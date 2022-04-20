골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 52 1...454647484950515253545556575859...100 새 코멘트 [삭제] 2020.09.29 08:03 #511 Igor Bebeshin : "보장"은 거래에 대한 재미있는 단어입니다. 이것은 이미 논의되었지만. 문제는 다릅니다. MACD는 가격을 따르며 미래의 위치와 시기를 표시하지 않습니다. 표시기가 지연되고 선행하지 않음 = 교차로 뒤의 신호등(나는 이것에 대해서도 썼습니다). DML&EWA 기술은 선행 지표를 기반으로 합니다. 다양한 웨이브 수준의 Andrews Pitchfork가 만들어진 날짜와 x 그래픽 도구가 미래에 어떻게 작동하는지 살펴보세요. 지하실 표시기 - 일부 사이트로 이동해야한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그것을 기반으로 움직임을 어떻게 정의합니까? Igor Bebeshin 2020.09.29 14:46 #512 SanAlex : 지하실 표시기 - 일부 사이트로 이동해야한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그것을 기반으로 움직임을 어떻게 정의합니까? 아니요, 이것은 거래자가 특히 길을 잃지 않도록 파도 수준을 조정하기위한 보조 정보입니다. 가격 이동의 모든 목표는 가격과 시간 모두에서 특정 파동 수준(가격 이동 척도) 의 Andrews Pitchfork의 그래픽 도구에 의해 결정됩니다. 이 정보는 블로그(차트의 주소)와 FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016의 일련의 기사에서 모두 공개 도메인에 있습니다. [삭제] 2020.09.29 15:13 #513 Igor Bebeshin : "보장"은 거래에 대한 재미있는 단어입니다. 이것은 이미 논의되었지만. 문제는 다릅니다. MACD는 가격을 따르며 미래의 위치와 시기를 표시하지 않습니다. 표시기가 지연되고 선행하지 않음 = 교차로 뒤의 신호등(나는 이것에 대해서도 썼습니다). DML&EWA 기술은 선행 지표를 기반으로 합니다. 다양한 웨이브 수준의 Andrews Pitchfork가 만들어진 날짜와 x 그래픽 도구가 미래에 어떻게 작동하는지 살펴보세요. Macd는 선행 지표입니다. macd와 같이 차트에 ma12 및 ma26을 설정하고 다음을 참조하십시오. VVT 2020.09.29 15:24 #514 Vladimir Baskakov : Macd는 선행 지표입니다. macd와 같이 차트에 ma12 및 ma26을 설정하고 다음을 참조하십시오. MACD는 신호 를 생성하며 미래를 예측하지 않습니다. 모든 매개변수 는 각 기기에 개별적으로 최적화되어 있습니다. https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/macd Igor Bebeshin 2020.09.29 15:26 #515 Vladimir Baskakov : Macd는 선행 지표입니다. macd와 같이 차트에 ma12 및 ma26을 설정하고 다음을 참조하십시오. 논쟁하기 전에 최소한 DiNapoli의 고전 지표에 따른 분류를 살펴보십시오 . "지표, 오실레이터.... 반전되기 전에 가격 조치가 필요한 것은 후행 지표,,,," MACD 설정은 가격 움직임에 따라 규모만 결정합니다. 그건 그렇고, 그들은 가격 변동의 다른 규모뿐만 아니라 다른 금융 상품에 대해서도 조정이 필요합니다.... 고급 디스플레이 시스템에 필요하지 않은 것: 모든 경우에 하나의 설정. [삭제] 2020.09.29 17:09 #516 Igor Bebeshin : 논쟁하기 전에 최소한 DiNapoli의 고전 지표에 따른 분류를 살펴보십시오 . "지표, 오실레이터.... 반전되기 전에 가격 조치가 필요한 것은 후행 지표,,,," MACD 설정은 가격 움직임에 따라 규모만 결정합니다. 