골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 47 1...404142434445464748495051525354...100 새 코멘트 Алексей Тарабанов 2020.09.23 18:24 #461 VVT : 당신의 방법에 따라 금은 어디로 튀나요? 가장 가까운 지원 수준은 1800이고 강한 지원 수준은 1720입니다. VVT 2020.09.23 20:55 #462 Алексей Тарабанов : 가장 가까운 지원 수준은 1800이고 강한 지원 수준은 1720입니다. 즉, 내일은 여전히 약간의 움직임과 반등이 있습니다. 우리는 볼 것입니다 Алексей Тарабанов 2020.09.23 22:01 #463 VVT : 즉, 내일은 여전히 약간의 움직임과 반등이 있습니다. 우리는 볼 것입니다 1800에 도달하면 우리는 추측하기 시작합니다. 사랑하고 사랑하지 않습니다. 1720년 이전에 우리는 그가 사랑하는지 아닌지를 결정합니다. Алексей Тарабанов 2020.09.23 22:06 #464 그리고 누가 그것이 내일이 될 것이라고 말했습니까? 대부분 그렇습니다. 그러나 반드시 그런 것은 아닙니다. Igor Bebeshin 2020.09.24 18:11 #465 다음은 두 가지 웨이브 시나리오에서 계산된 지원 영역에 접근하는 금입니다. 국부 저점을 웨이브 탑으로 업데이트 - (a) 미뉴에트 . 미뉴에트 파도 수준에서 Andrews 갈퀴의 하강 채널과 상급 파 레벨 Minute 의 Andrews 수정 갈퀴의 최종 신호 라인의 교차 영역. 주니어 웨이브 레벨 SubMinuette 의 Andrews 갈퀴의 끝 신호 라인. 그리고 이전 마이너 웨이브 레벨에서 오는 신호가 있습니다. 최종 신호 라인으로 반환된 가격: 일반적으로 판매를 마감하라는 신호가 많이 있습니다. 아직 매수 신호가 없습니다. 월요일까지 그 자신 - 거래에서, 판매는 묻혔습니다. [삭제] 2020.09.24 18:34 #466 Igor Bebeshin : 다음은 두 가지 웨이브 시나리오에서 계산된 지원 영역에 접근하는 금입니다. 웨이브 탑으로 로컬 저점 업데이트 - (a) 미뉴에트 . 미뉴에트 파도 수준에서 Andrews 갈퀴의 하강 채널과 상급 파 레벨 Minute 의 Andrews 수정 갈퀴의 최종 신호 라인의 교차 영역. 주니어 웨이브 레벨 SubMinuette 의 Andrews 갈퀴의 끝 신호 라인. 그리고 이전 마이너 웨이브 레벨에서 오는 신호도 있습니다. 최종 신호 라인으로 반환된 가격: 일반적으로 판매를 마감하라는 신호가 많이 있습니다. 아직 매수 신호가 없습니다. 월요일까지 그 자신 - 거래에서, 판매는 묻혔습니다. 그것이 수학이다!!! 그리고 어떻게 그런 사진에서 현기증이 나지 않을 수 있습니까? - 그리고 다시, 나는 부부가 어디로 이동할지 이해하지 못했다? -------------------------- 모든 수학이 이미 투자된 지표가 있습니다. 나는 움직임이 떨어지고 싶어하는 동안 본다 - 그러나 모든 것을 바꿀 수있는 수준은 매우 가깝습니다 (문자 P - 가격이 오르면 살 수 있습니다) 파일: XAUUSDM30.png 29 kb Iaroslav Chornyi 2020.09.24 18:41 #467 SanAlex : 수학이다!!! 그리고 어떻게 그런 사진에서 현기증이 나지 않을 수 있습니까? - 그리고 다시 부부가 어디로 이동할지 이해하지 못했습니까? 