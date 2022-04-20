골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 30

SanAlex :

1987.42까지 더 많은 기회

-----------

30분 동안 요점을 돌파하는 것이 남아 있으며 기회가 있을 것입니다.

여기에서 이미 흥미롭습니다. 상단이 포인트를 끊거나 하단이 좋아 보입니다.

XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
SanAlex :

여기에서 이미 흥미롭습니다. 위쪽이 포인트를 끊거나 아래쪽도 좋아 보입니다.

pierced - 짓밟는 것을 멈출 수 없다는 뜻

XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov :

21에서 수정이 아니라 금이 반응하는 Fed 회의 결과의 출판.

결과에 따르면 금은 하락할 이유가 없고 성장하는 이유만 있음

금이 떨어지는 데는 이유가 있다
 
용이하게 )
 

금은 계속해서 랠리를 펼치고 있습니다!


 
모든 것에 짧은 금!
webgopnik :
모든 것에 짧은 금!

요트를 타고?

반바지가있을 것입니다. 논스톱으로 보입니다. XAU\USD 1755.71

XAUUSDDaily.png  44 kb
SanAlex :

요트를 타고?

반바지가있을 것입니다. 논스톱으로 보입니다. XAU\USD 1755.71

의심스러운 - 그런 가격에 즉시하고 싶지 않았습니다.

그리고 지금 다시, 탑백을 원합니다 XAU\USD 1990.80

XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
SanAlex :

그리고 지금 다시, 탑백을 원합니다 XAU\USD 1990.80

1990.80에 도달해야 합니다. 모든 것이 여기에 있는 것 같습니다.

XAUUSDH2.png  54 kb
 