그건 그렇고, 그들은 가격 변동의 다른 규모뿐만 아니라 다른 금융 상품에 대해서도 조정이 필요합니다.... 고급 디스플레이 시스템에 필요하지 않은 것: 모든 경우에 하나의 설정. 다시 한 번, 차트 또는 macd에서 선이 더 빨리 교차하는 위치를 확인하십시오. 그리고 그 Denapoli, 호가 아닌 Igor Bebeshin 2020.10.01 10:18 #517 사거리에서! [iv] 분파 의 상단이 형성되고 모델의 위반이 없을 수 있습니다(모델의 그래픽 표현과 비교). 그러나 이 위에서 구축한 상승형 앤드류스 피치포크의 레드존 경계선은 아직 깨지지 않은 상태다. 즉, 상승 반전이 확인된 것은 아니다. SubMinuette 의 낮은 파도 수준에서 상승 움직임의 형성은 안정적이지 않으며(아래 차트 참조), 이는 의구심을 불러일으킵니다. 거래 결정을 내리기 위해 다음을 기다립니다. Andrews' 갈퀴의 시니어 웨이브 레벨 분과 미뉴에트 웨이브 레벨에서 Andrews의 갈퀴의 중앙값 50% - 구매를 위한 경계 분석. 가장 가까운 목표와 미뉴에트 파 수준의 앤드류스 불확실성 채널의 하단 경계 아래 가격 롤백... ... 시니어 웨이브 레벨 Minute 의 Andrews의 갈퀴 컨트롤 라인에서 . 이 지지대 블록도 무너지면 깊은 조정으로 하향 움직임의 위험이 증가합니다. 지표: Price_Channel 지표: 가격 채널 MQL5에 대한 반감 [삭제] 2020.10.01 10:25 #518 Igor Bebeshin : 사거리에서! [iv] 분파 의 상단이 형성되고 모델의 위반이 없을 수 있습니다(모델의 그래픽 표현과 비교). 그러나 이 위에서 구축한 상승형 앤드류스 피치포크의 레드존 경계선은 아직 깨지지 않은 상태다. 즉, 상승 반전이 확인된 것은 아니다. SubMinuette 의 낮은 파도 수준에서 상승 움직임의 형성은 안정적이지 않으며(아래 차트 참조), 이는 의구심을 불러일으킵니다. 거래 결정을 내리기 위해 다음을 기다립니다. Andrews' 갈퀴의 시니어 웨이브 레벨 분과 미뉴에트 웨이브 레벨에서 Andrews의 갈퀴의 중앙값 50% - 구매를 위한 경계 분석. 가장 가까운 목표와 미뉴에트 파 수준의 앤드류스 불확실성 채널의 하단 경계 아래 가격 롤백... ... 시니어 웨이브 레벨 Minute 의 Andrews의 갈퀴 컨트롤 라인에서 . 이 지지대 블록도 무너지면 깊은 조정으로 하향 움직임의 위험이 증가합니다. 당신이 모든 수수께끼를 가지고 있는 것처럼. 나는 그것을 더 간단하게 가지고있다 - 나는 1909.13까지 오늘 생각한다. 파일: XAUUSDH2_567890-.png 66 kb XAUUSDH2_567891-.PNG 96 kb [삭제] 2020.10.01 11:13 #519 SanAlex : 당신이 모든 수수께끼를 가지고 있는 것처럼. 나는 그것을 더 간단하게 가지고있다 - 나는 1909.13까지 오늘 생각한다. 바닥으로만 가는 황금길 [삭제] 2020.10.01 11:26 #520 Vladimir Baskakov : 바닥으로만 가는 황금길 나는 희망! 간단히 말해서, 그것이 더 높이 오르면 나는 이익으로 더 빨리 닫을 것입니다. 1...454647484950515253545556575859...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"보장"은 거래에 대한 재미있는 단어입니다.
이것은 이미 논의되었지만.
문제는 다릅니다. MACD는 가격을 따르며 미래의 위치와 시기를 표시하지 않습니다. 표시기가 지연되고 선행하지 않음 = 교차로 뒤의 신호등(나는 이것에 대해서도 썼습니다).
DML&EWA 기술은 선행 지표를 기반으로 합니다. 다양한 웨이브 수준의 Andrews Pitchfork가 만들어진 날짜와 x 그래픽 도구가 미래에 어떻게 작동하는지 살펴보세요.
지하실 표시기 - 일부 사이트로 이동해야한다는 것을 이해할 수 있습니다.
그것을 기반으로 움직임을 어떻게 정의합니까?
지하실 표시기 - 일부 사이트로 이동해야한다는 것을 이해할 수 있습니다.
그것을 기반으로 움직임을 어떻게 정의합니까?
아니요, 이것은 거래자가 특히 길을 잃지 않도록 파도 수준을 조정하기위한 보조 정보입니다.
