금은 상승을 시도합니다 - 조기 상승, 먼저 1765.92

- 반전이 이미 시작되었음이 분명하지만 핑크 레벨은 여전히 극복해야 합니다.

XAUUSDH2 1765.92

그녀는 오늘 1791.32까지 하이킹을 하기로 결정했습니다.

XAUUSDH1 1791.32

 

분석:

현재 시장 상태: 추세는 하락했지만 지금까지는 롤백이 진행 중입니다. 3 플러스...

관점 : 시장 밖에서 - 우리는 모든 지표가 한 방향으로 반전되기를 기다리고 있습니다...

SanAlex :

그녀는 오늘 1791.32까지 하이킹을 하기로 결정했습니다.


그곳과 저곳을 모두 방문했습니다. 한 가지 나쁜 점은 저를 데려가기 위해 아래에서 내 노란색 선을 잡지 못했다는 것입니다.

XAUUSDH2 90

당신은 말할 수 있습니다!? 여기에서 이미 구매하고 1752.81을 목표로하는 것이 가능합니다 !?

XAUUSDH2 1752.81

난 이해가 안 돼요 ! - 어떤 이유로 위의 다른 그림에 있는 표시기 - 이 그림과 점이 일치하지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어?

이제 이해합니다. 모든 것이 일치합니다. 당신은 또한 월의 숫자를 보면.

어제는 목표에 도달하지 못했습니다 - 오늘은 도달해야합니다

XAUUSDH2 헉

 

제 생각에는 전략이 명확하고 단순해야 하며 잘못된 신호를 주지 않아야 합니다...


포지션 열기 - 모든 지표의 한 방향으로 반전.

포지션 청산 - 가장 빠른 지표(현재)의 반전.


PS 표시기 반전 - 0선 교차: "+" 값 - 상승 추세, "-" 값 - 하락 추세.

공업 지그재그는 분석에 포함되지 않습니다.

 
화면으로 판단하면 첫 번째 표시기는 불필요합니다. )

 
Ramiz Mavludov :

화면으로 판단하면 첫 번째 표시기는 불필요합니다. )

1위 - 그게 뭐지? ... 지그재그라면, 주제의 맨 처음에 나는 이것을 ind. 분석에 참여하지 않고 비교를 위한 사진만 ...

분석에서 - 오직 ind. 3, 4, 7...

 
Serqey Nikitin :

1위 - 그게 뭐지? ... 지그재그라면, 주제의 맨 처음에 나는 이것을 ind. 분석에 참여하지 않고 비교를 위한 사진만 ...

분석에서 - 오직 ind. 3, 4, 7...

나는 지하실에서, 위쪽에서 의미했다. TD3_

