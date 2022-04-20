골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 84 1...777879808182838485868788899091...100 새 코멘트 mixail789 mixajlof 2021.12.18 00:56 #831 분기별 금 수요 및 공급 통계. Serqey Nikitin 2021.12.18 12:03 #832 금 분석: 무슨 말을 해야 할까요?... 추세가 상승하고 있습니다 - 모든 지표가 검은색으로 표시되어 있습니다... 이는 거래를 계획적으로만 계획한다는 것을 의미합니다... 그러나 이것은 시장 추적을 취소하지 않습니다. 아무도 아직 불가항력을 취소하지 않았습니다... [삭제] 2021.12.18 12:04 #833 Serqey Nikitin # : 금 분석: 무슨 말을 해야 할까요?... 추세가 상승하고 있습니다 - 모든 지표가 검은색으로 표시되어 있습니다... 이는 거래를 계획적으로만 계획한다는 것을 의미합니다... 그러나 이것은 시장 추적을 취소하지 않습니다. 아무도 아직 불가항력을 취소하지 않았습니다... 멘토의 기술적 분석이 확실합니까? 모든 지표가 상승했으므로 매수합니다. 시원한 Serqey Nikitin 2021.12.18 12:09 #834 Vladimir Baskakov # : 멘토의 기술적 분석이 확실합니까? 모든 지표가 상승했으므로 매수합니다. 시원한 머리가 작동하는 사람은 현재 상황에서 필요한 것이 무엇인지 알아낼 것입니다 ... 그리고 예, 아주 멋져요!!! mixail789 mixajlof 2021.12.18 17:04 #835 에 금 시장 새로운 급증 이있다 낙관적인 감정. 이번 주에 16명의 월스트리트 애널리스트가 금 연구에 참여했습니다. 참가자 중 11명(69%)은 금 가격이 다음 주에 오를 것을 요구했다. 동시에 2명의 애널리스트(13%)는 단기적으로 금에 대해 약세를 보였고 3명의 애널리스트(19%)는 가격 중립을 유지했습니다. mixail789 mixajlof 2021.12.20 21:11 #836 금에 대한 나의 생각 Maxim Kuznetsov 2021.12.20 21:19 #837 Vladimir Baskakov # : 멘토의 기술적 분석이 확실합니까? 모든 지표가 상승했으므로 매수합니다. 시원한 이제 당신은 근본적으로 잘못되었습니다 이제 지표만 보여주고 있습니다. 그리고 우리는 제출에서 결과를 가져옵니다. pofik on buy/sell 입니다. PS/ 포럼에 오르기에는 너무 게으르다 - 음, 결국 "추종자"는 이미 모든 것이 다시 그려지는 것으로 나타났습니다... 그런 가증스러운 것입니다. 첫 번째 스크린샷이 아니라 모든 것이 진행됩니다. [삭제] 2021.12.20 21:25 #838 Maxim Kuznetsov # : 이제 당신은 근본적으로 잘못되었습니다 이제 지표만 보여주고 있습니다. 그리고 우리는 제출에서 결과를 가져옵니다. pofik on buy/sell 입니다. PS/ 포럼에 오르기에는 너무 게으르다 - 음, 결국 "추종자"는 이미 모든 것이 다시 그려지는 것으로 나타났습니다... 그런 가증스러운 것입니다. 첫 번째 스크린샷이 아니라 모든 것이 진행됩니다. 기본 코드에 어드바이저가 있고, iMACD 4개의 타임프레임 거기에 모든 것이 잘되어 있고 실제로는 그렇지 않습니다. Andrei Trukhanovich 2021.12.20 21:30 #839 Vladimir Baskakov # : 신호는 어디에 있습니까? MACD가 거짓말을 했습니까? [삭제] 2021.12.20 21:32 #840 Andrei Trukhanovich # : 신호는 어디에 있습니까? MACD가 거짓말을 했습니까? 한자리에 형님 구독료 모으셨나요? 1...777879808182838485868788899091...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분기별 금 수요 및 공급 통계.
금 분석:
무슨 말을 해야 할까요?... 추세가 상승하고 있습니다 - 모든 지표가 검은색으로 표시되어 있습니다... 이는 거래를 계획적으로만 계획한다는 것을 의미합니다...
그러나 이것은 시장 추적을 취소하지 않습니다. 아무도 아직 불가항력을 취소하지 않았습니다...
금 분석:
무슨 말을 해야 할까요?... 추세가 상승하고 있습니다 - 모든 지표가 검은색으로 표시되어 있습니다... 이는 거래를 계획적으로만 계획한다는 것을 의미합니다...
그러나 이것은 시장 추적을 취소하지 않습니다. 아무도 아직 불가항력을 취소하지 않았습니다...
멘토의 기술적 분석이 확실합니까? 모든 지표가 상승했으므로 매수합니다. 시원한
머리가 작동하는 사람은 현재 상황에서 필요한 것이 무엇인지 알아낼 것입니다 ...
그리고 예, 아주 멋져요!!!
에 금 시장 새로운 급증 이있다 낙관적인 감정.
이번 주에 16명의 월스트리트 애널리스트가 금 연구에 참여했습니다. 참가자 중 11명(69%)은 금 가격이 다음 주에 오를 것을 요구했다. 동시에 2명의 애널리스트(13%)는 단기적으로 금에 대해 약세를 보였고 3명의 애널리스트(19%)는 가격 중립을 유지했습니다.
금에 대한 나의 생각
멘토의 기술적 분석이 확실합니까? 모든 지표가 상승했으므로 매수합니다. 시원한
이제 당신은 근본적으로 잘못되었습니다
이제 지표만 보여주고 있습니다. 그리고 우리는 제출에서 결과를 가져옵니다. pofik on buy/sell 입니다.
PS/ 포럼에 오르기에는 너무 게으르다 - 음, 결국 "추종자"는 이미 모든 것이 다시 그려지는 것으로 나타났습니다... 그런 가증스러운 것입니다. 첫 번째 스크린샷이 아니라 모든 것이 진행됩니다.
이제 당신은 근본적으로 잘못되었습니다
이제 지표만 보여주고 있습니다. 그리고 우리는 제출에서 결과를 가져옵니다. pofik on buy/sell 입니다.
PS/ 포럼에 오르기에는 너무 게으르다 - 음, 결국 "추종자"는 이미 모든 것이 다시 그려지는 것으로 나타났습니다... 그런 가증스러운 것입니다. 첫 번째 스크린샷이 아니라 모든 것이 진행됩니다.
iMACD 4개의 타임프레임
거기에 모든 것이 잘되어 있고 실제로는 그렇지 않습니다.
신호는 어디에 있습니까? MACD가 거짓말을 했습니까?