Maxim Kuznetsov :

재미있는 그림 콘테스트인가요? :-)



개인적인 의견 - 1880년까지 수정. 진행 방법은 수정이 얼마나 정확하고 신속하게 이루어질 것인지에 달려 있습니다. 일반적으로 추세는 하향세입니다(상단의 일반적인 "무차별 대입").

허용 가능한 MM(그림에서 회색)을 벗어난 대상에 대해 죄송합니다.

수정 없이 즉시, 하지만 날 믿지마

바닥을 느낀 것처럼 - 이제 상판을 준비할 수 있습니다.

XAUUSD일일

첫 번째 시도 - 상위 이동                                                                                                       

XAUUSDH2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 
햄스터 :-))) 공감합니다)))
햄스터에서 무엇입니까? -예를 들어, 나는 거래하지 않지만 지표를 이해하고 예측하는 법을 배우고 있습니다.

그리고 지표는 움직임이 어디로 갈 것인지 경고했습니다. 그리고 우리가 볼 수 있듯이 그들은 속이지 않았습니다.

XAUUSDH2 000P

 
그리고 Guras는 금에 대해 어떻게 생각합니까? 일찍 사?
 
팔아야 할 것 같아요
Vova Iretsky를 제외하고 Forex에서 돈을 벌 수 있다고 믿는 사람이 있습니까?
고점에 대해 이야기하기에는 아직 너무 이르다 - 예, 그리고 일간 차트 지표가 아래를 가리키고 있습니다. XAUUSD일일 1674.21

XAUUSD일일 1674.21

 
Mikhail Simakov :
팔아야 할 것 같아요

분석:

현재 상태는 하향 추세(모든 지표가 빨간색)...이지만 수평 섹션은 명확하게 볼 수 있습니다. 플랫...

플랫에서 추세는 언제든지 반전되거나 계속해서 하락할 수 있습니다.

최선의 선택은 아직 시장에 나와 있지 않습니다 ... 우리는 강력한 하향 움직임이나 모든 지표의 반전을 기다리고 있습니다 ...

 
구입
