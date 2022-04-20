골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 58

Сергей Криушин :
최근에는 저도 골드 무브의 팬이 되었습니다 ... 그리고 또한 그것이 매우 예측 가능한 것 같습니다 ... 짧은 것에도 - 지금까지 종종 재진입하지만 시간이 충분하고 반전은 꽤 눈에 띄는 ... 작은 손실 후 ... 가장 중요한 것은 , 내가 이해하는 것처럼 그와의 인내와 신경은 훨씬 적습니다 ...

대부분의 트레이더는 "CHUYKA"의 경로를 따르며... "이해"하는 쌍을 찾으려고 합니다. GUESSING이 다른 쌍보다 조금 더 자주 작동하는 쌍...

이것은 효율적인 방법이 아닙니다! 카지노 게임 같은데...

Trader가 시장에서 일하기로 결정했다면 이 프로세스에 대한 태도를 바꿔야 합니다...

 

항상 그렇듯이 금은 부자가되거나 죽습니다!

 
또는 Midas가되어 화장실조차도 황금색이됩니다 ... 가장 중요한 것은 올바른 금을 함유 한 정맥을 찾는 것입니다 ... 무게 킬로그램 당 더 많은 너겟 ...))

 
나를 위해, 이것은 다소 예측 가능한 결과를 가진 카지노입니다 ... 나는 자주 그리고 우연히 아주 강하게 ... 마치 악마가 그의 손을 움직이는 것처럼 ...

 
지옥이 아닙니다. 이것은 황금 송아지입니다.

 
글쎄, 네, 아니요, 이 송아지는 이미 뿌리를 파고 들었습니다 ... 그리고 그들이 그것을 몰고 가는 곳으로 가더라도 여전히 두려움을 따라잡습니다. 신은 금합니다... 일종의 최면 ...))))

 
S/L로 시작된 주)

 

13:00에 날카로운 저크 다운, 어떤 뉴스, 또는 무엇?

 
코로나 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다.

투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다.

 
예, 긴장된 선거 후, 월요일의 가을, 아무것도 아닌 것에 대한 긴장된 틱에 가깝습니다.