위 또는 아래로))) 또는 또는 krch)))) 모든 외환 분석가 와 마찬가지로 - 예측))) Алексей Тарабанов 2020.09.24 20:52 #468 Igor Bebeshin : 다음은 두 가지 웨이브 시나리오에서 계산된 지원 영역에 접근하는 금입니다. 국부 저점을 웨이브 탑으로 업데이트 - (a) 미뉴에트 . 미뉴에트 파도 수준에서 Andrews 갈퀴의 하강 채널과 상급 파 레벨 Minute 의 Andrews 수정 갈퀴의 최종 신호 라인의 교차 영역. 주니어 웨이브 레벨 SubMinuette 의 Andrews 갈퀴의 끝 신호 라인. 그리고 이전 마이너 웨이브 레벨에서 오는 신호도 있습니다. 최종 신호 라인으로 반환된 가격: 일반적으로 판매를 마감하라는 신호가 많이 있습니다. 아직 매수 신호가 없습니다. 월요일까지 그 자신 - 거래에서, 판매는 묻혔습니다. 명시적으로 표현된 패턴 3(심지어 4)이 인디언을 괴롭히지 않습니까? 지원이 있다는 데 동의하지만 가까운 장래에 분명히 중단될 것입니다. 1800년까지, 아마도 1720년까지. 당신은 어딘가에서 살 수 있습니다. Igor Bebeshin 2020.09.24 21:36 #469 Алексей Тарабанов : 명시적으로 표현된 패턴 3(심지어 4)이 인디언을 괴롭히지 않습니까? 지원이 있다는 데 동의하지만 가까운 장래에 분명히 중단될 것입니다. 1800년까지, 아마도 1720년까지. 당신은 어딘가에서 살 수 있습니다. 솔직히 3년 동안 패턴 작업을 하지 않고 테스트를 해봤는데 12년 동안은 거의 안 친해졌어요. 그들을 반대하는 것이 아니라 단지 그들이 필요하지 않을 뿐입니다. 대부분의 패턴은 이미 발생한 일을 수정합니다. 즉, 확인 신호일 뿐입니다. 그들은 미래의 가격이나 시간을 예측하지 않습니다. 나는 예측 표시 시스템에서 일하는 것을 선호합니다. 돌파에 관해서는 - 가능합니다! 그러나 나에게 신호는 판매를 중단하는 것입니다. 월요일에 계속된다는 신호가있을 것입니다 - 계속 판매 할 것입니다. 그렇지 않을 것입니다. 시장 밖에서 나는 운세에 종사하지 않습니다. Алексей Тарабанов 2020.09.24 21:39 #470 Igor Bebeshin : 솔직히 3년 동안 패턴 작업을 하지 않고 테스트를 해봤는데 12년 동안은 거의 안 친해졌어요. 그들을 반대하는 것이 아니라 단지 그들이 필요하지 않을 뿐입니다. 대부분의 패턴은 이미 발생한 일을 수정합니다. 즉, 확인 신호일 뿐입니다. 그들은 미래의 가격이나 시간을 예측하지 않습니다. 나는 예측 표시 시스템에서 일하는 것을 선호합니다. 돌파에 관해서는 - 가능합니다! 그러나 나에게 신호는 판매를 중단하는 것입니다. 월요일에 계속된다는 신호가있을 것입니다 - 계속 판매 할 것입니다. 그렇지 않을 것입니다. 시장 밖에서 나는 운세에 종사하지 않습니다. 현명하게 1...404142434445464748495051525354...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신의 방법에 따라 금은 어디로 튀나요?
가장 가까운 지원 수준은 1800이고 강한 지원 수준은 1720입니다.
가장 가까운 지원 수준은 1800이고 강한 지원 수준은 1720입니다.
즉, 내일은 여전히 약간의 움직임과 반등이 있습니다. 우리는 볼 것입니다
즉, 내일은 여전히 약간의 움직임과 반등이 있습니다. 우리는 볼 것입니다
1800에 도달하면 우리는 추측하기 시작합니다. 사랑하고 사랑하지 않습니다. 1720년 이전에 우리는 그가 사랑하는지 아닌지를 결정합니다.
다음은 두 가지 웨이브 시나리오에서 계산된 지원 영역에 접근하는 금입니다.
