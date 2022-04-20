골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 88

mixail789 mixajlof # :

XAUAUD 거래


금 선물의 경우에도 그 주 이후로 매수하고 있습니다. 목표물도 거의 같은 위치에 있기를 원합니다.

입구가 그렇게 아름답지는 않지만 - 조금 더 높습니다.
 

NEM 주식 거래 - 금광 회사


 
Yuriy Zaytsev # :

나는 또한 1794.00에서 선물과 xauusd에 대해 더 높아졌습니다.

 
mixail789 mixajlof # :

기초부터 흥미롭네요. 무슨 일이 생겨서 시그널이 있는 건가요? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

누군가가 무언가를 말했습니다 - 누군가가 세상에서 무언가를 했습니까?

prostotrader :

여기요!

1130에 금을 사야합니까?

[삭제]  

XAU\USD-H1 매수 진행 중이며, 이는 약 1810.00까지 반등할 것임을 의미합니다 --- 음, 1840.40을 목표로

XAUUSDH1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev # :

인플레이션이 오르기 전에

 

GDX-ETF 거래 이 펀드는 상품, 야금, 금광 및 은 부문에서 활동하는 회사의 주식에 투자합니다.


 

XAUGBP 거래


[삭제]  

XAU\USD-H4는 1820.00까지 반등할 가능성이 높습니다. 일찍 서둘러. - 1831.14는 당분간 가격을 유지하며, 가격이 내려가는 즉시 반등을 고려할 수 있습니다.

XAUUSDH4 1820.00

작은 추가 사항 - 이미 시장에 있는 사람은 상단을 유지해야 하며 시장에 진입할 생각인 사람은 1831.14 에 더 가깝게 매수해야 합니다. 작은 손실로 포지션을 뒤집는다면 어떨까요?

일반적으로 1831.14의 가격으로 춤이 시작되고 신경이 쓰이는 사람은 간단히 말해서 사기꾼입니다.

스크린샷 2022-02-10 103449

