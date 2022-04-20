골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 21

prostotrader :

나는 스탑과 거래하지 않습니다.

가격이 1430을 돌파하면 어떻게 하시겠습니까?

 
Alexey Kozitsyn :

금을 거래하는 나의 방법으로 "만약"은 일어나지 않았습니다.

 

일일 수준에서 반등:


 

일일 수준의 분석:


 
그리고 난 금요일부터 반바지를 입고 있어
 
Mikhail Simakov :
나도 )))


 
Александр :

당신은 무엇에 의해 인도됩니까?
 
Mikhail Simakov :
분명히 그것이 귀금속이고 아무도 그것을 필요로하지 않는다는 사실입니다. 사실, 이것은 중세에 끊임없는 전쟁이 있었고, 그 당시 사람들이 죽임을 당했고 오늘날까지 하는 열화되지 않는 제품입니다. 그것은 계산상의 화폐 단위입니다. 투기 목적으로 금을 판매하는 것은 단기적으로만 작은 이익과 하락 시 빠른 환매가 가능합니다. 지금은 과소평가되고 있습니다.

글쎄요, 가사가 아니라 클릭 유도문안입니다.

 
Mikhail Simakov :
좋은 아침. 나는 나만의 전략을 세우고 있다. 저녁에는 더 자세히 설명하겠습니다. 실행 해야 합니다. 좋은 하루 되세요.

 
Vitaly Muzichenko :

금이 저평가된다면 플래티넘은 어떻습니까? 일반적으로 항상 금보다 가치가 높았으며 지금은 3배 저렴합니다.

