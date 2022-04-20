골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 93 1...8687888990919293949596979899100 새 코멘트 Yuriy Zaytsev 2022.03.22 10:25 #921 오늘은 충분합니다. 가장 중요한 것은 제 시간에 멈추는 것입니다. 아마도 오늘 더 내려가기 어려울 것입니다. Serqey Nikitin 2022.03.22 10:58 #922 Yuriy Zaytsev # : GOLD에 따르면 내가 알기로는 THXNICAL 확인이 없습니다. 맞나요? 그리고 뉴스 또는 일부 이벤트 - 아니요? 모든 뉴스 또는 이벤트는 우선 PRICE에 의무적으로 반영됩니다... 가격에는 모든 것이 포함됩니다! Yuriy Zaytsev 2022.03.22 12:03 #923 Serqey Nikitin # : 모든 뉴스 또는 이벤트는 우선 PRICE에 의무적으로 반영됩니다... 가격에는 모든 것이 포함됩니다! 맞아요 여기 있습니다 - 1950 Serqey Nikitin 2022.03.22 12:19 #924 Yuriy Zaytsev # : 맞아요 여기 있습니다 - 1950 그래서 무엇을?... 항상 추측 합니까 아니면 큰 휴일에만 추측합니까? ... SPORTLOTO를 플레이해야 할까요?... 어드바이저는 1945년이나 1955년에 포지션을 닫든 상관하지 않습니다... 가장 중요한 것은 이익이 있다는 것입니다! Yuriy Zaytsev 2022.03.22 13:05 #925 Serqey Nikitin # : 그래서 무엇을?... 항상 추측 합니까 아니면 큰 휴일에만 추측합니까? ... SPORTLOTO를 플레이해야 할까요?... 어드바이저는 1945년이나 1955년에 포지션을 닫든 상관하지 않습니다... 가장 중요한 것은 이익이 있다는 것입니다! 그리고 당신의 고문은 1955년에 문을 닫거나 1945년을 기다립니다. 그는 우주에서 직접적인 지식을 얻습니까? :) 아니면 그는 로또 스포츠에서 훈련을 받았습니까? 추신 아니오, 추측하는 것이 아닙니다 . 레벨을 읽고 볼륨을 보는 것뿐입니다. Serqey Nikitin 2022.03.22 13:18 #926 Yuriy Zaytsev # : 그리고 당신의 고문은 1955년에 문을 닫거나 1945년을 기다립니다. 그는 우주에서 직접적인 지식을 얻습니까? :) 아니면 그는 로또 스포츠에서 훈련을 받았습니까? 추신 아니오, 추측하지 않습니다. 저는 레벨을 읽었을 뿐입니다. :) 그리고 볼륨을 봅니다. 이제 이해가된다! 레벨을 그렸나요... 그건 그렇고, "우주에서" 가져 오나요?... 아니면 꿈에서 꿈을 꾸었나요?... 아니요, 아마도 sportsloto에서처럼 추측됩니까? ... 오 글쎄... 난 항상 미래를 보는 영매를 부러워했어... Yuriy Zaytsev 2022.03.22 13:26 #927 Serqey Nikitin # : 이제 이해가된다! 레벨을 그렸나요... 그건 그렇고, "우주에서" 가져오나요?... 아니면 꿈에서 꿈을 꾸었나요?... 아니, 아마도 sportsloto에서 어떻게 추측했습니까? ... 오 글쎄... 난 항상 미래를 보는 영매를 부러워했어 ... 아, 그 이유 입니다! 이것은 많은 것을 설명합니다. 동료 친구를 부러워하지 마십시오. 아니면 아침 10시에 정확한 수치를 알려준 것이 어찌나 마음이 아팠습니까? 하지만 아직 18시 45분이 아니고 가격이 1945년에 이르면 망할 것입니다 :)))) 당신은 테이블에 당신의 얼굴로 나를 더럽힐 이유가 있을 것입니다. Serqey Nikitin 2022.03.22 13:31 #928 Yuriy Zaytsev # : 아, 그 이유 입니다! 