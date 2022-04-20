골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 90 1...838485868788899091929394959697...100 새 코멘트 mixail789 mixajlof 2022.02.23 19:43 #891 Yuriy Zaytsev # : 높은 확률로 업 중. 나는 동의한다, 지금까지는 부정적인 상단에 높은 확률로 뉴스 배경 Vitaly Muzichenko 2022.02.23 19:45 #892 Yuriy Zaytsev # : 높은 확률로 업 중. 어쩐지 모든 것이 모호합니다. 그는 1894년에 매수에 들어갔고, 글쎄요, 바로 요점을 파악했지만 매우 일찍 떠났습니다. 나는 꽤 많이 걸렸고, 롤백과 다시 입구를 기다렸다. 진실한 정보가 거의 없고, 유럽의 독립 출판물에만 있고, 돈 있는 단체들이 생각하는 바를 예측하기 어렵다는 모호성. 골드 2 이벤트 사용: "노예" 목적으로 현금을 얻기 위해 덤프할 수 있습니다. 그러면 가격이 내려갑니다. 그리고 그들은 안전하게 살 수 있습니다. 일반적으로 나는 작은 로트를 가지고 신중하게 매수하는 범위 내에서 주로 거래합니다. 나는 지금 바닥에서 샀을 때가 조금 아니다 - 당신은 "정확히"앉을 수 있습니다 Meta Trader에서 스프레드 거래 오류, 버그, 질문 [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 mixail789 mixajlof 2022.02.23 19:48 #893 Vitaly Muzichenko # : 어쩐지 모든 것이 모호합니다. 그는 1894년에 매수에 들어갔고, 글쎄요, 바로 요점을 파악했지만 매우 일찍 떠났습니다. 나는 꽤 많이 걸렸고, 롤백과 다시 입구를 기다렸다. 진실한 정보가 거의 없고, 유럽의 독립 출판물에만 있고, 돈 있는 단체들이 생각하는 바를 예측하기 어렵다는 모호성. 골드 2 이벤트 사용: "노예" 목적으로 현금을 얻기 위해 덤프할 수 있습니다. 그러면 가격이 내려갑니다. 그리고 그들은 안전하게 살 수 있습니다. 일반적으로 나는 작은 로트를 가지고 신중하게 매수하는 범위 내에서 주로 거래합니다. 나는 지금 바닥에서 샀을 때가 조금 아니다 - 당신은 "정확히"앉을 수 있습니다 오늘 월간 골드 옵션 만료 및 내일 보고(newmont goldcorp(NEM)) 금광 회사 Vitaly Muzichenko 2022.02.24 20:37 #894 mixail789 mixajlof # : 오늘 월간 골드 옵션 만료 및 내일 보고(newmont goldcorp(NEM)) 금광 회사 지금 무슨 일이 일어나고 있는 겁니까? 핀도스 지수도 반전 중이다. mixail789 mixajlof 2022.02.24 21:04 #895 Vitaly Muzichenko # : 지금 무슨 일이 일어나고 있는 겁니까? 핀도스 지수도 반전 중이다. 매우 부정적인 뉴스 배경, 이제 적어도 다음 주 말까지는 거래를 자제할 것입니다 . 시장의 매우 큰 변동성과 금과 지수의 불확실성 Sergei Naslednikov 2022.02.25 12:54 #896 이제 금은 이 자산의 보호 속성으로 인해 비약적으로 성장할 것입니다. Serqey Nikitin 2022.02.25 13:07 #897 Sergei Naslednikov # : 이제 금은 이 자산의 보호 속성으로 인해 비약적으로 성장할 것입니다. 글쎄, 네 ... 아마도 성장할 것입니다 ... 아니면 아마도 자라지 않을 것입니다 ... 지금까지 성장의 전제 조건은 없습니다 ... 그리고 어떤 쌍의 톱니 모양을 감안할 때 언젠가는 성장이 필수입니다 ... 따라서 그러한 "예측"을 하는 것은 아무 위험이 없습니다 ... mixail789 mixajlof 2022.03.09 20:44 #898 Goldman Sachs의 2022년 금 예측 Yuriy Zaytsev 2022.03.16 14:51 #899 mixail789 mixajlof # : Goldman Sachs의 2022년 금 예측 간단히 말해서 - 어떤 아이디어가 있습니까? Renat Akhtyamov 2022.03.16 14:58 #900 Yuriy Zaytsev # : 간단히 말해서 - 어떤 아이디어가 있습니까? 반대로 내일 보자 최소한 연준 금리에서 이 권리를 기대합니다. 1...838485868788899091929394959697...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
높은 확률로 업 중.
나는 동의한다, 지금까지는 부정적인 상단에 높은 확률로 뉴스 배경
높은 확률로 업 중.
어쩐지 모든 것이 모호합니다.
그는 1894년에 매수에 들어갔고, 글쎄요, 바로 요점을 파악했지만 매우 일찍 떠났습니다. 나는 꽤 많이 걸렸고, 롤백과 다시 입구를 기다렸다.
진실한 정보가 거의 없고, 유럽의 독립 출판물에만 있고, 돈 있는 단체들이 생각하는 바를 예측하기 어렵다는 모호성.
골드 2 이벤트 사용: "노예" 목적으로 현금을 얻기 위해 덤프할 수 있습니다. 그러면 가격이 내려갑니다.
그리고 그들은 안전하게 살 수 있습니다.
일반적으로 나는 작은 로트를 가지고 신중하게 매수하는 범위 내에서 주로 거래합니다.
나는 지금 바닥에서 샀을 때가 조금 아니다 - 당신은 "정확히"앉을 수 있습니다
오늘 월간 골드 옵션 만료 및 내일 보고(newmont goldcorp(NEM))
금광 회사
지금 무슨 일이 일어나고 있는 겁니까?
핀도스 지수도 반전 중이다.
매우 부정적인 뉴스 배경, 이제 적어도 다음 주 말까지는 거래를 자제할 것입니다 . 시장의 매우 큰 변동성과 금과 지수의 불확실성
이제 금은 이 자산의 보호 속성으로 인해 비약적으로 성장할 것입니다.
글쎄, 네 ... 아마도 성장할 것입니다 ... 아니면 아마도 자라지 않을 것입니다 ...
지금까지 성장의 전제 조건은 없습니다 ... 그리고 어떤 쌍의 톱니 모양을 감안할 때 언젠가는 성장이 필수입니다 ...
따라서 그러한 "예측"을 하는 것은 아무 위험이 없습니다 ...
Goldman Sachs의 2022년 금 예측
간단히 말해서 - 어떤 아이디어가 있습니까?
반대로 내일 보자최소한 연준 금리에서 이 권리를 기대합니다.