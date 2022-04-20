골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 21 1...141516171819202122232425262728...100 새 코멘트 [삭제] 2020.03.18 09:21 #201 prostotrader : 나는 스탑과 거래하지 않습니다. 가격이 1430을 돌파하면 어떻게 하시겠습니까? prostotrader 2020.03.18 20:19 #202 Alexey Kozitsyn : 가격이 1430을 돌파한다면 어떻게 하시겠습니까? 금을 거래하는 나의 방법으로 "만약"은 일어나지 않았습니다. Александр 2020.03.21 20:17 #203 일일 수준에서 반등: Александр 2020.03.21 20:21 #204 일일 수준의 분석: Mikhail Simakov 2020.03.22 14:58 #205 그리고 난 금요일부터 반바지를 입고 있어 Александр 2020.03.22 15:29 #206 Mikhail Simakov : 그리고 난 금요일부터 반바지를 입고 있어 나도 ))) Mikhail Simakov 2020.03.22 17:50 #207 Александр : 나도 ))) 당신은 무엇에 의해 인도됩니까? Vitaly Muzichenko 2020.03.22 18:46 #208 Mikhail Simakov : 당신은 무엇에 의해 인도됩니까? 분명히 그것이 귀금속이고 아무도 그것을 필요로하지 않는다는 사실입니다. 사실, 이것은 중세에 끊임없는 전쟁이 있었고, 그 당시 사람들이 죽임을 당했고 오늘날까지 하는 열화되지 않는 제품입니다. 그것은 계산상의 화폐 단위입니다. 투기 목적으로 금을 판매하는 것은 단기적으로만 작은 이익과 하락 시 빠른 환매가 가능합니다. 지금은 과소평가되고 있습니다. 글쎄요, 가사가 아니라 클릭 유도문안입니다. Александр 2020.03.23 05:50 #209 Mikhail Simakov : 당신은 무엇에 의해 인도됩니까? 좋은 아침. 나는 나만의 전략을 세우고 있다. 저녁에는 더 자세히 설명하겠습니다. 실행 해야 합니다. 좋은 하루 되세요. Mikhail Simakov 2020.03.23 11:38 #210 Vitaly Muzichenko : 분명히 그것이 귀금속이고 아무도 그것을 필요로하지 않는다는 사실입니다. 사실, 이것은 중세에 끊임없는 전쟁이 있었고, 그 당시 사람들이 죽임을 당했고 오늘날까지 하는 열화되지 않는 제품입니다. 그것은 계산상의 화폐 단위입니다. 투기 목적으로 금을 판매하는 것은 단기적으로만 작은 이익과 하락 시 빠른 환매가 가능합니다. 지금은 과소평가되고 있습니다. 글쎄요, 가사가 아니라 클릭 유도문안입니다. 금이 저평가된다면 플래티넘은 어떻습니까? 일반적으로 항상 금보다 가치가 높았으며 지금은 3배 저렴합니다. 1...141516171819202122232425262728...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 스탑과 거래하지 않습니다.
가격이 1430을 돌파하면 어떻게 하시겠습니까?
가격이 1430을 돌파한다면 어떻게 하시겠습니까?
금을 거래하는 나의 방법으로 "만약"은 일어나지 않았습니다.
일일 수준에서 반등:
일일 수준의 분석:
그리고 난 금요일부터 반바지를 입고 있어
나도 )))
당신은 무엇에 의해 인도됩니까?
분명히 그것이 귀금속이고 아무도 그것을 필요로하지 않는다는 사실입니다. 사실, 이것은 중세에 끊임없는 전쟁이 있었고, 그 당시 사람들이 죽임을 당했고 오늘날까지 하는 열화되지 않는 제품입니다. 그것은 계산상의 화폐 단위입니다. 투기 목적으로 금을 판매하는 것은 단기적으로만 작은 이익과 하락 시 빠른 환매가 가능합니다. 지금은 과소평가되고 있습니다.
글쎄요, 가사가 아니라 클릭 유도문안입니다.
좋은 아침. 나는 나만의 전략을 세우고 있다. 저녁에는 더 자세히 설명하겠습니다. 실행 해야 합니다. 좋은 하루 되세요.
금이 저평가된다면 플래티넘은 어떻습니까? 일반적으로 항상 금보다 가치가 높았으며 지금은 3배 저렴합니다.