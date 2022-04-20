골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 58 1...515253545556575859606162636465...100 새 코멘트 Serqey Nikitin 2020.11.04 01:54 #571 Сергей Криушин : 최근에는 저도 골드 무브의 팬이 되었습니다 ... 그리고 또한 그것이 매우 예측 가능한 것 같습니다 ... 짧은 것에도 - 지금까지 종종 재진입하지만 시간이 충분하고 반전은 꽤 눈에 띄는 ... 작은 손실 후 ... 가장 중요한 것은 , 내가 이해하는 것처럼 그와의 인내와 신경은 훨씬 적습니다 ... 대부분의 트레이더는 "CHUYKA"의 경로를 따르며... "이해"하는 쌍을 찾으려고 합니다. GUESSING이 다른 쌍보다 조금 더 자주 작동하는 쌍... 이것은 효율적인 방법이 아닙니다! 카지노 게임 같은데... Trader가 시장에서 일하기로 결정했다면 이 프로세스에 대한 태도를 바꿔야 합니다... Denis Sartakov 2020.11.04 02:31 #572 항상 그렇듯이 금은 부자가되거나 죽습니다! Сергей Криушин 2020.11.04 06:40 #573 Denis Sartakov : 항상 그렇듯이 금은 부자가되거나 죽습니다! 또는 Midas가되어 화장실조차도 황금색이됩니다 ... 가장 중요한 것은 올바른 금을 함유 한 정맥을 찾는 것입니다 ... 무게 킬로그램 당 더 많은 너겟 ...)) Сергей Криушин 2020.11.04 06:43 #574 Serqey Nikitin : 대부분의 트레이더는 "CHUYKA"의 경로를 따르며... "이해"하는 쌍을 찾으려고 합니다. GUESSING이 다른 쌍보다 조금 더 자주 작동하는 쌍... 이것은 효율적인 방법이 아닙니다! 카지노 게임 같은데... Trader가 시장에서 일하기로 결정했다면 이 프로세스에 대한 태도를 바꿔야 합니다... 나를 위해, 이것은 다소 예측 가능한 결과를 가진 카지노입니다 ... 나는 자주 그리고 우연히 아주 강하게 ... 마치 악마가 그의 손을 움직이는 것처럼 ... Uladzimir Izerski 2020.11.04 11:09 #575 Сергей Криушин : 나를 위해, 이것은 다소 예측 가능한 결과를 가진 카지노입니다 ... 나는 자주 그리고 우연히 아주 강하게 ... 마치 악마가 그의 손을 움직이는 것처럼 ... 지옥이 아닙니다. 이것은 황금 송아지입니다. Сергей Криушин 2020.11.09 08:02 #576 Uladzimir Izerski : 지옥이 아닙니다. 이것은 황금 송아지입니다. 글쎄, 네, 아니요, 이 송아지는 이미 뿌리를 파고 들었습니다 ... 그리고 그들이 그것을 몰고 가는 곳으로 가더라도 여전히 두려움을 따라잡습니다. 신은 금합니다... 일종의 최면 ...)))) Александр 2020.11.09 13:44 #577 S/L로 시작된 주) Denis Sartakov 2020.11.09 14:44 #578 13:00에 날카로운 저크 다운, 어떤 뉴스, 또는 무엇? denis.eremin 2020.11.09 14:45 #579 Denis Sartakov : 13:00에 날카로운 저크 다운, 어떤 뉴스, 또는 무엇? 코로나 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다. 투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다. Sergey Lazarenko 2020.11.09 18:13 #580 denis.eremin : 코로나바이러스 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다. 투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다. 예, 긴장된 선거 후, 월요일의 가을, 아무것도 아닌 것에 대한 긴장된 틱에 가깝습니다. 1...515253545556575859606162636465...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최근에는 저도 골드 무브의 팬이 되었습니다 ... 그리고 또한 그것이 매우 예측 가능한 것 같습니다 ... 짧은 것에도 - 지금까지 종종 재진입하지만 시간이 충분하고 반전은 꽤 눈에 띄는 ... 작은 손실 후 ... 가장 중요한 것은 , 내가 이해하는 것처럼 그와의 인내와 신경은 훨씬 적습니다 ...
대부분의 트레이더는 "CHUYKA"의 경로를 따르며... "이해"하는 쌍을 찾으려고 합니다. GUESSING이 다른 쌍보다 조금 더 자주 작동하는 쌍...
이것은 효율적인 방법이 아닙니다! 카지노 게임 같은데...
Trader가 시장에서 일하기로 결정했다면 이 프로세스에 대한 태도를 바꿔야 합니다...
항상 그렇듯이 금은 부자가되거나 죽습니다!
항상 그렇듯이 금은 부자가되거나 죽습니다!
또는 Midas가되어 화장실조차도 황금색이됩니다 ... 가장 중요한 것은 올바른 금을 함유 한 정맥을 찾는 것입니다 ... 무게 킬로그램 당 더 많은 너겟 ...))
대부분의 트레이더는 "CHUYKA"의 경로를 따르며... "이해"하는 쌍을 찾으려고 합니다. GUESSING이 다른 쌍보다 조금 더 자주 작동하는 쌍...
이것은 효율적인 방법이 아닙니다! 카지노 게임 같은데...
Trader가 시장에서 일하기로 결정했다면 이 프로세스에 대한 태도를 바꿔야 합니다...
나를 위해, 이것은 다소 예측 가능한 결과를 가진 카지노입니다 ... 나는 자주 그리고 우연히 아주 강하게 ... 마치 악마가 그의 손을 움직이는 것처럼 ...
나를 위해, 이것은 다소 예측 가능한 결과를 가진 카지노입니다 ... 나는 자주 그리고 우연히 아주 강하게 ... 마치 악마가 그의 손을 움직이는 것처럼 ...
지옥이 아닙니다. 이것은 황금 송아지입니다.
지옥이 아닙니다. 이것은 황금 송아지입니다.
글쎄, 네, 아니요, 이 송아지는 이미 뿌리를 파고 들었습니다 ... 그리고 그들이 그것을 몰고 가는 곳으로 가더라도 여전히 두려움을 따라잡습니다. 신은 금합니다... 일종의 최면 ...))))
13:00에 날카로운 저크 다운, 어떤 뉴스, 또는 무엇?
13:00에 날카로운 저크 다운, 어떤 뉴스, 또는 무엇?
코로나 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다.
투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다.
코로나바이러스 백신이 발표되었습니다. 테스트의 세 번째 단계(효율 90% 이상)를 성공적으로 통과했습니다.
투자자들은 모든 시장에서 돌파구를 마련합니다.
예, 긴장된 선거 후, 월요일의 가을, 아무것도 아닌 것에 대한 긴장된 틱에 가깝습니다.