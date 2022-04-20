골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 73 1...666768697071727374757677787980...100 새 코멘트 Mikhail Simakov 2021.01.10 07:48 #721 SanAlex : 모든 사람이 다르게 봅니다. 가격이 1840 아래로 떨어지고 거기에서 수정되면 1705.64까지 떨어질 것으로 예상할 수 있습니다. - 하지만 지금까지는 그녀가 1967.52까지 1위를 하고 싶어하는 것이 분명합니다. 현재 중국은 금을 적극적으로 구매하고 있지만 높은 가격과 전염병으로 인해 기껏해야 사지 않고 최악의 경우 매도할 수 있습니다. Mikhail Simakov 2021.01.10 08:59 #722 VVT : 월요일 +/-1875 화요일에만 사겠습니다 Serqey Nikitin 2021.01.16 12:58 #723 분석: 현재 상태 는 하락 추세입니다. 관점 - 하락 추세의 지속. [삭제] 2021.01.17 05:17 #724 Serqey Nikitin : 분석: 현재 상태 는 하락 추세입니다. 관점 - 하락 추세의 지속. 탑이 필요해! - 고작 5분이면 튕겨내고 싶은 것 같다.(어떻게 요술해서 위로 올라갈까?) Serqey Nikitin 2021.01.17 09:32 #725 SanAlex : 탑이 필요해! - 고작 5분 만에, 꼭꼭 튕기고 싶은 것 같다.(어떻게 요술해서 위로 올라갈까?) 질문 자체가 잘못되었습니다! "필요해!" - 묻겠습니다 : 왜 거기에 가야합니까? ... 그리고 M20이 아닌 M5에서 왜? ... 사실 Trader의 본론은 FOLLOW 입니다!!!... [삭제] 2021.01.17 09:57 #726 Serqey Nikitin : 질문 자체가 잘못되었습니다! "필요해!" - 묻겠습니다 : 왜 거기에 가야 합니까? ... 그리고 M20이 아닌 M5에서 왜? ... 사실 Trader의 본론은 FOLLOW 입니다!!!... 금요일 이후 로 포지션이 매수로 열렸습니다 . 따라서 저는 고점을 정말로 원합니다. ---> 모든 신호가 하락하고 고점은 상승했습니다. Serqey Nikitin 2021.01.17 10:52 #727 SanAlex : 금요일 이후 로 포지션이 매수로 열렸습니다 . 따라서 저는 고점을 정말로 원합니다. ---> 모든 신호가 하락하고 고점은 상승했습니다. 추세에 반대하는 작업은 매우 위험합니다! 결국, 의견이 있다는 것은 헛된 것이 아닙니다 . 추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다! ..., 즉. 추세로 작업할 때의 오류는 추세에 대한 오류만큼 눈에 띄지 않습니다 ... [삭제] 2021.01.17 11:18 #728 Serqey Nikitin : 추세에 반대하는 작업은 매우 위험합니다! 결국, 의견이 있다는 것은 헛된 것이 아닙니다 . 추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다! ..., 즉. 추세로 작업할 때의 오류는 추세에 대한 오류만큼 눈에 띄지 않습니다 ... 트렌드 란? Serqey Nikitin 2021.01.17 12:18 #729 Vladimir Baskakov : 트렌드 란? 추세 - 가격 움직임의 방향. 게다가, 추세는 기간에 의존하지 않습니다... 더 작은 기간에 방향이 반대인 경우 이는 일시적인 롤백일 뿐이며(아무도 가격 움직임의 톱니 법칙을 취소하지 않음) 추세 방향은 변경되지 않습니다. .. 추세가 기간에 달려 있다고 믿는 사람들은 크게 착각하고 있습니다 ... [삭제] 2021.01.17 13:03 #730 Serqey Nikitin : 추세 - 가격 움직임의 방향. 헛소리야 1...666768697071727374757677787980...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 사람이 다르게 봅니다. 가격이 1840 아래로 떨어지고 거기에서 수정되면 1705.64까지 떨어질 것으로 예상할 수 있습니다.
- 하지만 지금까지는 그녀가 1967.52까지 1위를 하고 싶어하는 것이 분명합니다.
현재 중국은 금을 적극적으로 구매하고 있지만 높은 가격과 전염병으로 인해 기껏해야 사지 않고 최악의 경우 매도할 수 있습니다.
월요일 +/-1875
화요일에만 사겠습니다
분석:
현재 상태 는 하락 추세입니다.
관점 - 하락 추세의 지속.
분석:
현재 상태 는 하락 추세입니다.
관점 - 하락 추세의 지속.
탑이 필요해! - 고작 5분이면 튕겨내고 싶은 것 같다.(어떻게 요술해서 위로 올라갈까?)
탑이 필요해! - 고작 5분 만에, 꼭꼭 튕기고 싶은 것 같다.(어떻게 요술해서 위로 올라갈까?)
질문 자체가 잘못되었습니다!
"필요해!" - 묻겠습니다 : 왜 거기에 가야합니까? ... 그리고 M20이 아닌 M5에서 왜? ...
사실 Trader의 본론은 FOLLOW 입니다!!!...
질문 자체가 잘못되었습니다!
"필요해!" - 묻겠습니다 : 왜 거기에 가야 합니까? ... 그리고 M20이 아닌 M5에서 왜? ...
사실 Trader의 본론은 FOLLOW 입니다!!!...
금요일 이후 로 포지션이 매수로 열렸습니다 . 따라서 저는 고점을 정말로 원합니다. ---> 모든 신호가 하락하고 고점은 상승했습니다.
금요일 이후 로 포지션이 매수로 열렸습니다 . 따라서 저는 고점을 정말로 원합니다. ---> 모든 신호가 하락하고 고점은 상승했습니다.
추세에 반대하는 작업은 매우 위험합니다!
결국, 의견이 있다는 것은 헛된 것이 아닙니다 . 추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다! ..., 즉. 추세로 작업할 때의 오류는 추세에 대한 오류만큼 눈에 띄지 않습니다 ...
추세에 반대하는 작업은 매우 위험합니다!
결국, 의견이 있다는 것은 헛된 것이 아닙니다 . 추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다! ..., 즉. 추세로 작업할 때의 오류는 추세에 대한 오류만큼 눈에 띄지 않습니다 ...
트렌드 란?
추세 - 가격 움직임의 방향.
게다가, 추세는 기간에 의존하지 않습니다... 더 작은 기간에 방향이 반대인 경우 이는 일시적인 롤백일 뿐이며(아무도 가격 움직임의 톱니 법칙을 취소하지 않음) 추세 방향은 변경되지 않습니다. ..
추세가 기간에 달려 있다고 믿는 사람들은 크게 착각하고 있습니다 ...
추세 - 가격 움직임의 방향.