최종 신호 라인으로 반환된 가격:
일반적으로 판매를 마감하라는 신호가 많이 있습니다.
아직 매수 신호가 없습니다.
월요일까지 그 자신 - 거래에서, 판매는 묻혔습니다.
다음은 두 가지 웨이브 시나리오에서 계산된 지원 영역에 접근하는 금입니다.
최종 신호 라인으로 반환된 가격:
일반적으로 판매를 마감하라는 신호가 많이 있습니다.
아직 매수 신호가 없습니다.
월요일까지 그 자신 - 거래에서, 판매는 묻혔습니다.
그것이 수학이다!!! 그리고 어떻게 그런 사진에서 현기증이 나지 않을 수 있습니까? - 그리고 다시, 나는 부부가 어디로 이동할지 이해하지 못했다?
--------------------------
모든 수학이 이미 투자된 지표가 있습니다.
나는 움직임이 떨어지고 싶어하는 동안 본다 - 그러나 모든 것을 바꿀 수있는 수준은 매우 가깝습니다 (문자 P - 가격이 오르면 살 수 있습니다)
수학이다!!! 그리고 어떻게 그런 사진에서 현기증이 나지 않을 수 있습니까? - 그리고 다시 부부가 어디로 이동할지 이해하지 못했습니까?
위 또는 아래로))) 또는 또는 krch)))) 모든 외환 분석가 와 마찬가지로 - 예측)))
다음은 두 가지 웨이브 시나리오에서 계산된 지원 영역에 접근하는 금입니다.
최종 신호 라인으로 반환된 가격:
일반적으로 판매를 마감하라는 신호가 많이 있습니다.
아직 매수 신호가 없습니다.
월요일까지 그 자신 - 거래에서, 판매는 묻혔습니다.
명시적으로 표현된 패턴 3(심지어 4)이 인디언을 괴롭히지 않습니까? 지원이 있다는 데 동의하지만 가까운 장래에 분명히 중단될 것입니다. 1800년까지, 아마도 1720년까지. 당신은 어딘가에서 살 수 있습니다.
명시적으로 표현된 패턴 3(심지어 4)이 인디언을 괴롭히지 않습니까? 지원이 있다는 데 동의하지만 가까운 장래에 분명히 중단될 것입니다. 1800년까지, 아마도 1720년까지. 당신은 어딘가에서 살 수 있습니다.
솔직히 3년 동안 패턴 작업을 하지 않고 테스트를 해봤는데 12년 동안은 거의 안 친해졌어요.
그들을 반대하는 것이 아니라 단지 그들이 필요하지 않을 뿐입니다.
대부분의 패턴은 이미 발생한 일을 수정합니다. 즉, 확인 신호일 뿐입니다. 그들은 미래의 가격이나 시간을 예측하지 않습니다.
나는 예측 표시 시스템에서 일하는 것을 선호합니다.
돌파에 관해서는 - 가능합니다!
그러나 나에게 신호는 판매를 중단하는 것입니다.
월요일에 계속된다는 신호가있을 것입니다 - 계속 판매 할 것입니다. 그렇지 않을 것입니다. 시장 밖에서 나는 운세에 종사하지 않습니다.
솔직히 3년 동안 패턴 작업을 하지 않고 테스트를 해봤는데 12년 동안은 거의 안 친해졌어요.
그들을 반대하는 것이 아니라 단지 그들이 필요하지 않을 뿐입니다.
대부분의 패턴은 이미 발생한 일을 수정합니다. 즉, 확인 신호일 뿐입니다. 그들은 미래의 가격이나 시간을 예측하지 않습니다.
나는 예측 표시 시스템에서 일하는 것을 선호합니다.
돌파에 관해서는 - 가능합니다!
그러나 나에게 신호는 판매를 중단하는 것입니다.
월요일에 계속된다는 신호가있을 것입니다 - 계속 판매 할 것입니다. 그렇지 않을 것입니다. 시장 밖에서 나는 운세에 종사하지 않습니다.
현명하게