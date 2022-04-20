골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 86 1...798081828384858687888990919293...100 새 코멘트 mixail789 mixajlof 2022.01.14 20:27 #851 금에 대한 나의 생각 Serqey Nikitin 2022.01.15 12:41 #852 mixail789 mixajlof # : 금에 대한 나의 생각 금 분석: 두 개의 차트를 보자... H8 차트에는 일반적인 추세가 있습니다 ... H2 차트에서 - 쌍의 현재 상태... 1. 일반 추세의 정의: 현재 상태는 상승 추세입니다(지표 3과 7은 양수임). 2. 장중 추세: 현재 상태 - ind. 3과 7은 빨간색이므로 롤백이 있습니다 ... 반동에 대해 작업하는 경우 H2가 이에 적합합니다 ... 추세에 대해 작업하는 경우 이제 시장에서 벗어났고 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다... 추신: 추세 추종 전략의 주요 미묘함은 추세가 사라지는 순간입니다... 나 자신은 이 순간을 H2 차트의 3번째 지표선의 반전으로 정의했습니다. 저것들. 인덱스 3이 H2에서 역전되면 새 위치를 여는 것이 금지되고 열린 위치는 주 신호가 닫히기를 기다리고 있습니다. 표시기 3의 "0"을 통해 H2로 또는 ind7에서 H2로 전환합니다. 둘 중 어느 것이 더 빨리 작동할지... 그러나 이것은 나의 전략이며 나의 분석과 다른 거래자들은 그것에 동의하지 않을 수 있습니다 ... 에마 크로스! 대회 Wma 5/20 - 에마 Uladzimir Izerski 2022.01.15 14:50 #853 가격이 미래에 어떤 라인의 영역에 도달하면 심각한 매복을 당할 것입니다. 시간 테스트.) Serqey Nikitin 2022.01.15 15:28 #854 Uladzimir Izerski # : 가격이 미래에 어떤 라인의 영역에 도달하면 심각한 매복을 당할 것입니다. 그리고 가격이 미래 에 "어떤 라인의 영역에서도" 떨어지지 않는다면 ...? [삭제] 2022.01.15 15:41 #855 XAU\USD-H1 보통 사기는 그런 곳에서 일어납니다. 우리는 그것이 내려가고 싶어하는 것처럼 보이지만 돌진하게 될 것입니다. 가격보다 낮은 MA144 - 더 잘 버티십시오. XAUUSDH4 여기 MA144도 더 낮습니다 - 잠시만요 XAU\USD-Daily도 볼 수 있습니다. 상단이 더 잘 유지됩니다. Uladzimir Izerski 2022.01.15 15:55 #856 Serqey Nikitin # : 그리고 가격이 미래 에 "어떤 라인의 영역에서도" 떨어지지 않는다면 ...? 가격의 위와 아래에는 항상 선이 있습니다. 화폐 공급은 우리의 작은 세계에서 제한되어 있습니다. 가격은 FA가 지시하고 피벗 포인트 조정은 이미 TA 뒤에 있습니다. TA는 가격 영향 측면에서 이차적입니다. 새로운 라인에 대한 FA로 인해 TA를 통해 시계처럼 강력한 레벨이 깜박일 수 있습니다. Serqey Nikitin 2022.01.15 16:20 #857 Uladzimir Izerski # : 가격의 위와 아래에는 항상 선이 있습니다. 네가 옳아! 항상 장난기 많은 손은 수백 줄을 그릴 수 있으므로 "항상"이 될 것입니다 ... [삭제] 2022.01.15 17:09 #858 Uladzimir Izerski # : 가격의 위와 아래에는 항상 선이 있습니다. 화폐 공급은 우리의 작은 세계에서 제한되어 있습니다. 가격은 FA가 지시하고 피벗 포인트 조정은 이미 TA 뒤에 있습니다. TA는 가격 영향 측면에서 이차적입니다. 새로운 라인에 대한 FA로 인해 TA를 통해 시계처럼 강력한 레벨이 깜박일 수 있습니다. 선행 지표를 찾았습니다. 이것이 더 낮은 기간이라는 것이 믿기지 않을 것입니다. Алексей Тарабанов 2022.01.15 20:34 #859 SanAlex # : XAU\USD-H1 보통 사기는 그런 곳에서 일어납니다. 우리는 그것이 내려가고 싶어하는 것처럼 보이지만 돌진하게 될 것입니다. 가격보다 낮은 MA144 - 더 잘 버티십시오. 여기에서 XAUUSDH4 MA144도 더 낮습니다 - 계속 유지 XAU\USD-Daily도 볼 수 있습니다. 상단이 더 잘 유지됩니다. 네, 보통 그렇게 됩니다. 기다리 자. Serqey Nikitin 2022.01.16 08:20 #860 Алексей Тарабанов # : 예, 일반적으로 발생합니다. 기다리 자. 모든 분석은 연습으로 검증되어야 합니다... 그렇지 않으면 이러한 분석의 요점이 무엇입니까? 긍정적인 점: 1. 좌파 애널리스트 심사가 있다... 2. 성공적인 분석을 위한 학습 요인... 3. 귀하의 분석을 분석가의 분석과 비교 - 긍정적인 결과의 경우 트레이더 자신의 자신감 증가... 1...798081828384858687888990919293...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금에 대한 나의 생각
금 분석:
두 개의 차트를 보자...
