골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 50

[삭제] 2020.09.25 17:50 #491

VVT :

점 경고 :)))) 내 예측 -> 거래 주간이 끝나고 상점이 문을 닫습니다. 바보 같은 일을하지 않도록 로봇을 노크하는 것이 좋습니다 :)) 그리울 것입니다-한 달 안에 수제 와인이 할 것입니다-지금 할 수 있지만 화장실을 떠나지 않을 것입니다

Renat Akhtyamov 2020.09.25 17:52 #492

VVT :

점 경고 :)))) 내 예측 -> 거래 주간이 끝나고 상점이 문을 닫습니다. 바보 같은 일을하지 않도록 로봇을 노크하는 것이 좋습니다 :))

로봇에 대한 거래는 나중에 종료됩니다. ;)

VVT 2020.09.25 18:04 #493

Renat Akhtyamov :

로봇에 대한 거래는 나중에 종료됩니다. ;)

이것이 내가 그들에 대해 좋아하는 것입니다. 잔업수당 인상도 요구하지 않고, 8월 휴가도 요구하지 않고, 차별 을 호소하지도 않고, 생리통도 두통도 없다 . 왜 고문이나 전문가라고 하는지 이해가 가지 않지만, 잘 작동하는 한 오 글쎄요 :)))

[삭제] 2020.09.25 18:19 #494

TP 1770에서 1874용으로 판매합니다

Igor Bebeshin 2020.09.25 22:11 #495

VVT :

...

차트 창 왼쪽의 세로 평면에 이전 프랙탈이 있습니까? 아니면 무엇입니까? 일반적으로 로봇이 이 모든 것을 그리는가 아니면 자신의 손을 사용하는가?

순서대로:

각 차트의 왼쪽에는 다른 운용 척도(다른 파동 수준)에서 계산된 저항 및 지지 수준이 명령에 표시될 수 있습니다.

나는 나 자신이 파도의 봉우리의 상징을 드러낸다.

이 프로그램은 실시간으로 DML & EWA 기법에 따른 파동 분석 규칙의 준수 여부를 확인하고 주어진 키보드 명령에 따라 Andrews 갈퀴, 쉬프 라인 또는 선택한 파상면에서 가격 및 시간 피보나치 레벨 을 빌드합니다.

모든 대형은 다음 개발 웨이브에 대한 설정과 함께 표시됩니다.

세뇌: 시스템 개발 동적 피보나치 그리드, Fx 재미있는 비디오 2013년 7월

VVT 2020.09.25 22:19 #496

Igor Bebeshin :

순서대로:

사이트에 있었고 모든 것이 명확했습니다. 감사합니다.

Igor Bebeshin 2020.09.28 12:08 #497

9월 24일에 다음 신호에 따라 판매를 종료했습니다.

더 높은 Minute 웨이브 레벨의 수정 Andrews '갈퀴의 최종 라인과 교차 영역에서 Minuette 웨이브 레벨의 Andrews '갈퀴의 쉬프 라인을 테스트합니다.

주니어 웨이브 레벨 SubMinuette 의 Andrews의 하강 갈퀴의 엔드 라인 테스트 .

금요일에 거래를 할 수 없었기 때문에 이러한 신호를 기반으로 결정이 내려졌고 주말에는 미결 거래를 남기지 않으려고 노력합니다.

부분적으로 결정의 정당성은 확인됐지만, 앤드류스의 시니어 웨이브 레벨 미닛 의 정정 갈퀴의 마지막 라인은 검증되지 않았고 약간의 불완전함이 남아 있었다.

지금 무엇?

이해를 돕기 위해 형성된 봉우리에 Andrews의 반전 갈퀴를 만들어 보겠습니다.

웨이브 레벨 Minute 의 앤드류스 엔드 갈퀴의 레드 존의 경계는 깨지지 않습니다. 즉, 이 웨이브 레벨에서는 상향 반전이 확인되지 않습니다.

그러나 이러한 갈퀴의 제어선은 끊어지지 않았습니다. 즉, 반전의 취소가 없습니다.

불확실성.

반면 젊은 파동 인 미뉴에트 에서는 레드존의 경계가 무너져 상향 반전이 확인되거나 이 파동 수준에서 수정된다.

수정 또는 상향 반전은 Andrews Pitchfork 데이터의 초기 및 제어 라인에서 블록의 반등 또는 붕괴에 의해 확인되거나 취소됩니다.

결론:

약간의 불확실성을 고려하면 - 미뉴에트 웨이브 수준의 Andrews 갈퀴 데이터의 초기 및 제어 라인에서 블록으로부터의 붕괴 또는 반등 형성 전에 거래가 중단됩니다.

눈사태 증권 시장 구조에 대한 지그재그 표시기

[삭제] 2020.09.28 12:11 #498

Igor Bebeshin :

9월 24일에 다음 신호에 따라 판매를 종료했습니다.

더 높은 Minute 웨이브 레벨의 수정 Andrews '갈퀴의 최종 라인과 교차 영역에서 Minuette 웨이브 레벨의 Andrews '갈퀴의 쉬프 라인을 테스트합니다.