가격 이동의 모든 목표는 가격과 시간 모두에서 특정 파동 수준(가격 이동 척도) 의 Andrews Pitchfork의 그래픽 도구에 의해 결정됩니다.
이 정보는 블로그(차트의 주소)와 FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016의 일련의 기사에서 모두 공개 도메인에 있습니다.
"보장"은 거래에 대한 재미있는 단어입니다.
이것은 이미 논의되었지만.
문제는 다릅니다. MACD는 가격을 따르며 미래의 위치와 시기를 표시하지 않습니다. 표시기가 지연되고 선행하지 않음 = 교차로 뒤의 신호등(나는 이것에 대해서도 썼습니다).
DML&EWA 기술은 선행 지표를 기반으로 합니다. 다양한 웨이브 수준의 Andrews Pitchfork가 만들어진 날짜와 x 그래픽 도구가 미래에 어떻게 작동하는지 살펴보세요.
Macd는 선행 지표입니다. macd와 같이 차트에 ma12 및 ma26을 설정하고 다음을 참조하십시오.
MACD는 신호 를 생성하며 미래를 예측하지 않습니다. 모든 매개변수 는 각 기기에 개별적으로 최적화되어 있습니다. https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Macd는 선행 지표입니다. macd와 같이 차트에 ma12 및 ma26을 설정하고 다음을 참조하십시오.
논쟁하기 전에 최소한 DiNapoli의 고전 지표에 따른 분류를 살펴보십시오 .
"지표, 오실레이터.... 반전되기 전에 가격 조치가 필요한 것은 후행 지표,,,,"
MACD 설정은 가격 움직임에 따라 규모만 결정합니다.
그건 그렇고, 그들은 가격 변동의 다른 규모뿐만 아니라 다른 금융 상품에 대해서도 조정이 필요합니다....
고급 디스플레이 시스템에 필요하지 않은 것: 모든 경우에 하나의 설정.
논쟁하기 전에 최소한 DiNapoli의 고전 지표에 따른 분류를 살펴보십시오 .
"지표, 오실레이터.... 반전되기 전에 가격 조치가 필요한 것은 후행 지표,,,,"
MACD 설정은 가격 움직임에 따라 규모만 결정합니다.
그건 그렇고, 그들은 가격 변동의 다른 규모뿐만 아니라 다른 금융 상품에 대해서도 조정이 필요합니다....
고급 디스플레이 시스템에 필요하지 않은 것: 모든 경우에 하나의 설정.
사거리에서!
[iv] 분파 의 상단이 형성되고 모델의 위반이 없을 수 있습니다(모델의 그래픽 표현과 비교).
그러나 이 위에서 구축한 상승형 앤드류스 피치포크의 레드존 경계선은 아직 깨지지 않은 상태다. 즉, 상승 반전이 확인된 것은 아니다.
SubMinuette 의 낮은 파도 수준에서 상승 움직임의 형성은 안정적이지 않으며(아래 차트 참조), 이는 의구심을 불러일으킵니다.
거래 결정을 내리기 위해 다음을 기다립니다.
이 지지대 블록도 무너지면 깊은 조정으로 하향 움직임의 위험이 증가합니다.
사거리에서!
[iv] 분파 의 상단이 형성되고 모델의 위반이 없을 수 있습니다(모델의 그래픽 표현과 비교).
그러나 이 위에서 구축한 상승형 앤드류스 피치포크의 레드존 경계선은 아직 깨지지 않은 상태다. 즉, 상승 반전이 확인된 것은 아니다.
SubMinuette 의 낮은 파도 수준에서 상승 움직임의 형성은 안정적이지 않으며(아래 차트 참조), 이는 의구심을 불러일으킵니다.
거래 결정을 내리기 위해 다음을 기다립니다.
이 지지대 블록도 무너지면 깊은 조정으로 하향 움직임의 위험이 증가합니다.
당신이 모든 수수께끼를 가지고 있는 것처럼.
나는 그것을 더 간단하게 가지고있다 - 나는 1909.13까지 오늘 생각한다.
당신이 모든 수수께끼를 가지고 있는 것처럼.
나는 그것을 더 간단하게 가지고있다 - 나는 1909.13까지 오늘 생각한다.
바닥으로만 가는 황금길
나는 희망! 간단히 말해서, 그것이 더 높이 오르면 나는 이익으로 더 빨리 닫을 것입니다.