H8 차트에는 일반적인 추세가 있습니다 ...
H2 차트에서 - 쌍의 현재 상태...
1. 일반 추세의 정의:
현재 상태는 상승 추세입니다(지표 3과 7은 양수임).
2. 장중 추세:
현재 상태 - ind. 3과 7은 빨간색이므로 롤백이 있습니다 ...
반동에 대해 작업하는 경우 H2가 이에 적합합니다 ...
추세에 대해 작업하는 경우 이제 시장에서 벗어났고 모든 지표가 한 방향으로 회전하기를 기다리고 있습니다...
추신: 추세 추종 전략의 주요 미묘함은 추세가 사라지는 순간입니다...
나 자신은 이 순간을 H2 차트의 3번째 지표선의 반전으로 정의했습니다.
저것들. 인덱스 3이 H2에서 역전되면 새 위치를 여는 것이 금지되고 열린 위치는 주 신호가 닫히기를 기다리고 있습니다. 표시기 3의 "0"을 통해 H2로 또는 ind7에서 H2로 전환합니다. 둘 중 어느 것이 더 빨리 작동할지...
그러나 이것은 나의 전략이며 나의 분석과 다른 거래자들은 그것에 동의하지 않을 수 있습니다 ...
가격이 미래에 어떤 라인의 영역에 도달하면 심각한 매복을 당할 것입니다. 시간 테스트.)
그리고 가격이 미래 에 "어떤 라인의 영역에서도" 떨어지지 않는다면 ...?
XAU\USD-H1 보통 사기는 그런 곳에서 일어납니다. 우리는 그것이 내려가고 싶어하는 것처럼 보이지만 돌진하게 될 것입니다.
가격보다 낮은 MA144 - 더 잘 버티십시오.
XAUUSDH4 여기 MA144도 더 낮습니다 - 잠시만요
XAU\USD-Daily도 볼 수 있습니다. 상단이 더 잘 유지됩니다.
가격의 위와 아래에는 항상 선이 있습니다. 화폐 공급은 우리의 작은 세계에서 제한되어 있습니다. 가격은 FA가 지시하고 피벗 포인트 조정은 이미 TA 뒤에 있습니다. TA는 가격 영향 측면에서 이차적입니다. 새로운 라인에 대한 FA로 인해 TA를 통해 시계처럼 강력한 레벨이 깜박일 수 있습니다.
네가 옳아! 항상 장난기 많은 손은 수백 줄을 그릴 수 있으므로 "항상"이 될 것입니다 ...
네, 보통 그렇게 됩니다. 기다리 자.
모든 분석은 연습으로 검증되어야 합니다...
그렇지 않으면 이러한 분석의 요점이 무엇입니까?
긍정적인 점:
1. 좌파 애널리스트 심사가 있다...
2. 성공적인 분석을 위한 학습 요인...
3. 귀하의 분석을 분석가의 분석과 비교 - 긍정적인 결과의 경우 트레이더 자신의 자신감 증가...