주니어 웨이브 레벨 SubMinuette 의 앤드류스 내림차순의 엔드 라인 테스트.

금요일에 거래를 할 수 없었기 때문에 이러한 신호를 기반으로 결정이 내려졌고 주말에는 미결 거래를 남기지 않으려고 노력합니다.

부분적으로 결정의 정당성은 확인됐지만, 앤드류스의 시니어 웨이브 레벨 미닛 의 정정 갈퀴의 마지막 라인은 검증되지 않았고 약간의 불완전함이 남아 있었다.

지금 무엇?

이해를 돕기 위해 형성된 봉우리에 Andrews의 반전 갈퀴를 만들어 보겠습니다.

미닛 웨이브 레벨의 앤드류스 엔드 갈퀴의 레드 존의 경계는 깨지지 않습니다. 즉, 이 웨이브 레벨에서는 상향 반전이 확인되지 않습니다.

그러나 이 갈퀴의 제어선도 끊어지지 않았습니다. 즉, 반전의 취소가 없습니다.

불확실성.

반면 젊은 파동 인 미뉴에트 에서는 레드존의 경계가 무너져 상향 반전이 확인되거나 이 파동 수준에서 수정된다.

수정 또는 상향 반전은 Andrews Pitchfork 데이터의 초기 및 제어 라인에서 블록의 반등 또는 붕괴에 의해 확인되거나 취소됩니다.

결론:

약간의 불확실성을 고려하면 - 미뉴에트 웨이브 수준의 Andrews 갈퀴 데이터의 초기 및 제어 라인에서 블록으로부터의 붕괴 또는 반등 형성 전에 거래가 중단됩니다.

1670으로 떨어지는 것은 보장됩니다. 노멀 맥으로

VVT 2020.09.28 12:38 #499

Vladimir Baskakov :

1670으로 떨어지는 것은 보장됩니다. 노멀 맥으로

너무 자신있게 말한 것을 보장합니다. 나는 그 용어를 아마도 사용할 것입니다 :)

Vitaly Muzichenko 2020.09.28 13:13 #500

VVT :

너무 자신있게 말한 것을 보장합니다. 나는 그 용어를 아마도 사용할 것입니다 :)

Elena 또는 Elena(사슴)가 확실합니까?
점 경고 :)))) 내 예측 -> 거래 주간이 끝나고 상점이 문을 닫습니다. 바보 같은 일을하지 않도록 로봇을 노크하는 것이 좋습니다 :))
그리울 것입니다-한 달 안에 수제 와인이 할 것입니다-지금 할 수 있지만 화장실을 떠나지 않을 것입니다
로봇에 대한 거래는 나중에 종료됩니다.
이것이 내가 그들에 대해 좋아하는 것입니다. 잔업수당 인상도 요구하지 않고, 8월 휴가도 요구하지 않고, 차별 을 호소하지도 않고, 생리통도 두통도 없다 . 왜 고문이나 전문가라고 하는지 이해가 가지 않지만, 잘 작동하는 한 오 글쎄요 :)))
차트 창 왼쪽의 세로 평면에 이전 프랙탈이 있습니까? 아니면 무엇입니까? 일반적으로 로봇이 이 모든 것을 그리는가 아니면 자신의 손을 사용하는가?
각 차트의 왼쪽에는 다른 운용 척도(다른 파동 수준)에서 계산된 저항 및 지지 수준이 명령에 표시될 수 있습니다.
나는 나 자신이 파도의 봉우리의 상징을 드러낸다.
이 프로그램은 실시간으로 DML & EWA 기법에 따른 파동 분석 규칙의 준수 여부를 확인하고 주어진 키보드 명령에 따라 Andrews 갈퀴, 쉬프 라인 또는 선택한 파상면에서 가격 및 시간 피보나치 레벨 을 빌드합니다.
모든 대형은 다음 개발 웨이브에 대한 설정과 함께 표시됩니다.
사이트에 있었고 모든 것이 명확했습니다. 감사합니다.
9월 24일에 다음 신호에 따라 판매를 종료했습니다.
부분적으로 결정의 정당성은 확인됐지만, 앤드류스의 시니어 웨이브 레벨 미닛 의 정정 갈퀴의 마지막 라인은 검증되지 않았고 약간의 불완전함이 남아 있었다.
즉, 이 웨이브 레벨에서는 상향 반전이 확인되지 않습니다.
불확실성.
결론:
약간의 불확실성을 고려하면 - 미뉴에트 웨이브 수준의 Andrews 갈퀴 데이터의 초기 및 제어 라인에서 블록으로부터의 붕괴 또는 반등 형성 전에 거래가 중단됩니다.
1670으로 떨어지는 것은 보장됩니다. 노멀 맥으로
너무 자신있게 말한 것을 보장합니다. 나는 그 용어를 아마도 사용할 것입니다 :)
Elena 또는 Elena(사슴)가 확실합니까?