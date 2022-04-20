골드, 골드 및 XAUUSD - 페이지 77 1...707172737475767778798081828384...100 새 코멘트 [삭제] 2021.02.18 03:40 #761 금은 상승을 시도합니다 - 조기 상승, 먼저 1765.92 - 반전이 이미 시작되었음이 분명하지만 핑크 레벨은 여전히 극복해야 합니다. [삭제] 2021.02.18 05:27 #762 그녀는 오늘 1791.32까지 하이킹을 하기로 결정했습니다. Serqey Nikitin 2021.02.18 06:52 #763 분석: 현재 시장 상태: 추세는 하락했지만 지금까지는 롤백이 진행 중입니다. 3 플러스... 관점 : 시장 밖에서 - 우리는 모든 지표가 한 방향으로 반전되기를 기다리고 있습니다... [삭제] 2021.02.18 16:47 #764 SanAlex : 그녀는 오늘 1791.32까지 하이킹을 하기로 결정했습니다. 그곳과 저곳을 모두 방문했습니다. 한 가지 나쁜 점은 저를 데려가기 위해 아래에서 내 노란색 선을 잡지 못했다는 것입니다. [삭제] 2021.03.02 07:41 #765 당신은 말할 수 있습니다!? 여기에서 이미 구매하고 1752.81을 목표로하는 것이 가능합니다 !? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 난 이해가 안 돼요 ! - 어떤 이유로 위의 다른 그림에 있는 표시기 - 이 그림과 점이 일치하지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 이제 이해합니다. 모든 것이 일치합니다. 당신은 또한 월의 숫자를 보면. [삭제] 2021.03.03 04:26 #766 SanAlex : 당신은 말할 수 있습니다!? 여기에서 이미 구매하고 1752.81을 목표로하는 것이 가능합니다 !? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 난 이해가 안 돼요 ! - 어떤 이유로 위의 다른 그림에 있는 표시기 - 이 그림과 점이 일치하지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 이제 이해합니다. 모든 것이 일치합니다. 당신은 또한 월의 숫자를 보면. 어제는 목표에 도달하지 못했습니다 - 오늘은 도달해야합니다 Serqey Nikitin 2021.03.03 11:19 #767 제 생각에는 전략이 명확하고 단순해야 하며 잘못된 신호를 주지 않아야 합니다... 포지션 열기 - 모든 지표의 한 방향으로 반전. 포지션 청산 - 가장 빠른 지표(현재)의 반전. PS 표시기 반전 - 0선 교차: "+" 값 - 상승 추세, "-" 값 - 하락 추세. 공업 지그재그는 분석에 포함되지 않습니다. Ramiz Mavludov 2021.03.03 11:37 #768 Serqey Nikitin : 제 생각에는 전략이 명확하고 단순해야 하며 잘못된 신호를 주지 않아야 합니다... 포지션 열기 - 모든 지표의 한 방향으로 반전. 포지션 청산 - 가장 빠른 지표(현재)의 반전. PS 표시기 반전 - 0선 교차: "+" 값 - 상승 추세, "-" 값 - 하락 추세. 화면으로 판단하면 첫 번째 표시기는 불필요합니다. ) Serqey Nikitin 2021.03.03 12:12 #769 Ramiz Mavludov : 화면으로 판단하면 첫 번째 표시기는 불필요합니다. ) 1위 - 그게 뭐지? ... 지그재그라면, 주제의 맨 처음에 나는 이것을 ind. 분석에 참여하지 않고 비교를 위한 사진만 ... 분석에서 - 오직 ind. 3, 4, 7... Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:15 #770 Serqey Nikitin : 1위 - 그게 뭐지? ... 지그재그라면, 주제의 맨 처음에 나는 이것을 ind. 분석에 참여하지 않고 비교를 위한 사진만 ... 분석에서 - 오직 ind. 3, 4, 7... 나는 지하실에서, 위쪽에서 의미했다. TD3_ 1...707172737475767778798081828384...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
금은 상승을 시도합니다 - 조기 상승, 먼저 1765.92
- 반전이 이미 시작되었음이 분명하지만 핑크 레벨은 여전히 극복해야 합니다.
그녀는 오늘 1791.32까지 하이킹을 하기로 결정했습니다.
분석:
현재 시장 상태: 추세는 하락했지만 지금까지는 롤백이 진행 중입니다. 3 플러스...
관점 : 시장 밖에서 - 우리는 모든 지표가 한 방향으로 반전되기를 기다리고 있습니다...
그곳과 저곳을 모두 방문했습니다. 한 가지 나쁜 점은 저를 데려가기 위해 아래에서 내 노란색 선을 잡지 못했다는 것입니다.
당신은 말할 수 있습니다!? 여기에서 이미 구매하고 1752.81을 목표로하는 것이 가능합니다 !?
난 이해가 안 돼요 ! - 어떤 이유로 위의 다른 그림에 있는 표시기 - 이 그림과 점이 일치하지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어?
이제 이해합니다. 모든 것이 일치합니다. 당신은 또한 월의 숫자를 보면.
어제는 목표에 도달하지 못했습니다 - 오늘은 도달해야합니다
제 생각에는 전략이 명확하고 단순해야 하며 잘못된 신호를 주지 않아야 합니다...
포지션 열기 - 모든 지표의 한 방향으로 반전.
포지션 청산 - 가장 빠른 지표(현재)의 반전.
PS 표시기 반전 - 0선 교차: "+" 값 - 상승 추세, "-" 값 - 하락 추세.
공업 지그재그는 분석에 포함되지 않습니다.
화면으로 판단하면 첫 번째 표시기는 불필요합니다. )
1위 - 그게 뭐지? ... 지그재그라면, 주제의 맨 처음에 나는 이것을 ind. 분석에 참여하지 않고 비교를 위한 사진만 ...
분석에서 - 오직 ind. 3, 4, 7...
나는 지하실에서, 위쪽에서 의미했다. TD3_