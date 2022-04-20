골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 82 1...757677787980818283848586878889...100 새 코멘트 Mikhail Simakov 2021.06.16 16:16 #811 Maxim Kuznetsov : 재미있는 그림 콘테스트인가요? :-) 개인적인 의견 - 1880년까지 수정. 진행 방법은 수정이 얼마나 정확하고 신속하게 이루어질 것인지에 달려 있습니다. 일반적으로 추세는 하향세입니다(상단의 일반적인 "무차별 대입"). 허용 가능한 MM(그림에서 회색)을 벗어난 대상에 대해 죄송합니다. 수정 없이 즉시, 하지만 날 믿지마 [삭제] 2021.06.24 02:35 #812 바닥을 느낀 것처럼 - 이제 상판을 준비할 수 있습니다. 첫 번째 시도 - 상위 이동 Ilya Vasenin 2021.06.24 05:10 #813 햄스터 :-))) 공감합니다))) [삭제] 2021.06.24 14:09 #814 Ilya Vasenin : 햄스터 :-))) 공감합니다))) 햄스터에서 무엇입니까? -예를 들어, 나는 거래하지 않지만 지표를 이해하고 예측하는 법을 배우고 있습니다. 그리고 지표는 움직임이 어디로 갈 것인지 경고했습니다. 그리고 우리가 볼 수 있듯이 그들은 속이지 않았습니다. diman1982 2021.06.24 14:18 #815 그리고 Guras는 금에 대해 어떻게 생각합니까? 일찍 사? Mikhail Simakov 2021.06.25 16:53 #816 diman1982 : 그리고 Guras는 금에 대해 어떻게 생각합니까? 일찍 사? 팔아야 할 것 같아요 [삭제] 2021.06.25 19:37 #817 Vova Iretsky를 제외하고 Forex에서 돈을 벌 수 있다고 믿는 사람이 있습니까? [삭제] 2021.06.26 03:38 #818 SanAlex : 바닥을 느낀 것처럼 - 이제 상판을 준비할 수 있습니다. 첫 번째 시도 - 상위 이동 고점에 대해 이야기하기에는 아직 너무 이르다 - 예, 그리고 일간 차트 지표가 아래를 가리키고 있습니다. XAUUSD일일 1674.21 Serqey Nikitin 2021.06.26 08:28 #819 Mikhail Simakov : 팔아야 할 것 같아요 분석: 현재 상태는 하향 추세(모든 지표가 빨간색)...이지만 수평 섹션은 명확하게 볼 수 있습니다. 플랫... 플랫에서 추세는 언제든지 반전되거나 계속해서 하락할 수 있습니다. 최선의 선택은 아직 시장에 나와 있지 않습니다 ... 우리는 강력한 하향 움직임이나 모든 지표의 반전을 기다리고 있습니다 ... Mikhail Simakov 2021.08.05 12:52 #820 구입 1...757677787980818283848586878889...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
재미있는 그림 콘테스트인가요? :-)
개인적인 의견 - 1880년까지 수정. 진행 방법은 수정이 얼마나 정확하고 신속하게 이루어질 것인지에 달려 있습니다. 일반적으로 추세는 하향세입니다(상단의 일반적인 "무차별 대입").
허용 가능한 MM(그림에서 회색)을 벗어난 대상에 대해 죄송합니다.
수정 없이 즉시, 하지만 날 믿지마
바닥을 느낀 것처럼 - 이제 상판을 준비할 수 있습니다.
첫 번째 시도 - 상위 이동
햄스터 :-))) 공감합니다)))
햄스터에서 무엇입니까? -예를 들어, 나는 거래하지 않지만 지표를 이해하고 예측하는 법을 배우고 있습니다.
그리고 지표는 움직임이 어디로 갈 것인지 경고했습니다. 그리고 우리가 볼 수 있듯이 그들은 속이지 않았습니다.
그리고 Guras는 금에 대해 어떻게 생각합니까? 일찍 사?
바닥을 느낀 것처럼 - 이제 상판을 준비할 수 있습니다.
첫 번째 시도 - 상위 이동
고점에 대해 이야기하기에는 아직 너무 이르다 - 예, 그리고 일간 차트 지표가 아래를 가리키고 있습니다. XAUUSD일일 1674.21
팔아야 할 것 같아요
분석:
현재 상태는 하향 추세(모든 지표가 빨간색)...이지만 수평 섹션은 명확하게 볼 수 있습니다. 플랫...
플랫에서 추세는 언제든지 반전되거나 계속해서 하락할 수 있습니다.
최선의 선택은 아직 시장에 나와 있지 않습니다 ... 우리는 강력한 하향 움직임이나 모든 지표의 반전을 기다리고 있습니다 ...