골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 88 1...818283848586878889909192939495...100 새 코멘트 Yuriy Zaytsev 2022.02.07 20:53 #871 mixail789 mixajlof # : XAUAUD 거래 금 선물의 경우에도 그 주 이후로 매수하고 있습니다. 목표물도 거의 같은 위치에 있기를 원합니다. 입구가 그렇게 아름답지는 않지만 - 조금 더 높습니다. mixail789 mixajlof 2022.02.07 21:16 #872 NEM 주식 거래 - 금광 회사 mixail789 mixajlof 2022.02.07 21:24 #873 Yuriy Zaytsev # : 금 선물의 경우에도 그 주 이후로 매수하고 있습니다. 목표물도 거의 같은 위치에 있기를 원합니다. 입구가 그렇게 아름답지는 않지만 - 조금 더 높습니다. 나는 또한 1794.00에서 선물과 xauusd에 대해 더 높아졌습니다. Yuriy Zaytsev 2022.02.07 21:41 #874 mixail789 mixajlof # : 나는 또한 1794.00에서 선물과 xauusd에 대해 더 높아졌습니다. 기초부터 흥미롭네요. 무슨 일이 생겨서 시그널이 있는 건가요? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35 누군가가 무언가를 말했습니다 - 누군가가 세상에서 무언가를 했습니까? АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год 2022.02.07www.mql5.com С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год... Azim Shokirov 2022.02.07 22:20 #875 prostotrader : 여기요! 1130에 금을 사야합니까? [삭제] 2022.02.08 06:35 #876 XAU\USD-H1 매수 진행 중이며, 이는 약 1810.00까지 반등할 것임을 의미합니다 --- 음, 1840.40을 목표로 mixail789 mixajlof 2022.02.08 12:08 #877 Yuriy Zaytsev # : 기초부터 흥미롭네요. 무슨 일이 생겨서 시그널이 있는 건가요? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35 누군가가 무언가를 말했습니다 - 누군가가 세상에서 무언가를 했습니까? 인플레이션이 오르기 전에 mixail789 mixajlof 2022.02.08 21:44 #878 GDX-ETF 거래 이 펀드는 상품, 야금, 금광 및 은 부문에서 활동하는 회사의 주식에 투자합니다. mixail789 mixajlof 2022.02.09 17:56 #879 XAUGBP 거래 [삭제] 2022.02.10 08:13 #880 XAU\USD-H4는 1820.00까지 반등할 가능성이 높습니다. 일찍 서둘러. - 1831.14는 당분간 가격을 유지하며, 가격이 내려가는 즉시 반등을 고려할 수 있습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ 작은 추가 사항 - 이미 시장에 있는 사람은 상단을 유지해야 하며 시장에 진입할 생각인 사람은 1831.14 에 더 가깝게 매수해야 합니다. 작은 손실로 포지션을 뒤집는다면 어떨까요? 일반적으로 1831.14의 가격으로 춤이 시작되고 신경이 쓰이는 사람은 간단히 말해서 사기꾼입니다. 1...818283848586878889909192939495...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
XAUAUD 거래
금 선물의 경우에도 그 주 이후로 매수하고 있습니다. 목표물도 거의 같은 위치에 있기를 원합니다.입구가 그렇게 아름답지는 않지만 - 조금 더 높습니다.
NEM 주식 거래 - 금광 회사
금 선물의 경우에도 그 주 이후로 매수하고 있습니다. 목표물도 거의 같은 위치에 있기를 원합니다.입구가 그렇게 아름답지는 않지만 - 조금 더 높습니다.
나는 또한 1794.00에서 선물과 xauusd에 대해 더 높아졌습니다.
나는 또한 1794.00에서 선물과 xauusd에 대해 더 높아졌습니다.
기초부터 흥미롭네요. 무슨 일이 생겨서 시그널이 있는 건가요? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
누군가가 무언가를 말했습니다 - 누군가가 세상에서 무언가를 했습니까?
여기요!
1130에 금을 사야합니까?
XAU\USD-H1 매수 진행 중이며, 이는 약 1810.00까지 반등할 것임을 의미합니다 --- 음, 1840.40을 목표로
기초부터 흥미롭네요. 무슨 일이 생겨서 시그널이 있는 건가요? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
누군가가 무언가를 말했습니다 - 누군가가 세상에서 무언가를 했습니까?
인플레이션이 오르기 전에
GDX-ETF 거래 이 펀드는 상품, 야금, 금광 및 은 부문에서 활동하는 회사의 주식에 투자합니다.
XAUGBP 거래
XAU\USD-H4는 1820.00까지 반등할 가능성이 높습니다. 일찍 서둘러. - 1831.14는 당분간 가격을 유지하며, 가격이 내려가는 즉시 반등을 고려할 수 있습니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\
작은 추가 사항 - 이미 시장에 있는 사람은 상단을 유지해야 하며 시장에 진입할 생각인 사람은 1831.14 에 더 가깝게 매수해야 합니다. 작은 손실로 포지션을 뒤집는다면 어떨까요?
일반적으로 1831.14의 가격으로 춤이 시작되고 신경이 쓰이는 사람은 간단히 말해서 사기꾼입니다.