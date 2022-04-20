골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 8 123456789101112131415...100 새 코멘트 Дмитрий 2017.07.18 13:02 #71 바실리 소콜로프 : 당신은 우리의 "캡틴 옵비어스"입니다! 그리고 내가 금 가격이 태양 활동의 주기에 달려 있고 은이 달의 위상에 달려 있다고 울타리에 쓴다면 당신은 그것을 믿으시겠습니까? 물론 통화, 비트코인, 지수 등을 포함한 다른 상품과 마찬가지로 금 가격은 달러로 표시됩니다. 그리고 물론 금은 악명 높은 달러 지수를 포함하여 세계의 다른 모든 정신 및 비 정신 도구와 상관 관계가 있습니다. 그러나 이 상관관계는 매우 약하고 구체적입니다. 따라서 금값은 달러 인덱스에 직접적으로 의존한다고 해도 과언이 아니다. 달러로 표시되는 지수는 무엇입니까? Vasiliy Sokolov 2017.07.18 13:25 #72 드미트리 : 달러로 표시되는 지수는 무엇입니까? 꼽추하지 마십시오. 지수의 조건부 "앵무새"는 일반적으로 달러로 환산 한 지수 구성요소의 가중 비용에 지나지 않습니다. Дмитрий 2017.07.18 14:11 #73 바실리 소콜로프 : 꼽추하지 마십시오. 지수의 조건부 "앵무새"는 일반적으로 달러로 환산 한 지수 구성요소의 가중 비용에 지나지 않습니다. 즉, 저자는 미국 주식 시장에서 유통되는 세계 주가 지수의 일부인 "지수"라는 단어와 회사의 시가 총액을 달러로 계산하는 것을 포함하는 계산 알고리즘을 의미합니다. prostotrader 2017.07.18 14:22 #74 드미트리 : 즉, 저자는 미국 주식 시장에서 유통되는 세계 주가 지수의 일부인 "지수"라는 단어와 회사의 시가 총액을 달러로 계산하는 것을 포함하는 계산 알고리즘을 의미합니다. Vasily 자신은 종종 " 꼽추 조각 " ... 달러 인덱스: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0 %BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 [삭제] 2017.07.18 16:01 #75 인더스 달러는 오랫동안 하락할 수 있기 때문입니다. 달러 약세의 7년 주기가 시작되었습니다. 그리고 금의 경우 일반적으로 고전 [삭제] 2017.07.18 16:06 #76 단순 상인 : 시원한! 같은 정신으로 계속! 그리고 다음 데이터를 사용할 것입니다. 2010년 데이터를 사용하시겠습니까? :D :D :D Дмитрий 2017.07.18 16:28 #77 막심 드미트리예프스키 : 인더스 달러는 오랫동안 하락할 수 있기 때문입니다. 달러 약세의 7년 주기가 시작되었습니다. 그리고 골드의 경우 일반적으로 클래식 나는 항상 올해의 예측을 할 수 있는 사람들을 존경했습니다... 제가 직접 장기 TS를 구축했는데 포지션 보유 기록이 140일, 평균 70~80일이었지만 10년....... [삭제] 2017.07.18 16:30 #78 드미트리 : 나는 항상 올해의 예측을 할 수 있는 사람들을 존경했습니다... 제가 직접 장기 TS를 구축했는데 포지션 보유 기록이 140일, 평균 70~80일이었지만 10년....... 그리고 1년, 2일, 어떤 TF든 주기와 패턴이 같은 차이는 무엇인가요 :) 저는 그런 예측에 따라 거래하지 않고 그냥 큰 그림을 보고 인지하고 있을 뿐입니다.. 몇 주 동안 전체 기간 동안 EURUSD를 보면 매우 명확한 7년 성장-하락-성장-하락을 강조할 수 있습니다. 여기에 2016년 말에 끝난 또 다른 하락 사이클이 있습니다. 2022년 주식 뉴스, 예측, 이 미스터리를 풀도록 도와주세요!! MT5에 대한 소원 Дмитрий 2017.07.18 16:32 #79 막심 드미트리예프스키 : 그리고 1년, 2일, 어떤 TF든 주기와 패턴이 같은 차이는 무엇인가요 :) 저는 그런 예측에 따라 거래하지 않고 그냥 큰 그림을 보고 인지하고 있을 뿐입니다.. 몇 주 동안 전체 기간 동안 EURUSD를 보면 매우 명확한 7년 성장-하락-성장-하락을 강조할 수 있습니다. 여기에 2016년 말에 끝난 또 다른 하락 사이클이 있습니다. 역사는 분명합니다. 실제 거래의 모든 것을 흐리게 합니다. 감탄! [삭제] 2017.07.18 16:35 #80 드미트리 : 역사는 분명합니다. 실제 거래의 모든 것을 흐리게 합니다. 감탄! 앗 또 말도 안되는 소리 123456789101112131415...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신은 우리의 "캡틴 옵비어스"입니다!
그리고 내가 금 가격이 태양 활동의 주기에 달려 있고 은이 달의 위상에 달려 있다고 울타리에 쓴다면 당신은 그것을 믿으시겠습니까?
물론 통화, 비트코인, 지수 등을 포함한 다른 상품과 마찬가지로 금 가격은 달러로 표시됩니다. 그리고 물론 금은 악명 높은 달러 지수를 포함하여 세계의 다른 모든 정신 및 비 정신 도구와 상관 관계가 있습니다. 그러나 이 상관관계는 매우 약하고 구체적입니다. 따라서 금값은 달러 인덱스에 직접적으로 의존한다고 해도 과언이 아니다.
달러로 표시되는 지수는 무엇입니까?
꼽추하지 마십시오. 지수의 조건부 "앵무새"는 일반적으로 달러로 환산 한 지수 구성요소의 가중 비용에 지나지 않습니다.
즉, 저자는 미국 주식 시장에서 유통되는 세계 주가 지수의 일부인 "지수"라는 단어와 회사의 시가 총액을 달러로 계산하는 것을 포함하는 계산 알고리즘을 의미합니다.
Vasily 자신은 종종 " 꼽추 조각 " ...
달러 인덱스:
인더스 달러는 오랫동안 하락할 수 있기 때문입니다. 달러 약세의 7년 주기가 시작되었습니다. 그리고 금의 경우 일반적으로 고전
인더스 달러는 오랫동안 하락할 수 있기 때문입니다. 달러 약세의 7년 주기가 시작되었습니다. 그리고 골드의 경우 일반적으로 클래식
나는 항상 올해의 예측을 할 수 있는 사람들을 존경했습니다...
제가 직접 장기 TS를 구축했는데 포지션 보유 기록이 140일, 평균 70~80일이었지만 10년.......
그리고 1년, 2일, 어떤 TF든 주기와 패턴이 같은 차이는 무엇인가요 :) 저는 그런 예측에 따라 거래하지 않고 그냥 큰 그림을 보고 인지하고 있을 뿐입니다.. 몇 주 동안 전체 기간 동안 EURUSD를 보면 매우 명확한 7년 성장-하락-성장-하락을 강조할 수 있습니다. 여기에 2016년 말에 끝난 또 다른 하락 사이클이 있습니다.
역사는 분명합니다. 실제 거래의 모든 것을 흐리게 합니다.
앗 또 말도 안되는 소리