이것은 많은 것을 설명합니다. 동료 친구를 부러워하지 마십시오. 아니면 아침 10시에 정확한 수치를 알려준 것이 어찌나 마음이 아팠습니까? 하지만 아직 18시 45분이 아니고 가격이 1945년에 이르면 망할 것입니다 :)))) 당신은 테이블에 당신의 얼굴로 나를 더럽힐 이유가 있을 것입니다. 당신은 나를 이해하지 못했다! 고문만이 나를 위해 일합니다. 아시다시피 초감각적 인식이 없습니다. 단 1g도 아닙니다 ... 그러나 모든 것이 나에게 어울립니다! 질투는 어떻습니까? 이것은 마법사와 마법사에 대한 어린 시절의 꿈입니다 ... 글쎄, 나는 적어도 하나의 단점이 있어야합니까? ... 상상력이 발달했지만 이것은 아마도 미덕 일 것입니다 ... Yuriy Zaytsev 2022.03.22 13:36 #929 Serqey Nikitin # : 당신은 나를 이해하지 못했습니다! 고문만이 나를 위해 일합니다. 아시다시피 초감각적 인식이 없습니다. 단 1g도 아닙니다 ... 그러나 모든 것이 나에게 맞습니다! 질투는 어떻습니까? 이것은 마법사와 마법사에 대한 어린 시절의 꿈입니다 ... 글쎄, 나는 적어도 하나의 단점 이 있어야합니까? ... 상상력이 발달했지만 이것은 아마도 미덕 일 것입니다 ... 와우, 당신은 모든 인류의 꿈입니다! 단 하나의 결함 - 동시에 절대적으로 중요하지 않습니다. Serqey Nikitin 2022.03.22 13:37 #930 Yuriy Zaytsev # : 와우, 당신은 모든 인류의 꿈입니다! 단 하나의 결함 글쎄 ... 네 ... 그런 것이 있습니다 ... 1...8687888990919293949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오늘은 충분합니다. 가장 중요한 것은 제 시간에 멈추는 것입니다. 아마도 오늘 더 내려가기 어려울 것입니다.
GOLD에 따르면 내가 알기로는 THXNICAL 확인이 없습니다. 맞나요?
그리고 뉴스 또는 일부 이벤트 - 아니요?
모든 뉴스 또는 이벤트는 우선 PRICE에 의무적으로 반영됩니다...
가격에는 모든 것이 포함됩니다!
맞아요
여기 있습니다 - 1950
그래서 무엇을?... 항상 추측 합니까 아니면 큰 휴일에만 추측합니까? ...
SPORTLOTO를 플레이해야 할까요?...
어드바이저는 1945년이나 1955년에 포지션을 닫든 상관하지 않습니다... 가장 중요한 것은 이익이 있다는 것입니다!
그리고 당신의 고문은 1955년에 문을 닫거나 1945년을 기다립니다.
그는 우주에서 직접적인 지식을 얻습니까? :) 아니면 그는 로또 스포츠에서 훈련을 받았습니까?
추신
아니오, 추측하는 것이 아닙니다 . 레벨을 읽고 볼륨을 보는 것뿐입니다.
이제 이해가된다!
레벨을 그렸나요... 그건 그렇고, "우주에서" 가져 오나요?... 아니면 꿈에서 꿈을 꾸었나요?...
아니요, 아마도 sportsloto에서처럼 추측됩니까? ...
오 글쎄... 난 항상 미래를 보는 영매를 부러워했어...
아, 그 이유 입니다! 이것은 많은 것을 설명합니다. 동료 친구를 부러워하지 마십시오.
아니면 아침 10시에 정확한 수치를 알려준 것이 어찌나 마음이 아팠습니까?
하지만 아직 18시 45분이 아니고 가격이 1945년에 이르면 망할 것입니다 :)))) 당신은 테이블에 당신의 얼굴로 나를 더럽힐 이유가 있을 것입니다.
당신은 나를 이해하지 못했다! 고문만이 나를 위해 일합니다. 아시다시피 초감각적 인식이 없습니다. 단 1g도 아닙니다 ...
그러나 모든 것이 나에게 어울립니다!
질투는 어떻습니까? 이것은 마법사와 마법사에 대한 어린 시절의 꿈입니다 ... 글쎄, 나는 적어도 하나의 단점이 있어야합니까? ...
상상력이 발달했지만 이것은 아마도 미덕 일 것입니다 ...
와우, 당신은 모든 인류의 꿈입니다!
단 하나의 결함 - 동시에 절대적으로 중요하지 않습니다.
