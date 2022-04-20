골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 89 1...828384858687888990919293949596...100 새 코멘트 mixail789 mixajlof 2022.02.11 20:55 #881 금 광부 NEM의 주식은 금과 함께 오늘 좋은 성과를 보였습니다. mixail789 mixajlof 2022.02.14 16:20 #882 XAUEUR에서 거래 mixail789 mixajlof 2022.02.16 17:35 #883 Barrick Gold Corporation은 금광 GOLD의 세계적인 리더 중 하나인 캐나다 광산 회사입니다. diman1982 2022.02.16 19:11 #884 mixail789 mixajlof # : Barrick Gold Corporation은 금광 GOLD의 세계적인 리더 중 하나인 캐나다 광산 회사입니다. 나는 당신이 금을 더듬는 것을 지켜보고 있습니다) mixail789 mixajlof 2022.02.16 19:18 #885 diman1982 # : 나는 당신이 금을 더듬는 것을 지켜보고 있습니다) 조금 ) Vitaly Muzichenko 2022.02.22 20:47 #886 다음은 어디로 가나요? Serqey Nikitin 2022.02.23 08:08 #887 트레이더의 요점은 언제 시장에 있어야 하며, 언제 포지션을 수정하고 시장에서 벗어나야 합니까?... 그리고 이 순간들은 각 트레이더가 스스로 결정합니다! [삭제] 2022.02.23 08:32 #888 XAU\USD-H4 목표 1872.23 mixail789 mixajlof 2022.02.23 18:51 #889 AU 주식 거래. AngloGold Ashanti는 Barrick Gold와 Newmont Mining에 이어 세계 금 생산량 3위를 차지하는 남아프리카의 광산 회사입니다. Yuriy Zaytsev 2022.02.23 19:31 #890 Vitaly Muzichenko # : 다음은 어디로 가나요? 높은 확률로 업 중. 1...828384858687888990919293949596...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금 광부 NEM의 주식은 금과 함께 오늘 좋은 성과를 보였습니다.
XAUEUR에서 거래
Barrick Gold Corporation은 금광 GOLD의 세계적인 리더 중 하나인 캐나다 광산 회사입니다.
나는 당신이 금을 더듬는 것을 지켜보고 있습니다)
조금 )
트레이더의 요점은 언제 시장에 있어야 하며, 언제 포지션을 수정하고 시장에서 벗어나야 합니까?...
그리고 이 순간들은 각 트레이더가 스스로 결정합니다!
XAU\USD-H4 목표 1872.23
AU 주식 거래. AngloGold Ashanti는 Barrick Gold와 Newmont Mining에 이어 세계 금 생산량 3위를 차지하는 남아프리카의 광산 회사입니다.
다음은 어디로 가나요?
높은 확률로 업 중.