입니까? 보증금 전액? 왜 필요해, 20포인트 뒤로 이동, boo Sergey Lazarenko 2020.11.12 13:03 #597 Vladimir Baskakov : 왜 필요해, 20포인트 뒤로 이동, boo 거래의 위험/보상이 무엇인지 궁금합니다. [삭제] 2020.11.12 14:56 #598 Sergey Lazarenko : 거래의 위험/보상이 무엇인지 궁금합니다. 30~40포인트의 무료 자금을 남깁니다 Sergey Lazarenko 2020.11.13 11:28 #599 미러 레벨 근처에 금이 갇혔습니다. Roman Kutemov 2020.11.13 13:07 #600 분명히 누군가가 구매하고 있습니까? 1...535455565758596061626364656667...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어제 제약 회사에는 강한 성장이 없었습니다. 그들은 오래전 여름에 성장했습니다.
월요일 화이자는 8.7%, 바이오엔텍은 9.8% 올랐다.
반면 영화관 체인 은 AMC 엔터테인먼트가 44%, 시네마크가 35% 상승하는 등 강한 성장세를 보였다.
우리는 아직 생산이 시작되지 않은 백신에 대해 매우 낙관적이었습니다. 많은 것이 여전히 변할 수 있습니다.
백신은 30,000명 이상의 지원자를 사용하여 3단계에서 테스트되었습니다.
화이자, 올해 말까지 5000만 도즈 출시 계획
팔고 싶은 사람이 없는 것 같다.
1865, Take 1950에서 구입했습니다.
정류장이 어디입니까? 위험은 무엇입니까? 보증금 전액?
왜 필요해, 20포인트 뒤로 이동, boo
거래의 위험/보상이 무엇인지 궁금합니다.
미러 레벨 근처에 금이 갇혔습니다.
분명히 누군가가 구매하고 있습니까?