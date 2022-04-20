골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 73

SanAlex :

모든 사람이 다르게 봅니다. 가격이 1840 아래로 떨어지고 거기에서 수정되면 1705.64까지 떨어질 것으로 예상할 수 있습니다.

- 하지만 지금까지는 그녀가 1967.52까지 1위를 하고 싶어하는 것이 분명합니다.


현재 중국은 금을 적극적으로 구매하고 있지만 높은 가격과 전염병으로 인해 기껏해야 사지 않고 최악의 경우 매도할 수 있습니다.

 
VVT :

월요일 +/-1875

화요일에만 사겠습니다

 

분석:

현재 상태 는 하락 추세입니다.

관점 - 하락 추세의 지속.

[삭제]  
Serqey Nikitin :

분석:

현재 상태 는 하락 추세입니다.

관점 - 하락 추세의 지속.

탑이 필요해! - 고작 5분이면 튕겨내고 싶은 것 같다.(어떻게 요술해서 위로 올라갈까?)

XAUUSDM5

 
SanAlex :

탑이 필요해! - 고작 5분 만에, 꼭꼭 튕기고 싶은 것 같다.(어떻게 요술해서 위로 올라갈까?)


질문 자체가 잘못되었습니다!

"필요해!" - 묻겠습니다 : 왜 거기에 가야합니까? ... 그리고 M20이 아닌 M5에서 왜? ...


사실 Trader의 본론은 FOLLOW 입니다!!!...

[삭제]  
금요일 이후 로 포지션이 매수로 열렸습니다 . 따라서 저는 고점을 정말로 원합니다. ---> 모든 신호가 하락하고 고점은 상승했습니다.

 
SanAlex :

금요일 이후 로 포지션이 매수로 열렸습니다 . 따라서 저는 고점을 정말로 원합니다. ---> 모든 신호가 하락하고 고점은 상승했습니다.

추세에 반대하는 작업은 매우 위험합니다!

결국, 의견이 있다는 것은 헛된 것이 아닙니다 . 추세는 항상 당신을 데려갈 것입니다! ..., 즉. 추세로 작업할 때의 오류는 추세에 대한 오류만큼 눈에 띄지 않습니다 ...

[삭제]  
트렌드 란?
 
추세 - 가격 움직임의 방향.

게다가, 추세는 기간에 의존하지 않습니다... 더 작은 기간에 방향이 반대인 경우 이는 일시적인 롤백일 뿐이며(아무도 가격 움직임의 톱니 법칙을 취소하지 않음) 추세 방향은 변경되지 않습니다. ..

추세가 기간에 달려 있다고 믿는 사람들은 크게 착각하고 있습니다 ...

[삭제]  
헛소리야
