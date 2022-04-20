골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 7 1234567891011121314...100 새 코멘트 prostotrader 2017.07.17 12:51 #61 세르게이 찰리셰프 : 금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다. 루블의 금 비용: 사실 금 가격은 달러 인덱스와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이제 달러 인덱스는 95.17로 지난번 매우 낮은 값입니다. 지수가 성장하고 금이 성장하는 일이 발생합니다. 이는 성장 가능성이 있음을 나타냅니다. 그러나 지수가 높아지는 즉시 금은 급격히 하락하기 시작합니다(차익실현 및 현금화) 추가됨 다음은 금에 대한 흥미로운 기사입니다. http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi Vasiliy Sokolov 2017.07.17 14:52 #62 단순 상인 : 사실 금 가격은 달러 인덱스와 밀접하게 연관되어 있습니다. ... 이것을 수학적으로 정당화할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 상관 관계의 수준에서? prostotrader 2017.07.17 15:02 #63 바실리 소콜로프 : 이것을 수학적으로 정당화할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 상관 관계의 수준에서? Vasily, 당신이 이것을 설명해야한다는 것이 이상합니다 ... http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/ 추가됨 금의 가치는 달러로 표시되므로 저렴한 달러 - 비싼 금, 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. Как и от чего зависят цены на золото Викентий Липскеровgolden-inform.ru Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? Попробуем в этом немного... Vasiliy Sokolov 2017.07.17 15:19 #64 단순 상인 : Vasily, 당신이 이것을 설명해야한다는 것이 이상합니다 ... http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/ 추가됨 금의 가치는 달러로 표시되므로 저렴한 달러 - 비싼 금, 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 당신은 우리의 "캡틴 옵비어스"입니다! 그리고 내가 금 가격이 태양 활동의 주기에 달려 있고 은이 달의 위상에 달려 있다고 울타리에 쓴다면 당신은 그것을 믿으시겠습니까? 물론 통화, 비트코인, 지수 등을 포함한 다른 상품과 마찬가지로 금 가격은 달러로 표시됩니다. 그리고 물론 금은 악명 높은 달러 지수를 포함하여 세계의 다른 모든 정신 및 비 정신 도구와 상관 관계가 있습니다. 그러나 이 상관관계는 매우 약하고 구체적입니다. 따라서 금값은 달러 인덱스에 직접적으로 의존한다고 해도 과언이 아니다. prostotrader 2017.07.17 15:25 #65 바실리 소콜로프 : 당신은 우리의 "캡틴 옵비어스"입니다! 그리고 내가 금 가격이 태양 활동의 주기에 달려 있고 은이 달의 위상에 달려 있다고 울타리에 쓴다면 당신은 그것을 믿으시겠습니까? 물론 통화, 비트코인, 지수 등을 포함한 다른 상품과 마찬가지로 금 가격은 달러로 표시됩니다. 그리고 물론 금은 악명 높은 달러 지수를 포함하여 세계의 다른 모든 정신 및 비 정신 도구와 상관 관계가 있습니다. 그러나 이 상관관계는 매우 약하고 구체적입니다. 따라서 금값은 달러 인덱스에 직접적으로 의존한다고 해도 과언이 아니다. 좋은 말이지만 왜? 그렇지 않다는 주장이 어디에 있습니까? Vasiliy Sokolov 2017.07.17 15:54 #66 첫 번째 근사치: > lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F) > summary(lmd) Call: lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F) Residuals: Min 1 Q Median 3 Q Max - 0.047555 - 0.019711 - 0.002173 0.019627 0.047391 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.8181715 0.0249617 32.78 < 2 e- 16 *** tbl$GOLD.F 0.0002259 0.0000200 11.29 < 2 e- 16 *** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.2856 , Adjusted R-squared: 0.2834 F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF, p-value: < 2.2 e- 16 p-값이 낮고 의존성이 있지만 약합니다. 