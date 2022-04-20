골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 15 1...8910111213141516171819202122...100 새 코멘트 Mikhail Simakov 2019.10.13 05:15 #141 Vitaly Muzichenko : 나는 그것을 더 좋아한다: "오늘 비싼 것이 내일은 더 비쌀 수 있다"(버핏처럼) 버핏이 구매한 자산을 최소한 언젠가는 구매하는 것이 유리합니다. Mikhail Simakov 2019.10.13 16:49 #142 나는 참가자들이 금에 대한 분석적 분석을 발표할 비공개 그룹을 만들 것을 제안합니다. Dmitriy Skub 2019.10.13 17:14 #143 Mikhail Simakov : 나는 참가자들이 금에 대한 분석적 분석을 발표할 비공개 그룹을 만들 것을 제안합니다. 무엇을 위해 닫습니까? 나중에 부끄럽지 않게?)) prostotrader 2019.10.13 21:07 #144 Mikhail Simakov : 누가 말했는지 기억나지 않습니다. "최소한의 문제를 해결하려면 필요합니다" 금 거래에 대한 이러한 이해로 거래하지 않는 것이 좋습니다 ... Mikhail Simakov 2019.10.14 14:51 #145 prostotrader : 금 거래에 대한 이러한 이해로 거래하지 않는 것이 좋습니다 ... 내 생각은 이 문구로 끝나지 않습니다. 현재 금에 대해, 나는 차라리 현금에 앉고 싶습니다. 추세가 하락했다고 생각합니다. COT 보고서를 보십시오. 그러나 아마도 단기 구매 Mikhail Simakov 2019.10.14 15:08 #146 다음은 EA 테스트입니다. 그는 가격이 이동 평균보다 60포인트 높을 때(시간별 차트, 기간=48) 매수하고 60포인트 아래에서 매도합니다. 오늘 방금 신호를 보냈지만 가격이 계속해서 떨어질 것이라는 말은 하지 않고, 단지 개연성 있는 분석일 뿐입니다. EA에는 2016년 초의 데이터가 포함되어 있습니다. Mikhail Simakov 2019.10.14 15:11 #147 그리고 여기 웨이브 분석을 기반으로 한 어드바이저의 테스트가 있습니다. 그리고 오늘 다시 매도 신호 prostotrader 2019.10.14 18:11 #148 미하일 시마코프 차트 분석은 어떻습니까? 금은 그래픽 분석에 따라 거래되는 것이 아니라 정치적 상황에 따라 거래됩니다. 경제적 상황. 최근 연준은 금리를 인하했다. 달러가 더 저렴해져서 금값이 오를 것입니다! Roman Ivanov 2019.10.14 20:24 #149 나는 그것을 판매에 넣습니다) 금은 앞으로 이틀 동안 1451로 줄어들 것입니다 15-16 Mikhail Simakov 2019.10.15 00:58 #150 prostotrader : 미하일 시마코프 차트 분석은 어떻습니까? 금은 그래픽 분석에 따라 거래되는 것이 아니라 정치적 상황에 따라 거래됩니다. 경제적 상황. 최근 연준은 금리를 인하했다. 달러가 더 저렴해져서 금값이 오를 것입니다! 반대로 결론을 내려야 한다. 1...8910111213141516171819202122...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 그것을 더 좋아한다: "오늘 비싼 것이 내일은 더 비쌀 수 있다"(버핏처럼)
버핏이 구매한 자산을 최소한 언젠가는 구매하는 것이 유리합니다.
나는 참가자들이 금에 대한 분석적 분석을 발표할 비공개 그룹을 만들 것을 제안합니다.
누가 말했는지 기억나지 않습니다. "최소한의 문제를 해결하려면 필요합니다"
금 거래에 대한 이러한 이해로 거래하지 않는 것이 좋습니다 ...
내 생각은 이 문구로 끝나지 않습니다. 현재 금에 대해, 나는 차라리 현금에 앉고 싶습니다. 추세가 하락했다고 생각합니다. COT 보고서를 보십시오. 그러나 아마도 단기 구매
다음은 EA 테스트입니다. 그는 가격이 이동 평균보다 60포인트 높을 때(시간별 차트, 기간=48) 매수하고 60포인트 아래에서 매도합니다. 오늘 방금 신호를 보냈지만 가격이 계속해서 떨어질 것이라는 말은 하지 않고, 단지 개연성 있는 분석일 뿐입니다. EA에는 2016년 초의 데이터가 포함되어 있습니다.
그리고 여기 웨이브 분석을 기반으로 한 어드바이저의 테스트가 있습니다. 그리고 오늘 다시 매도 신호
금은 그래픽 분석에 따라 거래되는 것이 아니라 정치적 상황에 따라 거래됩니다.
경제적 상황. 최근 연준은 금리를 인하했다.
달러가 더 저렴해져서 금값이 오를 것입니다!
반대로 결론을 내려야 한다.