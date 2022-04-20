골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 61 1...545556575859606162636465666768...100 새 코멘트 Sergey Lazarenko 2020.11.13 13:50 #601 Roman Kutemov : 분명히 누군가가 구매하고 있습니까? 누가 거기에서 쇼핑할 수 있습니까? 어쩌면 그 반대일 수도 있고, 시장에 아무도 없기 때문에 멈춰 서 있습니다. 모든 쌍의 차트를 보세요. Алексей Тарабанов 2020.11.13 20:00 #602 1850-1860년 수준을 망치고 있습니다. 내려가고 싶어. Vitaly Muzichenko 2020.11.13 20:12 #603 Алексей Тарабанов : 1850-1860년 수준을 망치고 있습니다. 내려가고 싶어. 내려가기 싫은 듯 보였지만 씩씩하게 Алексей Тарабанов 2020.11.13 20:18 #604 Vitaly Muzichenko : 내려가기 싫은 듯 보였지만 씩씩하게 지금은 아닙니다. Vitaly Muzichenko 2020.11.13 20:29 #605 Алексей Тарабанов : 지금은 아닙니다. 나는 그것을 위해 쇼핑을 갔다 Алексей Тарабанов 2020.11.13 20:39 #606 Vitaly Muzichenko : 나는 그것을 위해 쇼핑을 갔다 금요일부터 월요일까지 밤에? 나는 당신에게 성공을 기원합니다. Vitaly Muzichenko 2020.11.13 22:08 #607 Алексей Тарабанов : 금요일부터 월요일까지 밤에? 나는 당신에게 성공을 기원합니다. 나도 그렇게 생각했어) 나는 법적 2.5 달러를 가지고 월요일부터 우리는 볼 것입니다 Алексей Тарабанов 2020.11.13 22:09 #608 Vitaly Muzichenko : 나도 그렇게 생각했어) 나는 법적 2.5 달러를 가지고 월요일부터 우리는 볼 것입니다 :) Александр 2020.11.17 20:22 #609 예정보다 일찍 거래를 마감했습니다(((산책이 좋았습니다. 며칠 입구부터 이런 쓰레기까지 기다리고 있었다!!! 양초를 보면 금이 어제와 오늘 전혀 거래되지 않은 느낌이 듭니다!!! Vitaly Muzichenko 2020.11.17 20:44 #610 Александр : 예정보다 일찍 거래를 마감했습니다(((산책이 좋았습니다. 며칠 입구부터 이런 쓰레기까지 기다리고 있었다!!! 양초를 보면 금이 어제와 오늘 전혀 거래되지 않은 느낌이 듭니다!!! 음, 어쨌든 ... 양초가 있으면 거래량이 있었고 거래량이 있으면 거래가있었습니다. 현재 차트로 볼 때 움직임이 좋아야 하고, 한계가 약하게 그려지지 않아 - 단기간에 볼 수 있음 추신: 머리핀을 보면 판매자보다 구매자가 더 많습니다. 1...545556575859606162636465666768...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분명히 누군가가 구매하고 있습니까?
누가 거기에서 쇼핑할 수 있습니까? 어쩌면 그 반대일 수도 있고, 시장에 아무도 없기 때문에 멈춰 서 있습니다. 모든 쌍의 차트를 보세요.
1850-1860년 수준을 망치고 있습니다. 내려가고 싶어.
내려가기 싫은 듯 보였지만 씩씩하게
지금은 아닙니다.
나는 그것을 위해 쇼핑을 갔다
금요일부터 월요일까지 밤에? 나는 당신에게 성공을 기원합니다.
나도 그렇게 생각했어)
나는 법적 2.5 달러를 가지고 월요일부터 우리는 볼 것입니다
:)
예정보다 일찍 거래를 마감했습니다(((산책이 좋았습니다. 며칠 입구부터 이런 쓰레기까지 기다리고 있었다!!! 양초를 보면 금이 어제와 오늘 전혀 거래되지 않은 느낌이 듭니다!!!
음, 어쨌든 ... 양초가 있으면 거래량이 있었고 거래량이 있으면 거래가있었습니다.
현재 차트로 볼 때 움직임이 좋아야 하고, 한계가 약하게 그려지지 않아 - 단기간에 볼 수 있음
추신: 머리핀을 보면 판매자보다 구매자가 더 많습니다.