골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 76

새 코멘트
 
SanAlex :

오늘 가을 - 반전이있는 지점이 있습니다.

- 노란색 수평선에서 - 반전이 위쪽을 가리킵니다.

어쩐지 설득력이 없다...

여기 가격이 첫 번째 "노란선"에 접근했습니다 - 열렸습니다!!!... 그리고 가격은 두 번째 "노란선"으로 갔습니다...

그리고 어떻게 할까요?...

그리고 누가 "노란색 선"이 오른쪽 지점에 그려져 있다고 말했습니까? ... 이것이 모두 FOLK CREATIVITY : 나는하고 싶었습니다-이 예쁜 점을 통해 선을 그렸습니다 ... 글쎄, 나는이 점이 정말 좋아 ... ! 하지만 안전하게 플레이하고 선을 몇 개 더 그리는 것이 좋습니다. 아무도 화나게 하지 않기 위해서입니다!!!... 이제 완전히 아름답습니다!

[삭제]  
Serqey Nikitin :

어쩐지 설득력이 없다...

여기 가격이 첫 번째 "노란선"에 접근했습니다 - 열렸습니다!!!... 그리고 가격은 두 번째 "노란선"으로 갔습니다...

그리고 어떻게 할까요?...

그리고 누가 "노란색 선"이 오른쪽 지점에 그려져 있다고 말했습니까? ... 이것이 모두 FOLK CREATIVITY : 나는하고 싶었습니다-이 예쁜 점을 통해 선을 그렸습니다 ... 글쎄, 나는이 점이 정말 좋아 ... ! 하지만 안전하게 플레이하고 선을 몇 개 더 그리는 것이 좋습니다. 아무도 화나게 하지 않기 위해서입니다!!!... 이제 완전히 아름답습니다!

노란색 선은 주문 보류 중 입니다. 가격이 매수에 닿을 것입니다. 표시기의 레벨이 있기 때문에 거기에 설치했습니다.

\\\\\\\\\\\\

이미 돌고 있음을 알 수 있습니다. 일반적으로 회색 선에서 돌아서 반대쪽 회색 선으로 돌아갑니다.

XAUUSDH2 2

 
SanAlex :

노란색 선은 주문 보류 중 입니다. 가격이 매수에 닿을 것입니다. 표시기의 레벨이 있기 때문에 거기에 설치했습니다.

상인의 모든 행동은 정당해야 하며 한도에서 취해지지 않아야 합니다...

100년 전 거래를 상상해 보세요. 스탑이 없고 주문이 보류 중입니다... 어떻게 하시겠습니까?...

이 모든 인공적인 종소리와 휘파람은 수익성 있는 거래의 외관을 제공합니다! 사실, 그들은 Trader를 혼란스럽게 만들고 그가 올바른 결정을 내리도록 허용하지 않습니다!

당신의 계획에 따르면 세 가지 주문이 모두 열릴 수 있으며 가격은 천천히 계속 내려갈 것입니다...

[삭제]  
Serqey Nikitin :

상인의 모든 행동은 정당해야 하며 한도에서 취해지지 않아야 합니다...

100년 전 거래를 상상해 보세요. 스탑이 없고 주문이 보류 중입니다... 어떻게 하시겠습니까?...

이 모든 인공적인 종소리와 휘파람은 수익성 있는 거래의 외관을 제공합니다! 사실, 그들은 Trader를 혼란스럽게 만들고 그가 올바른 결정을 내리도록 허용하지 않습니다!

당신의 계획에 따르면 세 가지 주문이 모두 열릴 수 있으며 가격은 천천히 계속 내려갈 것입니다...

모든 것이 가능합니다 - 외환은 예측할 수 없고 매우 위험합니다. 위험을 감수하지 않는 사람은 샴페인을 마시지 않습니다

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

나는 당신을 강요하지 않습니다-나는 내 의견을 큰 소리로 표현했습니다. 모두가 스스로 결정합니다.

 
SanAlex :

모든 것이 가능합니다 - 외환은 예측할 수 없고 매우 위험합니다. 위험을 감수하지 않는 사람은 샴페인을 마시지 않습니다

자신의 실수를 정당화하기 위해 자신을 설득하려는 건가요?...

[삭제]  
Serqey Nikitin :

자신의 실수를 정당화하기 위해 자신을 설득하려는 건가요?...

누가 실수가 없습니까? 실수는 우리에게 삶을 가르친다

 
SanAlex :

누가 실수가 없습니까? 실수는 우리에게 삶을 가르친다

재미있는! 좋은 문구 - 우리는 모든 것에서 숨길 수 있습니다 ...
 
SanAlex :

누가 실수가 없습니까? 실수는 우리에게 삶을 가르쳐준다

아무것도 하지 않는 사람만이 실수를 하지 않는다!

[삭제]  
Vitaly Muzichenko :

아무것도 하지 않는 사람만이 실수를 하지 않는다!

그리고 나는 거의 동일합니다!

 
SanAlex :

누가 실수가 없습니까? 실수는 우리에게 삶을 가르친다

"우리를 죽이지 못하는 것이 우리를 더 강하게 만든다"는 말은 금에 대한 평균화에는 적용되지 않습니다 :-)

1...697071727374757677787980818283...100
새 코멘트