골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 70

Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:12 #691
VVT : 그리고? 백신이 있었습니다. 금이 떨어졌습니다. 주식은 왜 하락해야 할까요?
두 번째 단계의 위험 긴 위기에서 운전 자본의 부족. 이 위기는 길다.

Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:14 #692
Vladimir Baskakov : 주제를 벗어난 댓글
물론 맥주에 대해. 거품 29와 39는 매우 관련이 있습니다. covid와 거품입니다. 코로나는 우산처럼 간다.

[삭제] 2020.11.26 15:27 #693
Valeriy Yastremskiy : 물론 맥주에 대해. 거품 29와 39는 매우 관련이 있습니다. covid와 거품입니다. 코로나는 우산처럼 간다.
더 나쁜 비유: 거품과 코비드. 금에 대한 주제

Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:59 #694
Vladimir Baskakov : 더 나쁜 비유: 거품과 코비드. 금에 대한 주제
거품 금은 항상 바인딩됩니다. 터지거나 수축할 때.

[삭제] 2020.11.26 16:00 #695
Valeriy Yastremskiy : 거품 금은 항상 바인딩됩니다. 터지거나 수축할 때.
내 두뇌는 당신의 게시물에서 날아갑니다.

Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 16:28 #696
Vladimir Baskakov : 내 두뇌는 당신의 게시물에서 날아갑니다.
무죄. 뇌에 책임이 있음) 21세에 거품 위기가 발생하고 시간이 지나도 검증되지 않은 돈을 모으는 너무 많은 새로운 혁신(AI 포함)이 있을 것입니다. 코로나19로 인해 더 일찍 시작했습니다. 첫 번째 계층의 자산인 금은 성장의 선험적 대상입니다. 간단해 보인다)

VVT 2020.11.26 16:34 #697
Valeriy Yastremskiy : 거품 금은 항상 바인딩됩니다. 터지거나 수축할 때.
평행선을 그리면; 제1차 세계대전과 스페인 독감은 많은 인구를 몰락시키고 금값을 낮추었고, 소폭 상승한 후 주식에 투자하는 것이 더 유리하기 때문에 20년대의 주식 거품은 성장을 멈췄고, 대공황이 발생했습니다. 금값, 2차세계 다시 가격하락, 확실히 연관이 있음)

[삭제] 2020.11.26 19:36 #698
금은 정상을 표시한다

Алексей Тарабанов 2020.11.26 20:22 #699
VVT : 왜 주식이 폭락해야 한다고 생각합니까?
물론 그들은해야합니다. 거품은 무한정 팽창할 수 없으며 이미 직전입니다.
다음은 어리석은 기사입니다.

Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть
2020.11.03Золотой Запасzen.yandex.ru
Профессиональный инвестор и аналитик Марин Катуза анализирует пять графиков золота и отвечает на вопрос, какую пользу из них может извлечь инвестор в условиях сегодняшней нестабильности. Приведенный ниже график показывает, как соотношение цены одной унции золота и ценового уровня S&P 500 менялось на протяжении многих лет. Данные построены на...

Uladzimir Izerski 2020.11.26 22:32 #700
금은 인쇄기를 켜면 자랍니다. 코로나 바이러스가 겨울 내내 숨이 막힌다면 국가들은 종이를 인쇄해야 할 것입니다. 이것만이 금속의 성장으로 이어질 것입니다.
그리고? 백신이 있었습니다. 금이 떨어졌습니다. 주식은 왜 하락해야 할까요?
두 번째 단계의 위험 긴 위기에서 운전 자본의 부족. 이 위기는 길다.
물론 맥주에 대해. 거품 29와 39는 매우 관련이 있습니다. covid와 거품입니다. 코로나는 우산처럼 간다.
더 나쁜 비유: 거품과 코비드. 금에 대한 주제
거품 금은 항상 바인딩됩니다. 터지거나 수축할 때.
내 두뇌는 당신의 게시물에서 날아갑니다.
무죄. 뇌에 책임이 있음) 21세에 거품 위기가 발생하고 시간이 지나도 검증되지 않은 돈을 모으는 너무 많은 새로운 혁신(AI 포함)이 있을 것입니다. 코로나19로 인해 더 일찍 시작했습니다. 첫 번째 계층의 자산인 금은 성장의 선험적 대상입니다. 간단해 보인다)
평행선을 그리면; 제1차 세계대전과 스페인 독감은 많은 인구를 몰락시키고 금값을 낮추었고, 소폭 상승한 후 주식에 투자하는 것이 더 유리하기 때문에 20년대의 주식 거품은 성장을 멈췄고, 대공황이 발생했습니다. 금값, 2차세계 다시 가격하락, 확실히 연관이 있음)
금은 정상을 표시한다
왜 주식이 폭락해야 한다고 생각합니까?
물론 그들은해야합니다. 거품은 무한정 팽창할 수 없으며 이미 직전입니다.
다음은 어리석은 기사입니다.