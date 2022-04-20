골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 30 1...232425262728293031323334353637...100 새 코멘트 [삭제] 2020.07.31 06:37 #291 SanAlex : 1987.42까지 더 많은 기회 ----------- 30분 동안 요점을 돌파하는 것이 남아 있으며 기회가 있을 것입니다. 여기에서 이미 흥미롭습니다. 상단이 포인트를 끊거나 하단이 좋아 보입니다. 파일: XAUUSDM30x.png 59 kb XAUUSDM3011.png 62 kb [삭제] 2020.07.31 08:12 #292 SanAlex : 여기에서 이미 흥미롭습니다. 위쪽이 포인트를 끊거나 아래쪽도 좋아 보입니다. pierced - 짓밟는 것을 멈출 수 없다는 뜻 파일: XAUUSDM30kl.png 60 kb Mikhail Simakov 2020.08.02 14:18 #293 Nikolai Karetnikov : 21에서 수정이 아니라 금이 반응하는 Fed 회의 결과의 출판. 결과에 따르면 금은 하락할 이유가 없고 성장하는 이유만 있음 금이 떨어지는 데는 이유가 있다 Nikolai Karetnikov 2020.08.02 14:28 #294 용이하게 ) Александр 2020.08.04 19:22 #295 금은 계속해서 랠리를 펼치고 있습니다! Satan Claws 2020.08.08 15:20 #296 모든 것에 짧은 금! [삭제] 2020.08.12 05:19 #297 webgopnik : 모든 것에 짧은 금! 요트를 타고? 반바지가있을 것입니다. 논스톱으로 보입니다. XAU\USD 1755.71 파일: XAUUSDDaily.png 44 kb [삭제] 2020.08.13 04:33 #298 SanAlex : 요트를 타고? 반바지가있을 것입니다. 논스톱으로 보입니다. XAU\USD 1755.71 의심스러운 - 그런 가격에 즉시하고 싶지 않았습니다. 그리고 지금 다시, 탑백을 원합니다 XAU\USD 1990.80 파일: XAUUSDDaily.png 59 kb XAUUSDM30.png 44 kb [삭제] 2020.08.13 19:01 #299 SanAlex : 그리고 지금 다시, 탑백을 원합니다 XAU\USD 1990.80 1990.80에 도달해야 합니다. 모든 것이 여기에 있는 것 같습니다. 파일: XAUUSDH2.png 54 kb Александр 2020.08.13 21:53 #300 현재 거래 1...232425262728293031323334353637...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1987.42까지 더 많은 기회
30분 동안 요점을 돌파하는 것이 남아 있으며 기회가 있을 것입니다.
여기에서 이미 흥미롭습니다. 상단이 포인트를 끊거나 하단이 좋아 보입니다.
pierced - 짓밟는 것을 멈출 수 없다는 뜻
21에서 수정이 아니라 금이 반응하는 Fed 회의 결과의 출판.
결과에 따르면 금은 하락할 이유가 없고 성장하는 이유만 있음
금은 계속해서 랠리를 펼치고 있습니다!
모든 것에 짧은 금!
반바지가있을 것입니다. 논스톱으로 보입니다. XAU\USD 1755.71
의심스러운 - 그런 가격에 즉시하고 싶지 않았습니다.
그리고 지금 다시, 탑백을 원합니다 XAU\USD 1990.80
1990.80에 도달해야 합니다. 모든 것이 여기에 있는 것 같습니다.
