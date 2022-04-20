골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 90

Yuriy Zaytsev # :

높은 확률로 업 중.

나는 동의한다, 지금까지는 부정적인   상단에 높은 확률로 뉴스 배경

 
Yuriy Zaytsev # :

어쩐지 모든 것이 모호합니다.

그는 1894년에 매수에 들어갔고, 글쎄요, 바로 요점을 파악했지만 매우 일찍 떠났습니다. 나는 꽤 많이 걸렸고, 롤백과 다시 입구를 기다렸다.

진실한 정보가 거의 없고, 유럽의 독립 출판물에만 있고, 돈 있는 단체들이 생각하는 바를 예측하기 어렵다는 모호성.

골드 2 이벤트 사용: "노예" 목적으로 현금을 얻기 위해 덤프할 수 있습니다. 그러면 가격이 내려갑니다.

그리고 그들은 안전하게 살 수 있습니다.

일반적으로 나는 작은 로트를 가지고 신중하게 매수하는 범위 내에서 주로 거래합니다.

나는 지금 바닥에서 샀을 때가 조금 아니다 - 당신은 "정확히"앉을 수 있습니다

 
Vitaly Muzichenko # :

오늘 월간 골드 옵션 만료 및 내일 보고(newmont goldcorp(NEM))

금광 회사

 
mixail789 mixajlof # :

지금 무슨 일이 일어나고 있는 겁니까?

핀도스 지수도 반전 중이다.

 
Vitaly Muzichenko # :

매우 부정적인 뉴스 배경, 이제 적어도 다음 주 말까지는 거래를 자제할 것입니다 . 시장의 매우 큰 변동성과 금과 지수의 불확실성


 
이제 금은 이 자산의 보호 속성으로 인해 비약적으로 성장할 것입니다.
 
Sergei Naslednikov # :
글쎄, 네 ... 아마도 성장할 것입니다 ... 아니면 아마도 자라지 않을 것입니다 ...

지금까지 성장의 전제 조건은 없습니다 ... 그리고 어떤 쌍의 톱니 모양을 감안할 때 언젠가는 성장이 필수입니다 ...

따라서 그러한 "예측"을 하는 것은 아무 위험이 없습니다 ...

 

Goldman Sachs의 2022년 금 예측


 
mixail789 mixajlof # :

간단히 말해서 - 어떤 아이디어가 있습니까?


 
Yuriy Zaytsev # :

반대로 내일 보자

최소한 연준 금리에서 이 권리를 기대합니다.
