차트에 따르면 어떤 일이 일어나야 하고 가격이 떨어질 가능성이 가장 높다는 것이 분명합니다.
코스는 나무와 같이 무한정 자랄 수 없으며 쉬어야 합니다.
8월 최고가가 누락되었습니다. 그는 어디로 갈 것인가?
회고 차트를 보여주고 어디로 가는지 묻는 것은 옳지 않습니다. 이 그래프는 현재에서 과거로 향하고 있으며 하나의 기준점이 있습니다. 바로 금본위 제의 죽음입니다.
알겠습니다. 답변드리겠습니다. 금본위제로 돌아가면 현재 달러의 금 가격은 온스당 5-7,000달러가 되어 증가할 것입니다.
저는 이것이 세계적인 재앙이라는 것을 이해하지만 사실입니다.
당신은 우리의 "캡틴 옵비어스"입니다!
그리고 내가 금 가격이 태양 활동의 주기에 달려 있고 은이 달의 위상에 달려 있다고 울타리에 쓴다면 당신은 그것을 믿으시겠습니까?
물론 통화, 비트코인, 지수 등을 포함한 다른 상품과 마찬가지로 금 가격은 달러로 표시됩니다. 그리고 물론 금은 악명 높은 달러 지수를 포함하여 세계의 다른 모든 정신 및 비 정신 도구와 상관 관계가 있습니다. 그러나 이 상관관계는 매우 약하고 구체적입니다. 따라서 금값은 달러 인덱스에 직접적으로 의존한다고 해도 과언이 아니다.
그러나 여기에 호기심이 있습니다. 태양의 주기와 특정 역사적 사건 사이의 연관성을 찾을 수 있습니다. (시장도 마찬가지)
물론 울타리에 글을 쓰면 안됩니다 (정확히 이해하지 못할 수도 있습니다))))
아니요, 금은 훨씬 더 높습니다. 그래야 러시아가 부자가 될 것입니다. 사실 그곳에서 많은 거품을 인쇄하고 사탕 포장지를 인쇄합니다. 심지어 산타도 모든 것을 포장할 과자가 그렇게 많지 않습니다. 어디에 투자해야 할지 모르며 캐시에 수천억 달러가 있다고 합니다... 그들은 전쟁을 일으키고 싶어합니다. 그래서 그들은 금과 비트코인에 쑤셔넣고 있습니다. 비트코인도 옵션이 아닙니다. 테러리스트들이 데이터 센터를 공격할 가치가 있고 모든 것의 끝은... 그래서 양날의 검이고, 금은 보석의 원료이기도 하고, 그러면 어떻게 소매점에서 터무니없는 가격에 살 것인가...
오랫동안 태양 은 여기에 나타나지 않았습니다. 화성으로 날아갔니?
그리고 태양에 대한 내 생각은 여전히 살아 있습니다.)
세상의 상황은 훨씬 더 나빠지기 때문에 더 나아지기를 원합니다.
곧 돈이 지붕을 통해 인쇄되고 귀금속을 쉽게 높은 가격에 구입할 수 있습니다.
종이는 가치가 0일 수 있지만 금속은 가치를 유지합니다. 물론 숙련된 머리가 나온 종이 금속은 아닙니다.
그런데 여기서 궁금증이 생기는데, 금을 버린 나라들.. 앞으로의 추세는?
문제
미래 추세는 제곱 삼항식과 같습니다. 상상조차 할 수 없습니다.
할 수 있다..