골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 67

Александр 2020.11.23 16:15 #661
SanAlex :
오늘 1823.06까지 지속됩니까?

이 속도로 지속됩니다!!!

Djbl 2020.11.23 16:45 #662
Александр :
자, STOP입니다!

나는 그것을 헛되이 샀다 .. 어딘가에 1877의 가격에 fibo 수준이 있고, 2일 동안 그것을 튕겨냈고, 이제 어딘가에 1827 채널의 하단 막대로 갔다가 xs. 아마 반등. 그러한 움직임이 무엇과 연결되어 있는지 누가 알겠습니까?

Александр 2020.11.23 17:44 #663
Djbl :
나는 그것을 헛되이 샀다.. 어딘가에 1877의 가격에 fibo 수준이 있고, 2일 동안 그것을 튕겨냈고, 이제 어딘가에 채널 1827의 하단 막대로 갔다가 xs. 아마 반등. 그러한 운동이 무엇과 연결되어 있는지 누가 압니까?

캠페인 뉴스 요소. 달러 강세

Vitaly Muzichenko 2020.11.23 22:10 #664
Александр :
캠페인 뉴스 요소. 달러 강세

기술과는 전혀 상관없는 아주 새로운 소식

VVT 2020.11.23 23:48 #665
Vitaly Muzichenko :
기술과는 전혀 상관없는 아주 새로운 소식

기술적으로 이른 아침부터 예측

Алексей Тарабанов 2020.11.24 00:23 #666
"규칙"으로 이동

VVT 2020.11.24 00:26 #667
Алексей Тарабанов :
"규칙"으로 이동

새로운 것은 없으며 모든 패턴이 이미 발견되었습니다)

Алексей Тарабанов 2020.11.24 00:47 #668
VVT :
새로운 것은 없으며 모든 패턴이 이미 발견되었습니다)

글쎄, 알았어.

[삭제] 2020.11.24 14:26 #669
Александр :
이 속도로 지속됩니다!!!

1750.97까지 지속되는지 여부 ???

Ramiz Mavludov 2020.11.24 15:27 #670
백신에 대한 새로운 소식인 화이자(Pfizer)는 90%의 성공을 거두었지만 현재는 95%입니다.
오늘 1823.06까지 지속됩니까?
이 속도로 지속됩니다!!!
자, STOP입니다!
나는 그것을 헛되이 샀다.. 어딘가에 1877의 가격에 fibo 수준이 있고, 2일 동안 그것을 튕겨냈고, 이제 어딘가에 채널 1827의 하단 막대로 갔다가 xs. 아마 반등. 그러한 운동이 무엇과 연결되어 있는지 누가 압니까?
캠페인 뉴스 요소. 달러 강세
기술과는 전혀 상관없는 아주 새로운 소식
기술적으로 이른 아침부터 예측
"규칙"으로 이동
새로운 것은 없으며 모든 패턴이 이미 발견되었습니다)
글쎄, 알았어.
1750.97까지 지속되는지 여부 ???