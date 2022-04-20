골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 6 12345678910111213...100 새 코멘트 Alexander Green 2017.02.13 13:52 #51 단순 상인 : 터미널에 없습니다 미국 달러 통화 지수 US $ 인덱스 - FXPro 중개인이 가지고 있습니다. 내장. 거래할 수 있습니다. Alexander Green 2017.02.13 14:44 #52 단순 상인 : 여기요! 1130에 금을 사야합니까? 예처럼 보입니다. =1230 오늘 13/02/17 Alexander Green 2017.02.13 15:52 #53 오늘 1223.72에 공매도 마감 Mikhail Simakov 2017.07.16 17:06 #54 금에 대한 흥미로운 순간, 나는 이번주말까지 부족할 것입니다 Aleksey Vyazmikin 2017.07.16 17:09 #55 마이클 시마코프 : 금에 대한 흥미로운 순간, 나는 주말까지 추락을 입었습니다. 얼마에 여는거야? prostotrader 2017.07.16 18:43 #56 마이클 시마코프 : 금에 대한 흥미로운 순간, 나는 주말까지 추락을 입었습니다. 저도 그렇습니다. 지수는 $95.11이고 올라야 하므로 1168온스를 기다리고 있습니다. Nikolay Kositsin 2017.07.17 07:11 #57 마이클 시마코프 : 금에 대한 흥미로운 순간, 나는 주말까지 추락을 입었습니다. 예! 바로 지금, 그들은 그것을 1300으로 약간 높이고 모든 곰을 착륙시킨 다음 낮출 것입니다! Mikhail Simakov 2017.07.17 11:50 #58 니콜라이 코시친 : 예! 바로 지금, 그들은 그것을 1300으로 약간 높이고 모든 곰을 착륙시킨 다음 낮출 것입니다! 나는 모든 사람과 함께하지 않을 것입니다 :) 적어도 이번 주에는 1300에 도달하지 못할 것입니다. Sergey Chalyshev 2017.07.17 12:18 #59 금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다. 루블의 금 비용: Mikhail Simakov 2017.07.17 12:46 #60 세르게이 찰리셰프 : 금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다. 루블의 금 비용: 시간이 보여 줄 것이다 12345678910111213...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
터미널에 없습니다
미국 달러 통화 지수
여기요!
1130에 금을 사야합니까?
금에 대한 흥미로운 순간, 나는 주말까지 추락을 입었습니다.
금에 대한 흥미로운 순간, 나는 주말까지 추락을 입었습니다.
저도 그렇습니다. 지수는 $95.11이고 올라야 하므로 1168온스를 기다리고 있습니다.
금에 대한 흥미로운 순간, 나는 주말까지 추락을 입었습니다.
예! 바로 지금, 그들은 그것을 1300으로 약간 높이고 모든 곰을 착륙시킨 다음 낮출 것입니다!
예! 바로 지금, 그들은 그것을 1300으로 약간 높이고 모든 곰을 착륙시킨 다음 낮출 것입니다!
나는 모든 사람과 함께하지 않을 것입니다 :) 적어도 이번 주에는 1300에 도달하지 못할 것입니다.
금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다.
루블의 금 비용:
금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다.
루블의 금 비용:
시간이 보여 줄 것이다