골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 6

단순 상인 :

터미널에 없습니다

미국 달러 통화 지수

US $ 인덱스 - FXPro 중개인이 가지고 있습니다. 내장. 거래할 수 있습니다.
 
단순 상인 :

여기요!

1130에 금을 사야합니까?

예처럼 보입니다. =1230 오늘 13/02/17
 
오늘 1223.72에 공매도 마감
 
금에 대한 흥미로운 순간, 나는 이번주말까지 부족할 것입니다
 
마이클 시마코프 :
얼마에 여는거야?
 
마이클 시마코프 :
저도 그렇습니다. 지수는 $95.11이고 올라야 하므로 1168온스를 기다리고 있습니다.

 
마이클 시마코프 :
예! 바로 지금, 그들은 그것을 1300으로 약간 높이고 모든 곰을 착륙시킨 다음 낮출 것입니다!

 
니콜라이 코시친 :

나는 모든 사람과 함께하지 않을 것입니다 :) 적어도 이번 주에는 1300에 도달하지 못할 것입니다.

 

금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다.


루블의 금 비용:


 
세르게이 찰리셰프 :

시간이 보여 줄 것이다