위의 테스트는 금이 달러에 직접적으로 의존한다는 것을 증명하지는 않지만, 시장에 있는 모든 상품은 어느 정도 상관관계가 있다는 것은 명백합니다. prostotrader 2017.07.17 16:10 #67 바실리 소콜로프 : 첫 번째 근사치: p-값이 낮고 의존성이 있으나 약하다. 위의 테스트는 금이 달러에 직접적으로 의존한다는 것을 증명하지는 않지만, 시장에 있는 모든 상품은 어느 정도 상관관계가 있다는 것은 명백합니다. 시원한! 같은 정신으로 계속! 그리고 다음 데이터를 사용할 것입니다. Mikhail Simakov 2017.07.18 02:17 #68 바실리 소콜로프 : 첫 번째 근사치: p-값이 낮고 의존성이 있지만 약합니다. 위의 테스트는 금이 달러에 직접적으로 의존한다는 것을 증명하지는 않지만, 시장에 있는 모든 상품은 어느 정도 상관관계가 있다는 것은 명백합니다. Vasily, 당신의 우상은 금과 달러 지수의 관계에 대해 썼습니다 - Larry Williams Vasiliy Sokolov 2017.07.18 12:30 #69 마이클 시마코프 : Vasily, 당신의 우상은 금과 달러 지수의 관계에 대해 썼습니다 - Larry Williams 난 아이돌이 없어. 그러나 나는 Larry를 상인으로 존경합니다. 그리고 그는 열정적인 Mikhail이 하는 것보다 더 의미 있고 기술적인 수준에서 이러한 의존성에 대해 썼습니다. 나는 달러 인덱스에 대한 금의 의존성을 부정하지는 않지만 Misha가 보여주는 것은 서로 겹쳐진 두 개의 다른 차트입니다. prostotrader 2017.07.18 12:53 #70 Vasily, 하나와 다른 하나의 종속성을 결정하는 방법은 무엇입니까? 그것이 모두가 하는 일입니다. 그들은 한 그래프를 다른 그래프에 부과합니다. 그렇게 느끼셨다면 제발... 1234567891011121314...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금이 떨어지는 이유는 명확하지 않지만 다음 그림을 얻습니다.
루블의 금 비용:
사실 금 가격은 달러 인덱스와 밀접하게 연관되어 있습니다.
이제 달러 인덱스는 95.17로 지난번 매우 낮은 값입니다.
지수가 성장하고 금이 성장하는 일이 발생합니다. 이는 성장 가능성이 있음을 나타냅니다. 그러나
지수가 높아지는 즉시 금은 급격히 하락하기 시작합니다(차익실현 및 현금화)
다음은 금에 대한 흥미로운 기사입니다.
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
사실 금 가격은 달러 인덱스와 밀접하게 연관되어 있습니다.
이것을 수학적으로 정당화할 수 있습니까? 글쎄, 적어도 상관 관계의 수준에서?
Vasily, 당신이 이것을 설명해야한다는 것이 이상합니다 ...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
금의 가치는 달러로 표시되므로
저렴한 달러 - 비싼 금, 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
당신은 우리의 "캡틴 옵비어스"입니다!
그리고 내가 금 가격이 태양 활동의 주기에 달려 있고 은이 달의 위상에 달려 있다고 울타리에 쓴다면 당신은 그것을 믿으시겠습니까?
물론 통화, 비트코인, 지수 등을 포함한 다른 상품과 마찬가지로 금 가격은 달러로 표시됩니다. 그리고 물론 금은 악명 높은 달러 지수를 포함하여 세계의 다른 모든 정신 및 비 정신 도구와 상관 관계가 있습니다. 그러나 이 상관관계는 매우 약하고 구체적입니다. 따라서 금값은 달러 인덱스에 직접적으로 의존한다고 해도 과언이 아니다.
좋은 말이지만 왜?
그렇지 않다는 주장이 어디에 있습니까?
첫 번째 근사치:
p-값이 낮고 의존성이 있지만 약합니다.
위의 테스트는 금이 달러에 직접적으로 의존한다는 것을 증명하지는 않지만, 시장에 있는 모든 상품은 어느 정도 상관관계가 있다는 것은 명백합니다.
시원한!
같은 정신으로 계속!
그리고 다음 데이터를 사용할 것입니다.
Vasily, 당신의 우상은 금과 달러 지수의 관계에 대해 썼습니다 - Larry Williams
Vasily, 하나와 다른 하나의 종속성을 결정하는 방법은 무엇입니까?
그것이 모두가 하는 일입니다. 그들은 한 그래프를 다른 그래프에 부과합니다.
그렇게 느끼셨다면 제발...